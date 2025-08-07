Netanyahuk esan du ez dutela Gaza anexionatuko, baina lurralde palestinarraren erabateko kontrola bereganatuko dutela
Israelgo lehen ministroaren esanetan, "segurtasunagatik" egiten dute, eta "geroago" gobernua "indar arabiarren" esku utziko luketela.
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak gaur adierazi duenez, Israelek ez du Gazako Zerrenda anexionatuko, baina lurralde palestinarraren kontrola hartuko du "segurtasunagatik", eta "geroago", Hamas erresistentzia erakundearen esku dagoen administrazioa, "indar arabiarrek gidatutako trantsizio gobernu bati" emango lioketela.
"Gure segurtasuna bermatzeko, Hamas handik kanporatzeko, Gazako herritarrak askatzeko eta gobernu zibil batera igarotzeko asmoa dugu", nabarmendu du Fox News telebista estatubatuarrari eskainitako elkarrizketa batean.
Ildo horretan, berretsi du Israelek ez duela Palestinako lurraldea anexionatu nahi, "segurtasun perimetro" bat nahi duela. "Gu mehatxatu gabe gobernatuko duten indar arabiarrei eman nahi diegu gobernua, gazatarrei bizitza ona eman diena", argudiatu du Netanyahuk, Bill Hemmer kazetariaren galderen aurrean.
Azken orduetan tentsioa areagotu da buruzagi militarren artean, Netanyahuk bere Gobernuko bilera batean Gaza erabat okupatzeko balizko egitasmo bat iragartzeko aukeraren aurrean. Eyal Zamir Armadako buruzagiak errefusatu egin du asmo hori, oraindik Zerrendan dauden gatibu israeldarren egoerak kezkatuta.
Gosetea
Bien bitartean, malnutrizioak eragindako heriotzen eta epidemien kasuak areagotzen ari dira Gazan, laguntza humanitarioak blokeatuta jarraitzen baitu, Tedros Adhanom Ghebreyesus Mundu Osasun Erakundeko (MOE) zuzendari nagusiak gaur ohartarazi duenez.
Tedrosek gogorarazi du uztailean bost urteko ia 12.000 adingabe identifikatu zituztela malnutrizio larriarekin, eta horietako 29 hil egin direla. Guztira, aurten Gazan 99 pertsona hil dira goseak jota.
Gainera, Gazako Osasun Ministerioak 100 hildako gehiagoren berri eman zuen asteazkenean, Israelen erasoen ondorioz. Guztira, Armada sionistak 61.258 pertsona hil ditu 2023ko urriaren 7tik.
Bestalde, Israelek Zerrendan egindako erasoaldi militarraren ondorioz, Gazan landu daitezkeen nekazal lurrak ia desagertu dira; izan ere, lur horien % 1,5 baino ez dira gaur egun aprobetxagarriak, Nazio Batuen balantze berri baten arabera.
Lursailen % 86,1 suntsitu ditu Israelek, eta beste % 12,4 aprobetxagarria izango litzateke, baina bertako biztanleak ezin dira horietara iritsi.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Hamas: "Netanyahu gerra kriminalak nahi duena genozidio estrategiarekin aurrera jarraitzea da"
"Netanyahuk erasoa zabaltzeko dituen asmoek, zalantzarik gabe, gatibuak gainetik kendu eta sakrifikatu nahi dituela berresten dute, bere interes pertsonalak eta muturreko agenda ideologikoa asetzeko", ohartarazi du erakunde palestinarrak.
Frantziako hegoaldean piztutako suteak jadanik "ez du aurrera egiten", baina oraindik ez dago kontrolpean
Corbieres mendigunean asteartean piztutako sutea 1949. urtetik Frantziako Estatuan izan den handiena da, 16.000 hektarea baino gehiago kiskali baititu. Christian Pouget Aude departamenduko prefetak ohartarazi du oraindik ikusteke dagoela hektarea horietatik zenbat diren nekazal lursailak. "Uste dugu 900 hektarea inguru direla", esan du, lehen estimazio batean.
Arabiar Emirerri Batuek bi buruzagien arteko bilera hartzea proposatu dio Putinek Trumpi
Bestalde, Errusiako presidentea prest agertu da Zelenskirekin batzartzeko. "Askotan esan dut ez dudala ezer kontra", adierazi du Putinek, baina gaineratu du "baldintza batzuk" sortu behar direla bilera hori egiteko, eta, bere ustez, hori betetzetik "urrun" daude.
Netanyahuk Gaza osorik bereganatu eta milioi bat palestinar inguru lekualdatu nahi ditu bost hilabetean
Israelgo lehen ministroak Segurtasun kabinetea bilduko du gaur arratsaldean, Gaza erabat okupatzeko duen asmoaz jarduteko, eta Jerusalem egunkariak dagoeneko xehetu du bileran aztertuko duten proposamenetako bat.
Trumpen muga-zerga berriak indarrean sartuta, hauspotu egin da gerra komertziala
Gaurtik, oro har, % 15eko muga-zergak ezarriko dira Estatu Batuen merkataritza-bazkide gehienen produktuen gainean, tartean, Europar Batasunekoen gainean.
Putin eta Trump datozen egunetan bilduko dira, Kremlinen arabera
AEBko presidenteak, bestalde, esan du azken bileran ez zela "aurrerapauso erabakigarririk" eman, eta adierazi du Errusiak ez duela amore eman.
Albiste izango dira: Trumpen muga-zergak, alertak beroagatik eta Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Washingtonek Mosku zigortzeko asmoa du, Putinen eta Witkoffen arteko bilera "emankorra" izan dela onartu arren
Zigorra ostiralean bertan ezartzekotan dago Trump. Hala ere, bigarren mailako zigorrak izango lirateke, hau da, hirugarren estatuei aplikatzen zaizkien zeharkako neurriak, Errusiarekin merkataritzan aritzeko inoren asmoa kentzeko. Ildo horretan, Trumpek agindu bat sinatu du Indiako produktuen gainean % 25eko muga-zergak ezartzeko, Errusiako petrolioa erosten du eta. AEBko agintariak Putinekin datorren astean biltzeko asmoa du.
Sute ikaragarri batek hildako bat utzi eta 16.000 hektarea kiskali ditu Frantzian
Gainera, bederatzi suhiltzaile zauritu dira, horietako bat larri, eta 13 herritar, horietako bat ere larri. Sua hasi eta hurrengo egunean, lehen zantzuen arabera eskualdeko errepide batean egindako arduragabekeria baten ondorioz, sugarrek aurrera egiten jarraitzen dute, haize bortitzak lagunduta.