El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este jueves que Israel no se anexionará la Franja de Gaza, pero tomará el control del territorio palestino "por seguridad" y que cederá “más tarde” su administración, en manos ahora de la organización para la resistencia palestina Hamás, a “un Gobierno de transición liderado por fuerzas árabes”.

"Tenemos la intención de hacerlo para garantizar nuestra seguridad, expulsar a Hamás de allí, permitir la liberación de la población en Gaza y pasar a un gobierno civil", ha resaltado en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense Fox News.

En este sentido, ha insistido en que Israel no quiere anexionarse el territorio palestino, sino que quiere "un perímetro de seguridad". "Queremos entregárselo a fuerzas árabes que lo vayan a gobernar de forma adecuada sin amenazarnos y dando a los gazatíes una buena vida", ha argüido ante las preguntas del periodista Bill Hemmer.

En las últimas horas ha crecido la tensión dentro de la cúpula militar ante la posibilidad de que Netanyahu anuncie durante una reunión de su gabinete que se celebrará este jueves un posible plan para ocupar totalmente Gaza, una medida rechazada por el jefe del Ejército, Eyal Zamir, ante la situación de los cautivos israelíes que todavía permanecen en la Franja.

Hambruna

Mientras, los casos de muertes por malnutrición y las epidemias están aumentando en Gaza en la que sigue bloqueada la ayuda humanitaria, ha advertido este jueves el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha reiterado sus llamamientos a que el territorio pueda nuevamente recibir asistencia de ésta y otras agencias de la ONU o de sus socios.

Tedros ha recordado que en julio se identificó a casi 12 000 menores de cinco años con malnutrición aguda, y que al menos 29 de ellos han fallecido, parte de los 99 casos de muerte por desnutrición diagnosticados en lo que va de año en Gaza.