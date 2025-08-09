GERRA UKRAINAN
Kiev aintzat izan gabe hartutako erabakiak jaiotzerako "hilda" daudela esan du Zelenskik

Trumpek eta Putinek Ukrainako gerraren amaierari buruz hitz egiteko iragarritako goi-bileran egotea eskatu du Zelenskik, baita Europaren parte-hartzea ere.

Zelenski eta Trump, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Ukrainaren etorkizuna  Ukrainak erabaki behar du eta edozein erabaki jaiotzerako “hilda” dago, Kieven iritzia kontuan hartu ez bada. Modu horretan hitz egin du Volodimir Zelenskik, Donald Trump eta Vladimir Putin AEBko eta Errusiako presidenteak, hurrenez hurren, Alaskan elkartuko direla baieztatu eta gero.

Zelenskik gaineratu du Ukrainako zati bakar bat ere ez duela utziko “indar okupatzailearen” esku. Ukraina gabe hartutako erabakiak “bakearen kontrakoak” direla gaineratu du.

“Aurrera egin ezin duten erabakiak dira. Denok behar dugu egiazko bakea (…) Ukrainako herriak bakea merezi du, baina bazkide guztiek izan behar dute argi bake duina zer den”, azaldu du Zelenskik, X sare sozialean zabaldutako bideo batean.  

Trumpek eta Putinek Ukrainako gerraren amaierari buruz hitz egiteko iragarritako goi-bileran egotea eskatu du Zelenskik, baita Europaren parte-hartzea ere.

Trumpek iragarri du abuztuaren 15ean bilduko dela Putinekin Alaskan, Ukrainako gerrari buruz hitz egiteko
