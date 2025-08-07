OKUPAZIOA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hamas: "Netanyahu gerra kriminalak nahi duena genozidio estrategiarekin aurrera jarraitzea da"

"Netanyahuk erasoa zabaltzeko dituen asmoek, zalantzarik gabe, gatibuak gainetik kendu eta sakrifikatu nahi dituela berresten dute, bere interes pertsonalak eta muturreko agenda ideologikoa asetzeko", ohartarazi du erakunde palestinarrak.

(Foto de ARCHIVO) 28 February 2025, Palestinian Territories, Gaza City: Members of the Al-Qassam Brigades, the military wing of Hamas, attend the funeral of their teammates at Shati Refugee Camp in Gaza City. Photo: Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA 28/2/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Hamaseko milizianoak hileta batean, joan den otsailean. Argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

"Netanyahu gerra kriminalak nahi duena genozidio eta desplazamendu estrategiarekin aurrera jarraitzea da, Gazako Zerrendan gure herri palestinarraren aurkako krimen gehiago eginez", salatu du Hamas erresistentzia palestinarrerako erakundeak ohar batean. Hala, Nazioarteko Zigor Auzitegiak Israelgo lehen ministroa gerra krimenengatik eta gizateriaren aurkako krimenengatik atxilotzeko agindua eman zuela gogorarazi du Palestinako erakundeak.

Ordu batzuk lehenago, Fox News telebista estatubatuarrari egindako elkarrizketa batean, agintari israeldarrak "segurtasunagatik" Zerrenda kontrolpean hartzeko asmoa azaldu du, eta, ondoren, "indar arabiarrek zuzendutako trantsizio gobernu bati" lagako diotela, Palestinako lurraldearen erabateko anexioari buruzko zurrumurruak ukatuz.

Hamasek herrialde arabiar eta islamiarrei eta nazioarteari eskatu die "adierazpen arriskutsu horiek" gaitzesteko eta errefusatzeko, eta premiazko neurriak har ditzatela erasoa gelditzeko eta okupazioari amaiera emateko, herria (palestinarra) ahalduntzeko, autodeterminaziorako eskubidea gauza dezan eta Israelgo buruzagiei erantzukizunak eskatzeko.

Hamas

Netanyahuren adierazpenek norabide aldaketa argia adierazten dute negoziazioetan, eta argi eta garbi erakusten dute azken bilera-sortatik alde egiteko benetako arrazoiak

"Netanyahuk erasoa zabaltzeko dituen asmoek, zalantzarik gabe, presoak (gatibu israeldarrei erreferentzia eginez) gainetik kendu eta sakrifikatu nahi dituela berresten dute, bere interes pertsonalak eta muturreko agenda ideologikoa asetzeko. Gazak okupazioa ahaleginei gogor aurre  egingo diela baieztatzen dugu ", adierazi du erakunde palestinarrak.

Gainera, "Netanyahuren adierazpenek norabide aldaketa argia adierazten dute negoziazioetan, eta argi eta garbi erakusten dute azken bilera-sortatik alde egiteko benetako arrazoiak, azken akordio batetik gertu zeuden arren", dio Filastin egunkariak jasotako oharrak.

Azkenik, Hamasek ohartarazi dio Netanyahuri bere helburuak betetzea ez dela "doan" aterako, eta Israelgo soldaduek "garesti ordainduko" dutela.

 

Netanyahuk esan du ez duela Gaza anexionatuko, baina Palestinako lurraldearen erabateko kontrola bereganatuko duela
Netanyahuk Gaza bost hilabetetan hartu eta milioi bat palestinar inguru lekualdatzeko asmoa du
Netanyahuk Gazako zerrenda osoa okupatzea erabaki du, baita bahituak dauden eremuak ere
Hamas Gazako Zerrenda Palestina Benjamin Netanyahu Israel Ekialde Hurbila Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (France), 07/08/2025.- A fire engine tackles a brush fire as a wildfire continues to spread in Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Aude department, southern France, 07 August 2025. Some 16,000 hectares have been burned so far and at least one person died in one of the biggest wildfires in France since 1949. (incendio forestal, Francia) EFE/EPA/PHILIPPE MAGONI
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Frantziako hegoaldean piztutako suteak jadanik "ez du aurrera egiten", baina oraindik ez dago kontrolpean

Corbieres mendigunean asteartean piztutako sutea 1949. urtetik Frantziako Estatuan izan den handiena da, 16.000 hektarea baino gehiago kiskali baititu. Christian Pouget Aude departamenduko prefetak ohartarazi du oraindik ikusteke dagoela hektarea horietatik zenbat diren nekazal lursailak. "Uste dugu 900 hektarea inguru direla", esan du, lehen estimazio batean.

MOSCOW (Russian Federation), 06/08/2025.- Russian President Vladimir Putin (L) and U.S. Special Envoy for the Middle East Steve Witkoff shake hands before a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, 06 August 2025. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Washingtonek Mosku zigortzeko asmoa du, Putinen eta Witkoffen arteko bilera "emankorra" izan dela onartu arren

Zigorra ostiralean bertan ezartzekotan dago Trump. Hala ere, bigarren mailako zigorrak izango lirateke, hau da, hirugarren estatuei aplikatzen zaizkien zeharkako neurriak, Errusiarekin merkataritzan aritzeko inoren asmoa kentzeko. Ildo horretan, Trumpek agindu bat sinatu du Indiako produktuen gainean % 25eko muga-zergak ezartzeko, Errusiako petrolioa erosten du eta. AEBko agintariak Putinekin datorren astean biltzeko asmoa du.

Gehiago kargatu