Gutxienez 200 pertsona atxilotu dituzte Londresen, Palestine Action taldearen aldeko manifestazio batean
Palestine Action taldea legez "erakunde terrorista" gisa sailkatuta dago Erresuma Batuan uztailetik, bertako aireko armadaren base militar batean bi hegazkin bandalizatu ondoren.
Poliziak gutxienez 200 pertsona atxilotu ditu larunbat honetan Londresen, Parlamentuaren plazan, Palestine Action erakundearen alde egindako manifestazio jendetsu batean. Gobernu laboristak berriki legez kanpo utzi zuen talde hori, ekintza disruptibo eta bortitzak egitea leporatuta.
"Erresuma Batuko 15:40an (14:40 GMT), 200 pertsona atxilotu dituzte debekatutako erakunde bati babesa adierazteagatik, baina atxilotu gehiago egon daitezke", zabaldu du Poliziak. Horiez gain, lau pertsona atxilotu dituzte poliziei eraso egitea egotzita.
Uztailaz geroztik, Erresuma Batuan legez "erakunde terrorista" gisa sailkatuta dago Palestine Action, Erresuma Batuko Aireko Armadaren base militar batean bi hegazkin bandalizatzea leporatuta, baita Israelgo Elbit Systems defentsa enpresaren Bristolgo (Ingalaterrako hego-mendebaldea) egoitzaren sarrera blokeatzea egotzita ere.
Debeku horren ondorioz, Palestinaren aldeko taldeko kide izatea edo talde horri babesa ematea zigor delitu gisa tipifikatuta dago orain, eta 14 urterainoko kartzela-zigorra ekar dezake, 2000. urteko Terrorismoaren Legearen arabera.
Dena dela, 500 eta 600 pertsona inguru bildu dira Parlamentuaren aurrean, Defend Our Juries elkarteak deituta, honako mezu hauekin: "Genozidioaren aurka nago. Babesa adierazten diot Palestine Actioni".
Pertsona horiek guztiak barrutiko prozesamendu-guneetara eraman dituzte, eta beren nortasuna baieztatu dutenak aske utzi dituzte, fidantzarekin, Palestine Actionen aldeko protestetan berriro ez parte hartzeko baldintzarekin. Horri uko egin diotenak, aldiz, polizia-bulegoetara eraman dituzte, Londresen bertan.
Poliziak segurtasun-dispositiboa indartu du gaur Londresen, Erresuma Batuko beste hiri batzuetatik joandako agenteekin, Erresuma Batuko hiriburuan hainbat protesta deitu baitituzte astebururako. Besteak beste, Palestine Actionen aldeko beste manifestazio jendetsu batzuetan izandako istiluak izan dituzte kontuan.
Parlamentu aurreko plazan protesta izateaz gain, Palestinako Martxa Nazionala abiatu da Russell plazatik Downing Streeterantz, bertan baitago Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroaren egoitza ofiziala.
Martxa baketsua izan da, eta pertsona bakar bat atxilotu dute, Palestine Actionen aldeko kartel bat erakustea leporatuta.
Gainerako parte-hartzaileek Londres erdialdeko kale nagusiak zeharkatu dituzte, Palestinako banderak eta Gazako gosetearen amaiera eskatzen zuten pankartak zeramatzatela. Besteak beste, Erresuma Batua Israelek Gazako Zerrendan egindako "genozidioaren konplize" dela salatu dute, eta haurren aurka bonbak jaurtitzea ez dela bidezkoa azpimarratu dute.
