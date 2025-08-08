La ONU exige "detener de inmediato" los planes de Israel para invadir Gaza

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha exigido a Israel que detenga inmediatamente los planes de ocupar la ciudad de Gaza, operación anunciada por el ministro israelí Benjamín Netanyahu. Según Turk, se trata de un acto contrario al dictamen de la Corte Internacional de Justicia

El alto comisionado ha asegurado que esta ocupación desembocaría en un "desplazamiento forzado masivo" de unos 800.000 palestinos, así como en "más asesinatos, más sufrimiento insoportable, destrucción sin sentido y crímenes atroces".

"La guerra en Gaza debe terminar ahora, y los israelíes y los palestinos deben trabajar codo con codo, en paz (…) en lugar de recrudecer esta guerra, que Israel dedique todos sus esfuerzos a salvar las vidas de los civiles en Gaza y permita el acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria", ha indicado Turk.

Para finalizar Volker Turk ha pedido la liberación "inmediata e incondicional" tanto de los rehenes israelíes, como de los palestinos detenidos por Israel.

"Desastre"

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ha calificado de "desastre" la decisión del Gobierno israelí de ocupar Gaza, y afirma que esta se contradice con la opinión del Ejército y de los funcionarios de seguridad.

El opositor israelí asegura que la ocupación "llevará meses" y conllevará "la muerte de los rehenes y de muchos soldados". Todo ello, según Lapid, tendrá un coste millonario que "conducirá a un colapso político".

Además, ha asegurado que la decisión de invadir Gaza está "en completa contradicción" con la opinión del Ejército y de los funcionarios de seguridad.

"Esto es exactamente lo que Hamás quería: que Israel quedara atrapado en un territorio sin objetivo, sin definir el panorama para el día siguiente, en una ocupación inútil que nadie entiende a dónde conduce", ha explicado Lapid en su cuenta de X.