Netanyahuk esan du ez dutela Gaza anexionatuko, baina lurralde palestinarraren erabateko kontrola bereganatuko dutela

Israelgo lehen ministroaren esanetan, "segurtasunagatik" egiten dute, eta "geroago" gobernua "indar arabiarren" esku utziko luketela.

HANDOUT - 28 July 2025, Israel, Tel Aviv: Israeli Prime Mini4ster Benjamin Netanyahu delivers a speech during a visit to the IDF Intelligence Directorate. Photo: Maayan Toaf/GPO/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak gaur adierazi duenez, Israelek ez du Gazako Zerrenda anexionatuko, baina lurralde palestinarraren kontrola hartuko du "segurtasunagatik", eta "geroago", Hamas erresistentzia erakundearen esku dagoen administrazioa, "indar arabiarrek gidatutako trantsizio gobernu bati" emango lioketela.

"Gure segurtasuna bermatzeko, Hamas handik kanporatzeko, Gazako herritarrak askatzeko eta gobernu zibil batera igarotzeko asmoa dugu", nabarmendu du Fox News telebista estatubatuarrari eskainitako elkarrizketa batean.

Ildo horretan, berretsi du Israelek ez duela Palestinako lurraldea anexionatu nahi, "segurtasun perimetro" bat nahi duela. "Gu mehatxatu gabe gobernatuko duten indar arabiarrei eman nahi diegu gobernua, gazatarrei bizitza ona eman diena", argudiatu du Netanyahuk, Bill Hemmer kazetariaren galderen aurrean.

Azken orduetan tentsioa areagotu da buruzagi militarren artean, Netanyahuk bere Gobernuko bilera batean Gaza erabat okupatzeko balizko egitasmo bat iragartzeko aukeraren aurrean. Eyal Zamir Armadako buruzagiak errefusatu egin du asmo hori, oraindik Zerrendan dauden gatibu israeldarren egoerak kezkatuta.

Gosetea

Bien bitartean, malnutrizioak eragindako heriotzen eta epidemien kasuak areagotzen ari dira Gazan, laguntza humanitarioak blokeatuta jarraitzen baitu, Tedros Adhanom Ghebreyesus Mundu Osasun Erakundeko (MOE) zuzendari nagusiak gaur ohartarazi duenez.

Tedrosek gogorarazi du uztailean bost urteko ia 12.000 adingabe identifikatu zituztela malnutrizio larriarekin, eta horietako 29 hil egin direla. Guztira, aurten Gazan 99 pertsona hil dira goseak jota.

Gainera, Gazako Osasun Ministerioak 100 hildako gehiagoren berri eman zuen asteazkenean, Israelen erasoen ondorioz. Guztira, Armada sionistak 61.258 pertsona hil ditu 2023ko urriaren 7tik.

Bestalde, Israelek Zerrendan egindako erasoaldi militarraren ondorioz, Gazan landu daitezkeen nekazal lurrak ia desagertu dira; izan ere, lur horien % 1,5 baino ez dira gaur egun aprobetxagarriak, Nazio Batuen balantze berri baten arabera.

Lursailen % 86,1 suntsitu ditu Israelek, eta beste % 12,4 aprobetxagarria izango litzateke, baina bertako biztanleak ezin dira horietara iritsi.

