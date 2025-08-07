UKRAINAKO GERRA    

Putinekin eta Zelenskirekin "oso laster" biltzeko "aukera asko" daudela esan du Trumpek

Nolanahi ere, AEBko presidenteak esan du azken bileran ez zela "aurrerapauso erabakigarririk" eman, eta adierazi du Errusiak ez duela amore eman.

WASHINGTON (United States), 07/08/2025.- President Donald Trump and Apple CEO Tim Cook (not seen) announce an additional $100 billion Apple investment in the US in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 06 August 2025. The White House will also establish the Apple American Manufacturing Program, which will focus on bringing Apple’s supply chain and manufacturing to the US. EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL

Donald Trumpen prentsaurrekoa, asteazkenean. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak adierazi duenez, Vladimir Putin eta Volodimir Zelenski Errusiako eta Ukrainako homologoekin "laster" biltzeko "aukera asko" daude, baina  Steve Witkoff ordezkari estatubatuarrak adierazi du ez dela "aurrerapauso erabakigarririk" eman asteazken honetan Kremlinekin egindako bileran.

Etxe Zuriko Bulego Obalean zegoela esan du buruzagi errusiarrak ez duela amore eman, "denbora asko" daramatela lanean hori lortzeko, eta egoera "izugarria" dela ziurtatu du.

Aldez aurretik, Witkoffen eta Putinen arteko bilera "oso emankorra" izan dela ziurtatu du Etxe Zuriko maizterrak. Azaldu duenez, "aurrerapauso handiak" lortu dituzte, eta Europako aliatuetako batzuei xehetasunak eman dizkiete. "Denok gatoz bat, gerra hau amaitzear dago; eta datozen egun eta asteetan hori lortzeko lan egingo dugu", esan du Truth Socialeko profilean.

Bestalde, Zelenskik telefonoz hitz egin du AEBko presidentearekin, eta azaldu du Errusia "prest" dagoela, lehen baino gehiago, 2022ko otsailetik Ukrainan egiten ari den erasoaldian su-etena adosteko.

Azken egunotan, Trumpek presioa egin nahi izan dio Kremlini, ostiral honetan amaituko omen den epea ezarrita, eta Errusiak Ukrainaren inbasioaren baitan bake akordio bat lortu behar duela ezartzen du ultimatumak. Bestela, zigor gehiagori egin beharko die aurre, Errusiako petrolioa inportatzen duten herrialdeei ezarritako bigarren mailako muga-zergak barne.

Washingtonek Mosku zigortzeko asmoa du, Putinen eta Witkoffen arteko bilera "emankorra" izan dela onartu arren

Zigorra ostiralean bertan ezartzekotan dago Trump. Hala ere, bigarren mailako zigorrak izango lirateke, hau da, hirugarren estatuei aplikatzen zaizkien zeharkako neurriak, Errusiarekin merkataritzan aritzeko inoren asmoa kentzeko. Ildo horretan, Trumpek agindu bat sinatu du Indiako produktuen gainean % 25eko muga-zergak ezartzeko, Errusiako petrolioa erosten du eta. AEBko agintariak Putinekin datorren astean biltzeko asmoa du.

