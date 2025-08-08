Gaza Hiria okupatzeko Netanyahuren plan militarra onartu du Israelgo Gobernuak
Gainera, inbasioa amaitzeko bost printzipio proposatu ditu: besteak beste, zerrenda desmilitarizatzea eta "administrazio zibil alternatibo" baten gobernua ezartzea.
Benjamin Netanyahu lehen ministroak Gaza Hiria okupatzeko proposatutako plan militarra onartu du gaur goizaldean Israelgo Gobernuak.
Hamar orduko bilera baten ostean, Israelgo Gobernuak komunikatu bat zabaldu du “Hamas garaitzeko” Netanyahuren plana azaltzeko. Halere, Gaza Hiria okupatzeaz gainera, dokumentuan ez da argitzen zer gertatuko den Zerrenda osoarekin, lehen ministroak kabinetearekin eztabaida-saioa hasi aurretik operazioa eremu osora zabaltzeko asmoa agertu bazuen ere.
Gobernuak ziurtatu du, gainera, “botoen gehiengoz”, kabineteak bost printzipio onartu dituela inbasioa amaitzeko: Hamas desarmatzea, bahitu guztiak bizirik (edo hilda) berreskuratzea, Gazako Zerrenda desmilitarizatzea, Israelek Gazako Zerrendan segurtasuna kontrolatzea eta Hamasena eta Palestinako Agintariarena ez den "administrazio zibil alternatibo" bat ezartzea enklabean; azkenak, gaur egun okupatuta dagoen Zisjordaniako zati batzuetan gobernatzen du.
Palestinako Herri Erresistentziaren Batzordeek, Hamas Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduaren gertukoek, "genozidiorako errezeta" gisa hartu dute plana, armak uzteari uko egin diote eta Israelgo agintariek bahituak "negoziazioen bidetik" soilik berreskuratuko dituztela azpimarratu dute.
Kabinetearen bileraren aurretik Fox kateari egindako adierazpenetan, Netanyahuk adierazi zuen bere helburua Gaza osoa okupatzea zela, baina ez duela hura gobernatu nahi, baizik eta "segurtasun perimetroa" mantendu eta "gobernatuko duten indar arabiarren" esku utzi.
Komunikatuaren arabera, bileran "plan alternatibo bat" baztertu dute, horrekin "Hamasen porrota eta bahituen itzulera lortuko ez litzatekeelako". Aipamen ofizialik gabe, Israelgo komunikabideek jasotzen dute plan hori Eyal Zamir Israelgo Armadako Estatu Nagusiko buruzagiak proposatu zuela. Azken horrek Netanyahuri aurre egin zion Zerrenda osoa okupatzearen aurka zegoela adieraztean.
Azken egunotan, Israelgo hedabide nagusiek filtratu dute Netanyahuk erasoaldirako hainbat fasetako plan bat duela, bahituak daudela uste den guneetara hedatzeko asmoarekin. Lehenengoan, tropek Gaza Hiria hartuko lukete, eta iparraldeko hiri horretan biltzen diren milioi bat gazatar Mawasi (hegoaldea) ingurura lekualdatzea behartuko lukete.
Ondoren, bigarren fasean, Israelek Zerrendako erdialdeko errefuxiatuen kanpalekuen kontrola hartzea bilatuko luke. Puntu horietan guztietan, Israelek uste du bizirik dauden bahituak daudela.
Israelgo Gobernuak zabaldutako informazio ofizialak, ordea, ez du Gaza Hiria hartzea beste ekintzarik berresten.
Milizia palestinarrek oraindik 50 gatibu dituzte, eta horietatik hogeik bakarrik jarraituko lukete bizirik, Israelen arabera.
NBEk asteazkenean ohartarazi zuen Israelek plan hori martxan jartzen badu "ondorioak katastrofikoak" izango direla gazatarrentzat.
