GERRA UKRAINAN
Trump eta Putin abuztuaren 15ean bilduko dira, Alaskan, Ukrainako gerrari buruz hitz egiteko

Oraindik ez dago argi Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak ordezkaritzarik izango ote duen akordio bat lortzen saiatzeko hitzordu honetan. Datozen orduetan xehetasun gehiago emango dituztela iradoki du AEBko presidenteak.

(Foto de ARCHIVO) FILED - 14 June 2019, Japan, Osaka: US President Donald Trump (R) shakes hands with Russian President Vladimir Putin during their meeting on the sidelines of the G20 summit. Photo: -/White House/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full 14/6/2019 ONLY FOR USE IN SPAIN
Trump eta Putin, artxiboko irudi batean.
Agentziak | EITB

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak iragarri du Vladimir Putin Errusiako presidentearekin bilduko dela datorren astean, abuztuaren 15ean, Alaskan, "laster" bilera bat egitea aurreikusten zuela esan eta ordu batzuetara.

"Ameriketako Estatu Batuetako presidente gisa, nire eta Vladimir Putin Errusiako presidentearen arteko bilera abuztuaren 15ean izango da, Alaskako estatuan. Laster xehetasun gehiago emango ditugu. Eskerrik asko zuen arretagatik", baieztatu du AEBko agintariak bere sare sozialean, Truth Social plataforman.

Bestalde, Errusiako agintariek bilera "garrantzitsu" horren data eta lekua baieztatu dituzte, eta erabaki hori "logikotzat" jo dute.

"AEBk akordioa iragarri berri du Vladimir Putin eta Donald Trump Errusiako eta AEBko presidenteen arteko bilera bat gauzatzeko, abuztuaren 15ean, ostirala, Alaskan. Errusia eta AEB hurbileko bizilagunak dira eta muga bera partekatzen dute. Eta guztiz logikoa dirudi gure ordezkaritzek Bering itsasartea zeharkatzea eta bi herrialdeetako buruzagien artean hain garrantzitsua den eta espero den goi-bilera Alaskan egitea", adierazi du Yuri Ushakov Kremlineko bozeramaileak, Tass albiste agentzia errusiarrak jasotako adierazpenen arabera.

Ushakoven esanetan, bi buruzagiek, lehenik eta behin, "Ukrainako krisirako epe luzerako irtenbide baketsua lortzeko aukerak" jorratuko dituzte. Horrez gain, Putinen eta Trumpen arteko hurrengo bilera Errusian egitea espero dutela esan du.

Ostiralean, Trumpek berak bi agintarien arteko bilera izan zuen hizpide, baina ez zuen xehetasun gehiagorik eman, Armeniako eta Azerbaijango buruzagiek berriki Etxe Zurian sinatutako akordioari garrantzia kendu nahi ez ziola argudiatuta.

Hasiera batean, Putinekin lehenago biltzea gustatuko litzaiokeela adierazi zuen Trumpek, baina segurtasun arrazoiek  atzeratu omen dituzte hitzordua antolatzeko inguruabarrak.

Lurralde-trukea

AEBko presidenteak aurreratu zuenez, Ukrainan, AEBren bitartekaritzapean, bake-akordio batek Errusiako Gobernuaren eta Kieven arteko lurralde-truke bat jaso lezake, "biei mesede egingo liekeena", baina onartu zuen horrelako negoziazio bat "zaila" dela.  "Hiru urte eta erdiz lehiatutako lurraldeaz ari gara hitz egiten, errusiar eta ukrainar askoren heriotza eragin duenaz. (...) Zaila da. Lurraldeen arteko trukeak egongo dira bien onerako", adierazi zuen.

Putin 2021ean bildu zen azkenekoz AEBko presidente batekin, Joe Bidenekin izan baitzen Genevan egindako bilera batean. Putinen eta Trumpen arteko azken goi-bilera, berriz, Helsinkin izan zen, 2018an.

