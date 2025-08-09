Al menos 200 detenidos en Londres en una manifestación a favor del grupo Palestine Action

La Policía Metropolitana de Londres ha efectuado efectuado al menos 200 arrestos en una manifestación en la plaza del Parlamento británico a favor de Palestine Action, ilegalizado recientemente por el Gobierno laborista por llevar a cabo acciones disruptivas y violentas.

"A las 15:40 hora británica (14:40 GMT), el número de arrestos por mostrar apoyo a una organización proscrita ha sido de 200, con más por llegar", ha asegurado la Met Police, que ha señalado cuatro detenciones adicionales por ataques a agentes policiales.

Desde el pasado mes de julio, Palestine Action está categorizado por ley como "organización terrorista" en el Reino Unido, después de vandalizar dos aviones en una base militar de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) o bloquear la entrada de la sede de la empresa de defensa israelí Elbit Systems en Bristol (suroeste de Inglaterra).

Esta proscripción implica que ser miembro del grupo propalestino, o mostrar apoyo al mismo, está ahora tipificado como un delito penal que puede conllevar hasta 14 años de prisión, bajo la Ley de Terrorismo del año 2000.

