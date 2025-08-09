Zelenski: "Las decisiones que se toman sin Kiev nacen muertas"

"Las decisiones que se toman sin Kiev nacen muertas”. Así ha reaccionado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a la noticia de que los líderes de EE. UU. y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, se reunirán el próximo viernes en Alaska. El mandatario ucraniano ha afirmado que las decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y "nacen muertas".



"Son decisiones que no pueden funcionar. Y todos necesitamos una paz real y genuina. Una paz que la gente respete", ha dicho Zelenski, en un mensaje en inglés publicado en la red social X.

En un vídeo, ha continuado que su país no "cederá sus tierras al ocupante", ni "recompensará" a Rusia "por lo que ha perpetrado". "El pueblo ucraniano merece la paz. Pero todos los socios deben comprender lo que es una paz digna", ha añadido.