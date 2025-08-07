Ocupación israelí
Hamás: "Lo que el criminal de guerra Netanyahu planea es continuar su estrategia de genocidio"

"Los planes de Netanyahu de expandir la agresión confirman, sin lugar a duda, que busca deshacerse de sus prisioneros y sacrificarlos para servir a sus intereses personales y sus agendas ideológicas extremistas", ha advertido la organización palestina.
(Foto de ARCHIVO) 28 February 2025, Palestinian Territories, Gaza City: Members of the Al-Qassam Brigades, the military wing of Hamas, attend the funeral of their teammates at Shati Refugee Camp in Gaza City. Photo: Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA 28/2/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Milicianos de Hamás en un funeral el pasado febrero. Foto: Europa Press
Agencias | EITB

"Lo que el criminal de guerra Netanyahu planea es continuar su estrategia de genocidio y desplazamiento cometiendo más crímenes contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza", ha denunciado la organización para la resistencia palestina Hamás en un comunicado. Así, ha recordado que el Tribunal Penal Internacional (TPI) dictó una orden de arresto contra el primer ministro israelí por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad

Horas antes, durante una entrevista al canal de televisión estadounidense Fox News, el mandatario israelí había declarado su intención de tomar el control de la Franja "por seguridad" y posteriormente ceder su administración a “un Gobierno de transición liderado por fuerzas árabes”, negando los rumores sobre una anexión completa del territorio palestino.

Hamás ha instado a los países árabes e islámicos y a la comunidad internacional a que condenen y rechacen "estas peligrosas declaraciones", y a que tomen medidas urgentes para detener la agresión y poner fin a la ocupación, empoderar al pueblo (palestino) para que ejerza su derecho a la autodeterminación y exigir responsabilidades a los líderes" israelíes.

Hamás

Las declaraciones de Netanyahu representan un claro cambio de rumbo en las negociaciones y revelan claramente los verdaderos motivos de su retirada de la ronda final

"Los planes de Netanyahu de expandir la agresión confirman, sin lugar a duda, que busca deshacerse de sus prisioneros (en alusión a los cautivos israelíes) y sacrificarlos para servir a sus intereses personales y sus agendas ideológicas extremistas. Afirmamos que Gaza se mantendrá resistente a la ocupación y a los intentos de imponerle una tutela", ha aseverado la organización palestina.

Además, "las declaraciones de Netanyahu representan un claro cambio de rumbo en las negociaciones y revelan claramente los verdaderos motivos de su retirada de la ronda final, a pesar de nuestra proximidad a un acuerdo final", reza el comunicado recogido por el diario Filastín.

Por último, Hamás ha advertido a Netanyahu que expandir su actual ofensiva "no será pan comido" y que le conllevará "pagar un alto precio" con más bajas entre los soldados israelíes.

 

