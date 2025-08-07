Hamás: "Lo que el criminal de guerra Netanyahu planea es continuar su estrategia de genocidio"

"Lo que el criminal de guerra Netanyahu planea es continuar su estrategia de genocidio y desplazamiento cometiendo más crímenes contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza", ha denunciado la organización para la resistencia palestina Hamás en un comunicado. Así, ha recordado que el Tribunal Penal Internacional (TPI) dictó una orden de arresto contra el primer ministro israelí por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad

Horas antes, durante una entrevista al canal de televisión estadounidense Fox News, el mandatario israelí había declarado su intención de tomar el control de la Franja "por seguridad" y posteriormente ceder su administración a “un Gobierno de transición liderado por fuerzas árabes”, negando los rumores sobre una anexión completa del territorio palestino.

Hamás ha instado a los países árabes e islámicos y a la comunidad internacional a que condenen y rechacen "estas peligrosas declaraciones", y a que tomen medidas urgentes para detener la agresión y poner fin a la ocupación, empoderar al pueblo (palestino) para que ejerza su derecho a la autodeterminación y exigir responsabilidades a los líderes" israelíes.