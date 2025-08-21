Netanyahu ordena negociaciones "inmediatas" para liberar a los rehenes sin renunciar a la escalada bélica
Ha ordenado dichas negociaciones al tiempo que ha ratificado el plan de las IDF para "tomar la ciudad de Gaza y derrotar a Hamás".
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que ha dado órdenes a su equipo para iniciar de manera "inmediata" negociaciones con el fin de "liberar" a todos los rehenes que siguen retenidos en la Franja de Gaza y poner fin a la "guerra" en condiciones "aceptables", al mismo tiempo en que ha recaldado que seguirá adelante con sus planes para tomar la capital gazatí.
Netanyahu atisba una "victoria decisiva" frente a Hamás, a quien pretende "derrotar" a costa de endurecer la ofensiva militar lanzada sobre la Franja. "La derrota de Hamás y la liberación de todos los rehenes van de la mano", ha esgrimido, en un vídeo grabado desde un puesto de mando de la división militar que se encarga precisamente de Gaza.
El primer ministro, que ha alabado la labor del Ejército en esta "vital misión", ya había instado esta semana a los mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a acelerar los plazos para culminar la toma de la ciudad de Gaza, un objetivo que implicará el reclutamiento de hasta 60 000 reservistas.
Hamás, (movimiento político-militar de resistencia con mayoría absoluta en al Consejo Legislativo Palestino desde 2006), que ya ha dado el visto bueno preliminar a un acuerdo de alto el fuego presentado por los mediadores internacionales, ha responsabilizado a Netanyahu y a su Gobierno de obstaculizar el diálogo para centrarse exclusivamente en los ataques sobre Gaza.
