Gazako zerrenda
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gaza inbaditzeko planak "berehala gelditzeko" eskatu du NBEk

Nazio Batuen Erakundeko Giza Eskubideetarako goi mandatariak salatu duenez, Netanyahuren erabakia Nazioarteko Justizia Gortearen irizpenaren kontrakoa da.

The seal of the UN in Geneva during at the UN Independent International Commission of Inquiry on Ukraine press conference at the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). UN Independent International Commission of Inquiry on Ukraine which concerns the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine and took place at United Nations of Geneva in Geneva.

Nazio Batuen Erakundea (NBE). Argazkia: Europa Press.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nazio Batuen Erakundeko Giza Eskubideetarako goi mandatariak Volker Turkek Israeli eskatu dio "berehala gelditzeko" Netanyahuk iragarritako Gaza hiria okupatzeko planak. Turken arabera, Nazioarteko Justizia Gortearen irizpenaren aurkako ekintza d hura.

Mandatariaren hitzetan, okupazioak 800.000 palestinar ingururen "behartutako desplazamendu masiboa" eragingo luke, baita "hilketa gehiago, sufrimendu jasanezin gehiago, zentzurik gabeko suntsiketa eta krimen lazgarriak" ere.

"Gazako gerrarekin amaitu behar da orain, eta israeldarrek eta palestinarrek elkar hartuta lan egin behar dute, bakean (...) gerra gogortu beharrean, Israelek ahalegin guztiak egin ditzan Gazako zibilen bizitzak salbatzeko eta laguntza humanitarioa mugarik gabe eskuratzeko", adierazi du Turkek.

Amaitzeko, Volker Turkek bahitu israeldarrak eta Israelek atxilotutako palestinarrak "berehala eta baldintzarik gabe" askatzeko eskatu du.

"Hondamendia"

Yair Lapid Israelgo oposizio buruak "hondamenditzat" jo du Israelgo Gobernuak Gaza okupatzeko hartutako erabakia, eta Armadaren eta segurtasun funtzionarioen iritziarekin kontraesanean dagoela adierazi du.

Israelgo oposiziogilearen arabera, okupazioak "hilabeteak beharko ditu" eta "bahituen eta soldadu askoren heriotza ekarriko du". Horrek guztiak, Lapiden arabera, "kolapso politikoa eramango du" herrialdea.

Gainera, erabakia Armadaren eta segurtasun funtzionarioen iritziarekin "erabat kontraesanean" dagoela ziurtatu du.

"Hau da Hamasek nahi zuena: Israel helbururik gabeko lurralde batean harrapatuta geratzea, hurrengo egunerako panorama zehaztu gabe, nora daraman inork ulertzen ez duen alferrikako okupazio batean", azaldu du Lapidek X sare sozialean.

Israelgo Gobernuak Netanyahuren plan militarra onartu du Gaza Hiria okupatzeko
Palestina Jerusalem Israel Ekialde Hurbila Munduko albisteak Gazako Zerrenda

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mugarik Gabeko Medikuek eskatu dute Gazako Fundazio Humanitarioaren banaketa-guneak desegiteko: "Tranpa hilgarriak dira"

Mugarik Gabeko Medikuen (MSF) txosten baten arabera, Gazarako Fundazio Humanitario estatubatuarraren elikagaiak banatzeko zentroak "hilketa orkestratuak eta deshumanizazioa" egiteko lekuak dira, eta hauek ixteko deia egin dute. Israelek Gazako laguntza-banaketa fundazioa honen esku utzi zuen, hainbat hilabetez erabat blokeatuta egon ondoren.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gutxienez zazpi pertsona atxilotu dituzte Israelen, Gazako inbasioaren aurkako protestetan

Israelgo agintariek gutxienez zazpi pertsona atxilotu dituzte ostegun honetan Gazako Zerrendan inbasio militarraren aurka egindako manifestazioetan, eta zalditeria eta ur-kanoiak erabili dituzte protesta jendetsuak sakabanatzeko. Jerusalemen, bizirik atera direnen eta bahituta daudenen senideak izan dira protestetan, eta akordio bat eskatu dute horiek askatzeko eta Israelek Palestinako enklabearen kontra egindako erasoaldia amaitzeko, besteak beste.

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (France), 07/08/2025.- A fire engine tackles a brush fire as a wildfire continues to spread in Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Aude department, southern France, 07 August 2025. Some 16,000 hectares have been burned so far and at least one person died in one of the biggest wildfires in France since 1949. (incendio forestal, Francia) EFE/EPA/PHILIPPE MAGONI
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Frantziako hegoaldean piztutako suteak jadanik "ez du aurrera egiten", baina oraindik ez dago kontrolpean

Corbieres mendigunean asteartean piztutako sutea 1949. urtetik Frantziako Estatuan izan den handiena da, 16.000 hektarea baino gehiago kiskali baititu. Christian Pouget Aude departamenduko prefetak ohartarazi du oraindik ikusteke dagoela hektarea horietatik zenbat diren nekazal lursailak. "Uste dugu 900 hektarea inguru direla", esan du, lehen estimazio batean.

Gehiago kargatu