2023ko urrian Israelen inbasioa hasi zenetik, 60.000 pertsona baino gehiago hil dira Palestinako enklabean. Egoera hori genozidio gisa salatu dute Hegoafrika bezalako herrialdeek Nazioarteko Justizia Gortean (CIJ), eta giza eskubideen aldeko nazioarteko eta Israelgo erakundeek ere erabili dute kalifikazio hori.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Israelgo oposizio buruak "hondamenditzat" jo du Gaza inbaditzeko erabakia
Yair Lapiden esanetan, okupazioak "bahituen eta soldadu askoren heriotza ekarriko du" eta herrialdea "kolapso politikora" eramango du.
Gutxienez zazpi pertsona atxilotu dituzte Israelen, Gazako inbasioaren aurkako protestetan
Israelgo agintariek gutxienez zazpi pertsona atxilotu dituzte ostegun honetan Gazako Zerrendan inbasio militarraren aurka egindako manifestazioetan, eta zalditeria eta ur-kanoiak erabili dituzte protesta jendetsuak sakabanatzeko. Jerusalemen, bizirik atera direnen eta bahituta daudenen senideak izan dira protestetan, eta akordio bat eskatu dute horiek askatzeko eta Israelek Palestinako enklabearen kontra egindako erasoaldia amaitzeko, besteak beste.
Kontrolpean dago Corbieres mendiguneko sute handia, baina itzali gabe oraindik
Asteartean piztu zen, eta pertsona bat hil du, sugarrek setiatuta bere etxea uzteari uko egin zion emakume bat. Sutea 1949. urtetik Frantziak jasan duen larriena da.
Hamas: "Netanyahu gerra kriminalak nahi duena genozidio estrategiarekin aurrera jarraitzea da"
"Netanyahuk erasoa zabaltzeko dituen asmoek, zalantzarik gabe, gatibuak gainetik kendu eta sakrifikatu nahi dituela berresten dute, bere interes pertsonalak eta muturreko agenda ideologikoa asetzeko", ohartarazi du erakunde palestinarrak.
Netanyahuk esan du ez dutela Gaza anexionatuko, baina lurralde palestinarraren erabateko kontrola bereganatuko dutela
Israelgo lehen ministroaren esanetan, "segurtasunagatik" egiten dute, eta "geroago" gobernua "indar arabiarren" esku utziko luketela.
Frantziako hegoaldean piztutako suteak jadanik "ez du aurrera egiten", baina oraindik ez dago kontrolpean
Corbieres mendigunean asteartean piztutako sutea 1949. urtetik Frantziako Estatuan izan den handiena da, 16.000 hektarea baino gehiago kiskali baititu. Christian Pouget Aude departamenduko prefetak ohartarazi du oraindik ikusteke dagoela hektarea horietatik zenbat diren nekazal lursailak. "Uste dugu 900 hektarea inguru direla", esan du, lehen estimazio batean.
Arabiar Emirerri Batuek bi buruzagien arteko bilera hartzea proposatu dio Putinek Trumpi
Bestalde, Errusiako presidentea prest agertu da Zelenskirekin batzartzeko. "Askotan esan dut ez dudala ezer kontra", adierazi du Putinek, baina gaineratu du "baldintza batzuk" sortu behar direla bilera hori egiteko, eta, bere ustez, hori betetzetik "urrun" daude.
Netanyahuk Gaza osorik bereganatu eta milioi bat palestinar inguru lekualdatu nahi ditu bost hilabetean
Israelgo lehen ministroak Segurtasun kabinetea bilduko du gaur arratsaldean, Gaza erabat okupatzeko duen asmoaz jarduteko, eta Jerusalem egunkariak dagoeneko xehetu du bileran aztertuko duten proposamenetako bat.
Trumpen muga-zerga berriak indarrean sartuta, hauspotu egin da gerra komertziala
Gaurtik, oro har, % 15eko muga-zergak ezarriko dira Estatu Batuen merkataritza-bazkide gehienen produktuen gainean, tartean, Europar Batasunekoen gainean.