Israelgo Gobernuaren segurtasun kabineteak Gaza Hiria kontrolpean hartzeko operazio militar bati argi berdea eman ostean deitu dituzte protesta horiek. Erabaki hori gogor kritikatu dute nazioarteko hainbat buruzagik.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Nagasakik minutu bateko isilunearekin gogoratu ditu bonba atomikoaren biktimak, 80 urte geroago
Minutu bateko isilunea egin dute Nagasakin, AEBk bonba nuklearra jaurti zuenetik 80 urte bete direla gogora ekartzeko. 74.000 hildako utzi zituen, Hiroshiman 140.000 pertsona hil eta hiru egunera. Agintari nipondarrek eta bizirik atera zirenek izugarrikerietatik ikasteko eta 1945eko abuztuaren 9ko oroitzapen tragikoa gogoan izateko eskatu dute.
Kiev aintzat izan gabe hartutako erabakiak jaiotzerako "hilda" daudela esan du Zelenskik
Trumpek eta Putinek Ukrainako gerraren amaierari buruz hitz egiteko iragarritako goi-bileran egotea eskatu du Zelenskik, baita Europaren parte-hartzea ere.
Trump eta Putin abuztuaren 15ean bilduko dira, Alaskan, Ukrainako gerrari buruz hitz egiteko
Oraindik ez dago argi Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak ordezkaritzarik izango ote duen akordio bat lortzen saiatzeko hitzordu honetan. Datozen orduetan xehetasun gehiago emango dituztela iradoki du AEBko presidenteak.
Mendi bat erditik moztu dute Txinan 600 metroko altueran dagoen autobide bat eraikitzeko
Guizhou probintzian, ingeniariek mendia zatitu dute autobide moderno bat eraikitzeko. Lehergaiak eta zulatzeko teknika aurreratuak erabili dituzte korridore zabal bat sortzeko.
Alemaniak iragarri du Israel helmuga duen arma esportazioen zati bat eten egingo duela "oraingoz"
Aurrekaririk gabeko erabakia da Alemanian. Bestalde, Herbehereetan atzera bota dituzte ontzi militarren piezak Israelera esportatzeko hiru lizentzia, eta Norvegiak esan du Israelgo inbertsioetan egingo dituzten aldaketak iragarriko dituztela datorren astean.
Hamasek Israeli ohartarazi dio erasoaldia hedatzeak bahituak "sakrifikatzea" esan nahi duela
Israelgo kabineteak Gazako Zerrendan bere erasoaldi militarra zabaltzea erabaki ostean iritsi da talde islamistaren komunikatua. Hamasek ohartarazi duenez, "zibilen aurkako krimen basatiagatik duen erantzukizun legala saihesteko ahalegin zakarra da".
Mugarik Gabeko Medikuek eskatu dute Gazako Fundazio Humanitarioaren banaketa-guneak desegiteko: "Tranpa hilgarriak dira"
Mugarik Gabeko Medikuak (MSF) gobernuz kanpoko erakundearen txosten baten arabera, Gazarako Fundazio Humanitario estatubatuarraren elikagaiak banatzeko zentroak "hilketa orkestratuak eta deshumanizazioa" egiteko lekuak dira, eta horiek ixteko deia egin du. Israelek horren esku utzi zuen Gazan laguntza humanitarioa banatzeko ardura, hainbat hilabetez erabat blokeatuta egon ondoren.
Gaza inbaditzeko plana "berehala gelditzeko" eskatu du NBEk
Nazio Batuen Erakundeko Giza Eskubideetarako goi mandatariak salatu duenez, Netanyahuren erabakia Nazioarteko Justizia Gortearen irizpenaren kontrakoa da.
Gutxienez zazpi pertsona atxilotu dituzte Israelen, Gazako inbasioaren aurkako protestetan
Israelgo agintariek gutxienez zazpi pertsona atxilotu dituzte ostegun honetan Gazako Zerrendan inbasio militarraren aurka egindako manifestazioetan, eta zalditeria eta ur-kanoiak erabili dituzte protesta jendetsuak sakabanatzeko. Jerusalemen, bizirik atera direnen eta bahituta daudenen senideak izan dira protestetan, eta akordio bat eskatu dute horiek askatzeko eta Israelek Palestinako enklabearen kontra egindako erasoaldia amaitzeko, besteak beste.