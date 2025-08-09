Trump eta Putin abuztuaren 15ean bilduko dira, Alaskan, Ukrainako gerrari buruz hitz egiteko
Oraindik ez dago argi Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak ordezkaritzarik izango ote duen akordio bat lortzen saiatzeko hitzordu honetan. Datozen orduetan xehetasun gehiago emango dituztela iradoki du AEBko presidenteak.
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak iragarri du Vladimir Putin Errusiako presidentearekin bilduko dela datorren astean, abuztuaren 15ean, Alaskan, "laster" bilera bat egitea aurreikusten zuela esan eta ordu batzuetara.
"Ameriketako Estatu Batuetako presidente gisa, nire eta Vladimir Putin Errusiako presidentearen arteko bilera abuztuaren 15ean izango da, Alaskako estatuan. Laster xehetasun gehiago emango ditugu. Eskerrik asko zuen arretagatik", baieztatu du AEBko agintariak bere sare sozialean, Truth Social plataforman.
Bestalde, Errusiako agintariek bilera "garrantzitsu" horren data eta lekua baieztatu dituzte, eta erabaki hori "logikotzat" jo dute.
"AEBk akordioa iragarri berri du Vladimir Putin eta Donald Trump Errusiako eta AEBko presidenteen arteko bilera bat gauzatzeko, abuztuaren 15ean, ostirala, Alaskan. Errusia eta AEB hurbileko bizilagunak dira eta muga bera partekatzen dute. Eta guztiz logikoa dirudi gure ordezkaritzek Bering itsasartea zeharkatzea eta bi herrialdeetako buruzagien artean hain garrantzitsua den eta espero den goi-bilera Alaskan egitea", adierazi du Yuri Ushakov Kremlineko bozeramaileak, Tass albiste agentzia errusiarrak jasotako adierazpenen arabera.
Ushakoven esanetan, bi buruzagiek, lehenik eta behin, "Ukrainako krisirako epe luzerako irtenbide baketsua lortzeko aukerak" jorratuko dituzte. Horrez gain, Putinen eta Trumpen arteko hurrengo bilera Errusian egitea espero dutela esan du.
Ostiralean, Trumpek berak bi agintarien arteko bilera izan zuen hizpide, baina ez zuen xehetasun gehiagorik eman, Armeniako eta Azerbaijango buruzagiek berriki Etxe Zurian sinatutako akordioari garrantzia kendu nahi ez ziola argudiatuta.
Hasiera batean, Putinekin lehenago biltzea gustatuko litzaiokeela adierazi zuen Trumpek, baina segurtasun arrazoiek atzeratu omen dituzte hitzordua antolatzeko inguruabarrak.
Lurralde-trukea
AEBko presidenteak aurreratu zuenez, Ukrainan, AEBren bitartekaritzapean, bake-akordio batek Errusiako Gobernuaren eta Kieven arteko lurralde-truke bat jaso lezake, "biei mesede egingo liekeena", baina onartu zuen horrelako negoziazio bat "zaila" dela. "Hiru urte eta erdiz lehiatutako lurraldeaz ari gara hitz egiten, errusiar eta ukrainar askoren heriotza eragin duenaz. (...) Zaila da. Lurraldeen arteko trukeak egongo dira bien onerako", adierazi zuen.
Putin 2021ean bildu zen azkenekoz AEBko presidente batekin, Joe Bidenekin izan baitzen Genevan egindako bilera batean. Putinen eta Trumpen arteko azken goi-bilera, berriz, Helsinkin izan zen, 2018an.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Nagasakik minutu bateko isilunearekin gogoratu ditu bonba atomikoaren biktimak, 80 urte geroago
Minutu bateko isilunea egin dute Nagasakin, AEBk bonba nuklear bat jaurti zuenetik 80 urte bete direla gogora ekartzeko. 74.000 hildako utzi zituen, Hiroshiman 140.000 pertsona hil eta hiru egunera. Agintari nipondarrek eta bizirik atera zirenek izugarrikerietatik ikasteko eta 1945eko abuztuaren 9ko oroitzapen tragikoa gogoan izateko eskatu dute.
Kiev aintzat izan gabe hartutako erabakiak jaiotzerako "hilda" daudela esan du Zelenskik
Trumpek eta Putinek Ukrainako gerraren amaierari buruz hitz egiteko iragarritako goi-bileran egotea eskatu du Zelenskik, baita Europaren parte-hartzea ere.
Mendi bat erditik moztu dute Txinan 600 metroko altueran dagoen autobide bat eraikitzeko
Guizhou probintzian, ingeniariek mendia zatitu dute autobide moderno bat eraikitzeko. Lehergaiak eta zulatzeko teknika aurreratuak erabili dituzte korridore zabal bat sortzeko.
Alemaniak iragarri du Israel helmuga duen arma esportazioen zati bat eten egingo duela "oraingoz"
Aurrekaririk gabeko erabakia da Alemanian. Bestalde, Herbehereetan atzera bota dituzte ontzi militarren piezak Israelera esportatzeko hiru lizentzia, eta Norvegiak esan du Israelgo inbertsioetan egingo dituzten aldaketak iragarriko dituztela datorren astean.
Hamasek Israeli ohartarazi dio erasoaldia hedatzeak bahituak "sakrifikatzea" esan nahi duela
Israelgo kabineteak Gazako Zerrendan bere erasoaldi militarra zabaltzea erabaki ostean iritsi da talde islamistaren komunikatua. Hamasek ohartarazi duenez, "zibilen aurkako krimen basatiagatik duen erantzukizun legala saihesteko ahalegin zakarra da".
Mugarik Gabeko Medikuek eskatu dute Gazako Fundazio Humanitarioaren banaketa-guneak desegiteko: "Tranpa hilgarriak dira"
Mugarik Gabeko Medikuak (MSF) gobernuz kanpoko erakundearen txosten baten arabera, Gazarako Fundazio Humanitario estatubatuarraren elikagaiak banatzeko zentroak "hilketa orkestratuak eta deshumanizazioa" egiteko lekuak dira, eta horiek ixteko deia egin du. Israelek horren esku utzi zuen Gazan laguntza humanitarioa banatzeko ardura, hainbat hilabetez erabat blokeatuta egon ondoren.
Gaza inbaditzeko plana "berehala gelditzeko" eskatu du NBEk
Nazio Batuen Erakundeko Giza Eskubideetarako goi mandatariak salatu duenez, Netanyahuren erabakia Nazioarteko Justizia Gortearen irizpenaren kontrakoa da.
Gutxienez zazpi pertsona atxilotu dituzte Israelen, Gazako inbasioaren aurkako protestetan
Israelgo agintariek gutxienez zazpi pertsona atxilotu dituzte ostegun honetan Gazako Zerrendan inbasio militarraren aurka egindako manifestazioetan, eta zalditeria eta ur-kanoiak erabili dituzte protesta jendetsuak sakabanatzeko. Jerusalemen, bizirik atera direnen eta bahituta daudenen senideak izan dira protestetan, eta akordio bat eskatu dute horiek askatzeko eta Israelek Palestinako enklabearen kontra egindako erasoaldia amaitzeko, besteak beste.
Gaza Hiria okupatzeko Netanyahuren plan militarra onartu du Israelgo Gobernuak
Gainera, inbasioa amaitzeko bost printzipio proposatu ditu: besteak beste, zerrenda desmilitarizatzea eta "administrazio zibil alternatibo" baten gobernua ezartzea.