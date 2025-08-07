Guerra Rusia-Ucrania
Trump afirma que hay "muchas posibilidades" de que se reúna "muy pronto" con Putin y Zelenski

El presidente estadounidense ha descartado, en cualquier caso, "avances decisivos" o concesiones por parte de Rusia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que existen "muchas posibilidades" de que se reúna "muy pronto" con sus homólogos ruso, Vladimir Putin, y ucraniano, Volodimir Zelenski, si bien ha descartado "avances decisivos" en el encuentro de este miércoles de su enviado especial, Steve Witkoff, con el Kremlin.

Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca ha negado que el líder ruso haya hecho alguna concesión, antes de defender que llevan "mucho tiempo trabajando en esto" y asegurar que se trata de una situación "terrible". Ha añadido que desean que, a pesar de no tener soldados estadounidenses allí, siente "la obligación de detener" la guerra.

Previamente, el inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que el encuentro de Witkoff y Putin ha sido "muy productivo". Ha explicado que se han logrado "grandes avances" y que ha informado de los detalles a algunos de sus aliados europeos. "Todos coincidimos en que esta guerra debe llegar a su fin, y trabajaremos para lograrlo en los próximos días y semanas", ha dicho en su perfil de Truth Social.

Por su parte, Zelenski, que ha mantenido una conversación telefónica con el presidente estadounidense, ha considerado que Rusia está ahora más "dispuesta" a pactar un alto el fuego en la ofensiva que libra desde febrero de 2022 en territorio ucraniano, una muestra de que "la presión está funcionando".

En los últimos días, Trump ha querido presionar al Kremlin con un plazo que supuestamente termina este viernes y que establece que Rusia ha de alcanzar un acuerdo de paz en el marco de la invasión de Ucrania. De lo contrario, se enfrentará a nuevas sanciones, incluidos aranceles secundarios a países que importan petróleo ruso.

Donald Trump Volodimir Zelenski Vladímir Putin Guerra Rusia - Ucrania Internacional

