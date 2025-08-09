Londres
Al menos 200 detenidos en Londres en una manifestación a favor del grupo Palestine Action

Desde el pasado mes de julio, Palestine Action está categorizado por ley como "organización terrorista" en el Reino Unido, después de vandalizar dos aviones en una base militar de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF).
LONDON (United Kingdom), 09/08/2025.- Police officers hold a protester back as they arrest supporters of Palestine Action attending a mass protest organized by the Defend Our Juries group as part of their campaign to end the proscription of Palestine Action, in Parliament Square, London, Britain, 09 August 2025. Palestine Action group was banned under terrorism law in the UK after activists allegedly broke into RAF Brize Norton military base in Oxfordshire in June 2025 and caused about 7 million GBP damage to British military planes. (Terrorismo, Protestas, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
Manifestación en la plaza del Parlamento británico a favor de Palestine Action. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Gutxienez 200 atxilotu Londresen, Palestine Action taldearen aldeko manifestazio batean
author image

EITB

Última actualización

La Policía Metropolitana de Londres ha efectuado efectuado al menos 200 arrestos en una manifestación en la plaza del Parlamento británico a favor de Palestine Action, ilegalizado recientemente por el Gobierno laborista por llevar a cabo acciones disruptivas y violentas.

"A las 15:40 hora británica (14:40 GMT), el número de arrestos por mostrar apoyo a una organización proscrita ha sido de 200, con más por llegar", ha asegurado la Met Police, que ha señalado cuatro detenciones adicionales por ataques a agentes policiales.

Desde el pasado mes de julio, Palestine Action está categorizado por ley como "organización terrorista" en el Reino Unido, después de vandalizar dos aviones en una base militar de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) o bloquear la entrada de la sede de la empresa de defensa israelí Elbit Systems en Bristol (suroeste de Inglaterra).

Esta proscripción implica que ser miembro del grupo propalestino, o mostrar apoyo al mismo, está ahora tipificado como un delito penal que puede conllevar hasta 14 años de prisión, bajo la Ley de Terrorismo del año 2000.

LONDON (United Kingdom), 09/08/2025.- Supporters of Palestine Action attend a mass protest organized by the Defend Our Juries group as part of their campaign to end the proscription of Palestine Action, in Parliament Square, London, Britain, 09 August 2025. Palestine Action group was banned under terrorism law in the UK after activists allegedly broke into RAF Brize Norton military base in Oxfordshire in June 2025 and caused about 7 million GBP damage to British military planes. (Terrorismo, Protestas, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Pese a ello, entre 500 y 600 personas se han congregado frente al Parlamento, convocados por la asociación Defend Our Juries, con carteles en los que se podía leer "Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action".

Todas estas personas han sido trasladadas a puntos de procesamiento del distrito y aquellos que han confirmado su identidad han sido puestos en libertad con fianza, con la condición de no volver a asistir a ninguna protesta de apoyo a Palestine Action, y los que se han negado a ello han sido llevados a dependencias policiales en distintas zonas de Londres.

La Met ha reforzado su dispositivo policial, con agentes venidos de otras ciudades del Reino Unido, para un fin de semana intenso de protestas en la capital británica y con el precedente de otras manifestaciones previas a favor de Palestine Action.

LONDON (United Kingdom), 09/08/2025.- Police officers arrest supporters of Palestine Action attending a mass protest organized by the Defend Our Juries group as part of their campaign to end the proscription of Palestine Action, in Parliament Square, London, Britain, 09 August 2025. Palestine Action group was banned under terrorism law in the UK after activists allegedly broke into RAF Brize Norton military base in Oxfordshire in June 2025 and caused about 7 million GBP damage to British military planes. (Terrorismo, Protestas, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN

En paralelo a la protesta en la plaza del Parlamento, desde la plaza de Russell ha partido la llamada Marcha Nacional por Palestina en dirección a Downing Street, lugar de la residencia oficial del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

En esta marcha, de corte pacífico e independiente a la del grupo propalestino, solo se ha producido un arresto, también por mostrar un cartel de apoyo a Palestine Action.

El resto de los participantes han marchado por las calles del centro de Londres portando banderas de Palestina, así como pancartas en las que pedían el fin de la hambruna en Gaza, tildaban al Reino Unido de ser "cómplice del genocidio" de Israel en la Franja, o señalaban que "bombardear a niños no es un acto de defensa propia".

Las manifestaciones ocurren después de que el gabinete de seguridad del Ejecutivo israelí de Benjamín Netanyahu diese luz verde este viernes a una nueva operación militar en la Franja para tomar el control de la Ciudad de Gaza, una decisión duramente criticada por los líderes de la comunidad internacional.

LONDON (United Kingdom), 09/08/2025.- Supporters of Palestine Action attend a mass protest organized by Defend Our Juries group as part of their campaign to end the proscription of Palestine Action, in Parliament Square, London, Britain, 09 August 2025. Palestine Action group was banned under terrorism law in the UK after activists allegedly broke into RAF Brize Norton military base in Oxfordshire in June 2025 and caused about 7 million GBP damage to British military planes. (Terrorismo, Protestas, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
Londres Reino Unido Palestina Manifestaciones Denuncias Delitos Derechos humanos Israel Benjamín Netanyahu Unión Europea Internacional

