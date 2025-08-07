Netanyahu dice que Israel no se anexionará Gaza, pero que se hará con el control total del territorio palestino
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este jueves que Israel no se anexionará la Franja de Gaza, pero tomará el control del territorio palestino "por seguridad" y que cederá “más tarde” su administración, en manos ahora de la organización para la resistencia palestina Hamás, a “un Gobierno de transición liderado por fuerzas árabes”.
"Tenemos la intención de hacerlo para garantizar nuestra seguridad, expulsar a Hamás de allí, permitir la liberación de la población en Gaza y pasar a un gobierno civil", ha resaltado en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense Fox News.
En este sentido, ha insistido en que Israel no quiere anexionarse el territorio palestino, sino que quiere "un perímetro de seguridad". "Queremos entregárselo a fuerzas árabes que lo vayan a gobernar de forma adecuada sin amenazarnos y dando a los gazatíes una buena vida", ha argüido ante las preguntas del periodista Bill Hemmer.
En las últimas horas ha crecido la tensión dentro de la cúpula militar ante la posibilidad de que Netanyahu anuncie durante una reunión de su gabinete que se celebrará este jueves un posible plan para ocupar totalmente Gaza, una medida rechazada por el jefe del Ejército, Eyal Zamir, ante la situación de los cautivos israelíes que todavía permanecen en la Franja.
Hambruna
Mientras, los casos de muertes por malnutrición y las epidemias están aumentando en Gaza en la que sigue bloqueada la ayuda humanitaria, ha advertido este jueves el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha reiterado sus llamamientos a que el territorio pueda nuevamente recibir asistencia de ésta y otras agencias de la ONU o de sus socios.
Tedros ha recordado que en julio se identificó a casi 12 000 menores de cinco años con malnutrición aguda, y que al menos 29 de ellos han fallecido, parte de los 99 casos de muerte por desnutrición diagnosticados en lo que va de año en Gaza.
Además, el Ministerio de Sanidad de Gaza registró a lo largo del miércoles 100 muertos más fruto de los ataques israelíes. Esto hace un total de 61 258 asesinados desde el 7 de octubre de 2023.
Por otro lado, la ofensiva militar israelí sobre la Franja ha reducido al mínimo las tierras cultivables del territorio palestino, hasta el punto de que sólo el 1,5% de estos terrenos son aprovechables y accesibles a día de hoy, según un nuevo balance de Naciones Unidas.
Los gazatíes apenas pueden acceder a unas 1300 hectáreas de sus tierras, equivalente al 8,6% del total, y de ellas sólo 232 hectáreas no han sufrido daños. De los terrenos restantes, un 86,1% ha sido destruido por Israel y otro 12,4% sería aprovechable, pero la población local no puede acceder, datos ambos que se agudizan en la zona norte y en partes del sur como Rafá.
Más noticias sobre internacional
Hamás: "Lo que el criminal de guerra Netanyahu planea es continuar su estrategia de genocidio"
"Los planes de Netanyahu de expandir la agresión confirman, sin lugar a duda, que busca deshacerse de sus prisioneros y sacrificarlos para servir a sus intereses personales y sus agendas ideológicas extremistas", ha advertido la organización palestina.
El incendio en el sur de Francia "ya no avanza", aunque sigue sin estar controlado
El incendio que arrasa desde el martes el macizo de Corbières es el más voraz registrado en el Estado galo desde el año 1949, al quemar más de 16 000 hectáreas. El prefecto en el departamento de Aude, Christian Pouget, ha advertido de que aún está por ver cuántas de las hectáreas corresponden a zonas agrícolas o viñedos. "Creemos que son unas 900", ha dicho en una primera estimación.
Putin propone Emiratos Árabes Unidos como sede para la reunión con Trump
El presidente ruso se ha mostrado abierto a mantener una reunión con Zelenski. "Ya he dicho muchas veces que no tengo nada en contra", ha resaltado, agregando, no obstante, que "deben crearse ciertas condiciones" para que se produzca el encuentro, lo que, a su juicio, está "lejos" de cumplirse.
Netanyahu planea tomar Gaza en cinco meses y desplazar cerca de un millón de palestinos
El primer ministro israelí reunirá esta tarde su gabinete de seguridad para decidir sobre la ocupación total de Gaza. El diario "Jerusalem" ya ha avanzado una de las propuestas que se estudiará en dicha reunión y que tiene las mayores probabilidades de salir adelante.
Entran en vigor los nuevos aranceles de Trump y se recrudece la guerra comercial
La aplicación del nuevo régimen impondrá gravámenes del 15 % a la mayor parte de los socios comerciales de EE. UU, incluida la Unión Europea. "Miles de millones de dólares en aranceles están fluyendo a los Estados Unidos de América", ha dicho Trump.
Putin y Trump se reunirán en los próximos días, según el Kremlin
El presidente estadounidense, por su parte, ha descartado "avances decisivos" o concesiones por parte de Rusia.
Serán noticia: los aranceles de Trump, las alertas por calor y la bajada de Edurne y Zeledon Txiki
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Washington planea sancionar el viernes a Moscú pese a afirmar que la reunión entre Putin y Witkoff fue "bien"
Se trataría de sanciones secundarias, es decir, medidas indirectas que se aplican a terceros estados con el fin de disuadirlos de comerciar con el país sancionado. En ese sentido, Trump ha firmado una orden ejecutiva para imponer aranceles del 25 % a la India, en represalia por su compra de petróleo ruso. El presidente estadounidense quiere reunirse con Putin la próxima semana.
Francia se enfrenta a un incendio de magnitud "inédita" que deja un muerto y 16 000 hectáreas quemadas
Además, nueve bomberos han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, con un traumatismo craneal, aunque su evolución es positiva y trece ciudadanos, uno de ellos grave. Un día después de que comenzara el fuego, que los primeros indicios atribuyen a una negligencia en una carretera comarcal, las llamas siguen avanzando atizadas por el fuerte viento, en una zona de bosque cerrado y vegetación baja afectada por la baja humedad y la fuerte sequía.