Detenido en Italia y enviado a prisión preventiva un ciudadano ucraniano por su presunta implicación en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream
La Fiscalía de Alemania ha informado este jueves de la detención en Italia de un ciudadano ucraniano de 49 años sospechoso de haber coordinado el sabotaje contra los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022, lo que abrió un nuevo episodio en una invasión rusa que apenas acababa de empezar.
"El acusado era presumiblemente uno de los coordinadores de la operación", han señalado desde la Fiscalía alemana, que le acusa de haber detonado la carga explosiva que dañó la infraestructura y de sabotaje, entre otros cargos.
El arresto, el primero en relación con este caso, ha sido llevado a cabo por agentes de los Carabineros (policía militarizada) de la provincia de Rimini, que han ejecutado una euroorden emitida el pasado 18 de agosto por el Tribunal Federal de Justicia alemán. El detenido, Serguí K, pasaba unos días de vacaciones en Italia con su familia.
Acto seguido, por orden de la Fiscalía de la ciudad italiana de Bologna (norte), ha sido enviado a la penitenciaría de Rimini, donde, salvo disposición contraria, deberá permanecer hasta su entrega a Alemania, país en el que desembocan estos gasoductos desde Rusia tras discurrir por el mar Báltico.
El detenido comparecerá ante el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia una vez que haya sido entregado.
La Fiscalía del Estado de Alemania (GBA) considera que formaba parte de un grupo de personas que en septiembre de 2022 colocaron explosivos en los gaseoductos Nord Stream 1 y 2 en el lecho del mar Báltico, cerca de la isla sueca de Bornholm.
El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 registraron una explosión. Nord Stream 1 se había utilizado anteriormente para suministrar gas ruso a Alemania, mientras que Nord Stream 2 nunca llegó a ponerse en funcionamiento tras la invasión total de Ucrania.
Por eso se le acusa de ser uno de los coordinadores de la operación, por los delitos de destrucción de infraestructuras y de sabotaje contrario a la constitución.
Aunque hasta ahora se han ido filtrando detalles de la reconstrucción de los hechos que ha realizado la GBA, se trata de la primera vez que ésta proporciona informaciones públicamente sobre el caso, que el Gobierno alemán tampoco ha querido comentar en ningún momento en los últimos años.
De acuerdo con el comunicado, la Fiscalía cree que el grupo de saboteadores utilizó un yate de vela que zarpó del puerto alemán de Rostock y que había sido alquilado previamente a través de intermediarios con documentos de identidad falsificados.
