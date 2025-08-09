GUERRA EN UCRANIA
Zelenski: "Las decisiones que se toman sin Kiev nacen muertas"

El presidente de Ucrania reclama estar presente en la cumbre anunciada por Trump y Putin sobre el fin de la guerra, así como una participación europea.
Zelenski y Trump, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Agencias | EITB

Última actualización

"Las decisiones que se toman sin Kiev nacen muertas”. Así ha reaccionado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a la noticia de que los líderes de EE. UU. y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, se reunirán el próximo viernes en Alaska. El mandatario ucraniano ha afirmado que las decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y "nacen muertas".

 "Son decisiones que no pueden funcionar. Y todos necesitamos una paz real y genuina. Una paz que la gente respete", ha dicho Zelenski, en un mensaje en inglés publicado en la red social X.

En un vídeo, ha continuado que su país no "cederá sus tierras al ocupante", ni "recompensará" a Rusia "por lo que ha perpetrado". "El pueblo ucraniano merece la paz. Pero todos los socios deben comprender lo que es una paz digna", ha añadido.

