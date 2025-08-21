Ukrainiar bat atxilotu eta behin-behinean espetxera bidali dute Italian, Nord Stream gasbideen sabotajean ustez parte hartzeagatik
Karabineroek atxilotu dute 49 urteko gizona Riminin (Italiako ekialdea), Alemaniako Justizia Auzitegi Federalak abuztuaren 18an eman zuen euroagindua betez. Hain zuzen ere, Alemaniara estraditatuko dute aurki.
Alemaniako Fiskaltzak ostegun honetan jakitera eman duenez, 49 urteko ukrainar bat atxilotu dute Italian, 2022ko irailean Nord Stream gasbideen aurkako sabotajea koordinatu zuelakoan.
Fiskaltzaren arabera, "akusatua operazioaren koordinatzaileetako bat" da, eta besteak beste, azpiegiturari kalte egiten dion karga lehergarria leherrarazi izana eta eraikitze lanen kontrako sabotajea leporatzen diote.
Atxiloketa, kasu honekin lotutako lehena, Rimini probintziako karabineroen (polizia militarizatua) agenteek egin dute, abuztuaren 18an Alemaniako Justizia Auzitegi Federalak igorritako euroagindu bat exekutatuz era horretan. Atxilotua, Serguí K, opor egun batzukj igarotzen ari zen Italian, familiarekin.
Atxilotu ondotik, Italiako Bologna hiriko (iparraldea) Fiskaltzaren aginduz, Riminiko espetxera bidali dute, eta han egon beharko du, kontrako xedapenik ezean, Alemaniara eraman bitartean. Behin hara iritsita, Justizia Auzitegi Federaleko instrukzioko epailearen aurrean eman beharko ditu kontuak.
Alemaniako Estatuko Fiskaltzaren (GBA) ustez, 2022ko irailean Nord Stream 1 eta 2 gasbideetan lehergailuak jarri zituzten pertsona talde bateko kidea zen, Baltiko itsasoaren ohean, Suediako Bornholm uhartetik gertu. Alemanian amaitzen dira gasbide horiek; hortik, sabotajeen egileak topatzeko Alemaniaren erabakimena.
2022ko irailaren 26an, Nord Stream 1 eta 2 gasbideen lau lerroetatik hirutan leherketak izan ziren. Nord Stream 1 Alemaniari gas errusiarra emateko erabiltzen zen aurretik, Nord Stream 2, berriz, ez zen inoiz martxan jarri, Errusia Ukrainaren gainerko erasoarekin hasi ondoren.
Atxilotuari operazioaren koordinatzaileetako bat izatea, azpiegiturak suntsitzea eta sabotajea leporatzen dizkiote.
Orain arte, GBAk egindako gertaeren ustezko nondik norakoen inguruko xehetasunak filtratu izan dira, baina fiskaltzak kasuaren inguruan informazioak ematen dituen aurreneko aldia da honakoa. Alemaniako Gobernuak ere ez du azken urteotan kontu honen inguruko adierazpenik egin nahi izan.
Komunikatuaren arabera, Fiskaltzak uste du saboteatzaile taldeak yate-belaontzi bat erabili zuela, nortasun agiri faltsutuak erabiliz alokatua, eta Rostockeko portutik (Alemania) irteten zela.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Ehunka palestinarrek desplazamenduaren aurkako manifestazioa egin dute Gaza hirian: "Gaza gurea da"
Bart gauean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Gaza hiria hartzeko epeak laburtzeko agindu zion Armadari, inbasioaren hasiera aurreratuz. Kalkuluen arabera, milioi bat pertsona inguru bizi dira Gaza hirian, eta gainerako herritarren zati handi bat (2,1 milioi pertsona guztira) Gazako Zerrendaren hegoaldean.
Zelenskik esan du Putinekin bildu daitekeela Suitzan, Austrian edo Turkian
Ukrainako presidenteak baztertu egin du bilera Moskun egitea, eta Hungarian antolatzea, planteatu bezala, "zaila" izango litzatekeela uste du eta.
Israelek hastear du Gaza Hiria okupatzeko operazioa
Lehen pausoa eman du jada, Israelgo Armadako iturriek baieztatu baitute tropak zabaldu dituztela hiri inguruan. Gainera, Netanyahuren gobernuak 60.000 erreserbista gehiago aktibatu nahi ditu irailetik aurrera. Antonio Guterresek, bien bitartean, ekintza militar horrek Gazan sor lezakeen heriotza eta suntsipenaz ohartarazi du.
Netanyahuk Gazako hiriaren inbasio militarra aurreratzeko agindu du, baina datarik eman gabe
Israelgo Armadako bozeramailearen esanetan, hiriko sarrerak kontrolatzen dituzte eta inguruko auzoetan indarrak pilatu dituzte.
Errusiaren interesak kontuan hartzen ez dituzten Ukrainarentzako segurtasun berme kolektiboak errefusatu ditu Moskuk
Sergei Lavrov Errusiako diplomaziaren buruak Kieverako segurtasun bermeei buruz egindako galderari erantzunez, Moskuk "bidezko interesak irmo eta zorrotz" defendatuko dituela ziurtatu du.
Zisjordanian asentamendu gehiago ezartzeko plana onartu du Israelek, Estatu palestinarraren “iruzurra ezabatzeko”
Palestinako Agintaritzak Nazioarteko Zuzenbidearen beste urraketa bat salatu du, eta zigorrak eta nazioarteko esku-hartzea eskatu ditu.
EITBk Evo Morales elkarrizketatu du
Boliviako presidente ohia hiri hurbilenetik bost ordura bizi da, hiru segurtasun perimetrok babestuta, bere aurkako atxilotze agindua saihesteko. Eneko Zuberogoitia EITBren korrespontsalak haren gotorlekura sartu eta Evo Morales elkarrizketatu ahal izan du.
Poloniako agintariek salatu dute drone militar bat erori dela herrialdearen ekialdean
Defentsa Ministerioak oraindik ezin izan du zehaztu muga zeharkatzea hanka-sartzea izan ote zen edo sabotaje ekintza bat egiteko erabili zuten.
Irlandako Kneecap taldeko rapero bat epaitu dute Londresen, Hezbollah babestea egotzita
Irlandako Kneecap rap taldearen ehunka jarraitzailek Liam Óg Ó hAnnaidh taldekidea hartu dute Londresko Westminster Auzitegian. Hezbollah talde terroristari babesa adieraztea leporatzen diote.