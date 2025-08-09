Londres
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gutxienez 200 pertsona atxilotu dituzte Londresen, Palestine Action taldearen aldeko manifestazio batean

Palestine Action taldea legez "erakunde terrorista" gisa sailkatuta dago Erresuma Batuan uztailetik, bertako aireko armadaren base militar batean bi hegazkin bandalizatu ondoren.

LONDON (United Kingdom), 09/08/2025.- Police officers hold a protester back as they arrest supporters of Palestine Action attending a mass protest organized by the Defend Our Juries group as part of their campaign to end the proscription of Palestine Action, in Parliament Square, London, Britain, 09 August 2025. Palestine Action group was banned under terrorism law in the UK after activists allegedly broke into RAF Brize Norton military base in Oxfordshire in June 2025 and caused about 7 million GBP damage to British military planes. (Terrorismo, Protestas, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Manifestazioa Parlamentuaren aurrean, Palestine Actionen alde. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Poliziak gutxienez 200 pertsona atxilotu ditu larunbat honetan Londresen, Parlamentuaren plazan, Palestine Action erakundearen alde egindako manifestazio jendetsu bateanGobernu laboristak berriki legez kanpo utzi zuen talde hori, ekintza disruptibo eta bortitzak egitea leporatuta.

"Erresuma Batuko 15:40an (14:40 GMT), 200 pertsona atxilotu dituzte debekatutako erakunde bati babesa adierazteagatik, baina atxilotu gehiago egon daitezke", zabaldu du Poliziak. Horiez gain, lau pertsona atxilotu dituzte poliziei eraso egitea egotzita.

Uztailaz geroztik, Erresuma Batuan legez "erakunde terrorista" gisa sailkatuta dago Palestine Action, Erresuma Batuko Aireko Armadaren base militar batean bi hegazkin bandalizatzea leporatuta, baita Israelgo Elbit Systems defentsa enpresaren Bristolgo (Ingalaterrako hego-mendebaldea) egoitzaren sarrera blokeatzea egotzita ere.

Debeku horren ondorioz, Palestinaren aldeko taldeko kide izatea edo talde horri babesa ematea zigor delitu gisa tipifikatuta dago orain, eta 14 urterainoko kartzela-zigorra ekar dezake, 2000. urteko Terrorismoaren Legearen arabera.

LONDON (United Kingdom), 09/08/2025.- Supporters of Palestine Action attend a mass protest organized by the Defend Our Juries group as part of their campaign to end the proscription of Palestine Action, in Parliament Square, London, Britain, 09 August 2025. Palestine Action group was banned under terrorism law in the UK after activists allegedly broke into RAF Brize Norton military base in Oxfordshire in June 2025 and caused about 7 million GBP damage to British military planes. (Terrorismo, Protestas, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Dena dela, 500 eta 600 pertsona inguru bildu dira Parlamentuaren aurrean, Defend Our Juries elkarteak deituta, honako mezu hauekin: "Genozidioaren aurka nago. Babesa adierazten diot Palestine Actioni".

Pertsona horiek guztiak barrutiko prozesamendu-guneetara eraman dituzte, eta beren nortasuna baieztatu dutenak aske utzi dituzte, fidantzarekin, Palestine Actionen aldeko protestetan berriro ez parte hartzeko baldintzarekin. Horri uko egin diotenak, aldiz, polizia-bulegoetara eraman dituzte, Londresen bertan.

Poliziak segurtasun-dispositiboa indartu du gaur Londresen, Erresuma Batuko beste hiri batzuetatik joandako agenteekin, Erresuma Batuko hiriburuan hainbat protesta deitu baitituzte astebururako. Besteak beste, Palestine Actionen aldeko beste manifestazio jendetsu batzuetan izandako istiluak izan dituzte kontuan.

LONDON (United Kingdom), 09/08/2025.- Police officers arrest supporters of Palestine Action attending a mass protest organized by the Defend Our Juries group as part of their campaign to end the proscription of Palestine Action, in Parliament Square, London, Britain, 09 August 2025. Palestine Action group was banned under terrorism law in the UK after activists allegedly broke into RAF Brize Norton military base in Oxfordshire in June 2025 and caused about 7 million GBP damage to British military planes. (Terrorismo, Protestas, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Parlamentu aurreko plazan protesta izateaz gain, Palestinako Martxa Nazionala abiatu da Russell plazatik Downing Streeterantz, bertan baitago Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroaren egoitza ofiziala.

Martxa baketsua izan da, eta pertsona bakar bat atxilotu dute, Palestine Actionen aldeko kartel bat erakustea leporatuta.

Gainerako parte-hartzaileek Londres erdialdeko kale nagusiak zeharkatu dituzte, Palestinako banderak eta Gazako gosetearen amaiera eskatzen zuten pankartak zeramatzatela. Besteak beste, Erresuma Batua Israelek Gazako Zerrendan egindako "genozidioaren konplize" dela salatu dute, eta haurren aurka bonbak jaurtitzea ez dela bidezkoa azpimarratu dute.

Israelgo Gobernuaren segurtasun kabineteak Gaza Hiria kontrolpean hartzeko operazio militar bati argi berdea eman ostean deitu dituzte protesta horiek. Erabaki hori gogor kritikatu dute nazioarteko hainbat buruzagik.

LONDON (United Kingdom), 09/08/2025.- Supporters of Palestine Action attend a mass protest organized by Defend Our Juries group as part of their campaign to end the proscription of Palestine Action, in Parliament Square, London, Britain, 09 August 2025. Palestine Action group was banned under terrorism law in the UK after activists allegedly broke into RAF Brize Norton military base in Oxfordshire in June 2025 and caused about 7 million GBP damage to British military planes. (Terrorismo, Protestas, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
Londres Erresuma Batua Palestina Manifestazioak Salaketak Delituak Giza eskubideak Israel Benjamin Netanyahu Europar Batasuna Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mugarik Gabeko Medikuek eskatu dute Gazako Fundazio Humanitarioaren banaketa-guneak desegiteko: "Tranpa hilgarriak dira"

Mugarik Gabeko Medikuak (MSF) gobernuz kanpoko erakundearen txosten baten arabera, Gazarako Fundazio Humanitario estatubatuarraren elikagaiak banatzeko zentroak "hilketa orkestratuak eta deshumanizazioa" egiteko lekuak dira, eta horiek ixteko deia egin du. Israelek horren esku utzi zuen Gazan laguntza humanitarioa banatzeko ardura, hainbat hilabetez erabat blokeatuta egon ondoren.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gutxienez zazpi pertsona atxilotu dituzte Israelen, Gazako inbasioaren aurkako protestetan

Israelgo agintariek gutxienez zazpi pertsona atxilotu dituzte ostegun honetan Gazako Zerrendan inbasio militarraren aurka egindako manifestazioetan, eta zalditeria eta ur-kanoiak erabili dituzte protesta jendetsuak sakabanatzeko. Jerusalemen, bizirik atera direnen eta bahituta daudenen senideak izan dira protestetan, eta akordio bat eskatu dute horiek askatzeko eta Israelek Palestinako enklabearen kontra egindako erasoaldia amaitzeko, besteak beste.

Gehiago kargatu