Netanyahuk "berehalako" negoziazioak agindu ditu bahituak askatzeko, asmo militarrei uko egin gabe
Negoziazioak agindu dituen egun berean berretsi du Israelgo Armadak "Gazako hiria hartu eta Hamas garaitzeko" aurkeztu dion plana.
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak iragarri duenez, agindua eman dio bere taldeari "berehala" negozioazioak hasteko, Gazako zerrendan bahituta jarraitzen duten guztiak "askatzeko" eta "gerrari" amaiera emateko, Israelentzan "onargarriak" izango diren baldintzetan. Hori iragartzeaz bat azaldu duenez, ontzat jo du Gazako hiriburua hartzeko Armadak aurkeztu dion plana eta horrekin aurrera jarraituko duela azpimarratu du.
Netanyahuk "garaipen erabakigarria" aurreikusten du Hamasen aurka, Zerrendaren aurka abiatutako erasoaldia gogortuta "garaitu" nahi du hura. "Hamasen porrota eta bahitu guztien askapena eskutik doaz", adierazi du, Gazan den dibisio militarreko aginte-postu batetik grabatutako bideo batean.
Lehen ministroak Armadaren lana goraipatu du "funtsezko misio" honetan, eta aste honetan Israelgo Defentsa Indarren (FDI) agintariei Gaza hiria hartzeko epeak azkartzeko eskatu die. Helburu horrek 60.000 erreserbista aktibatzea ekarriko du.
Hamasek (erresistentziarako mugimendu politiko-militarra, Palestinako Kontseilu Legegilean gehiengo absolutua duena 2006az geroztik) nazioarteko bitartekariek aurkeztutako su-eten akordioari oniritzia eman dio, eta Netanyahuri eta bere Gobernuari elkarrizketa oztopatzea egotzi die, soilik Gazaren aurkako erasoetan zentratzea leporatzearekin batera.
Ehunka palestinarrek desplazamenduaren aurkako manifestazioa egin dute Gaza hirian: "Gaza gurea da"
Bart gauean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Gaza hiria hartzeko epeak laburtzeko agindu zion Armadari, inbasioaren hasiera aurreratuz. Kalkuluen arabera, milioi bat pertsona inguru bizi dira Gaza hirian, eta gainerako herritarren zati handi bat (2,1 milioi pertsona guztira) Gazako Zerrendaren hegoaldean.
Ukrainiar bat atxilotu eta behin-behinean espetxera bidali dute Italian, Nord Stream gasbideen sabotajean ustez parte hartzeagatik
Karabineroek atxilotu dute 49 urteko gizona Riminin (Italiako ekialdea), Alemaniako Justizia Auzitegi Federalak abuztuaren 18an eman zuen euroagindua betez. Hain zuzen ere, Alemaniara estraditatuko dute aurki.
Zelenskik esan du Putinekin bildu daitekeela Suitzan, Austrian edo Turkian
Ukrainako presidenteak baztertu egin du bilera Moskun egitea, eta Hungarian antolatzea, planteatu bezala, "zaila" izango litzatekeela uste du eta.
Israelek hastear du Gaza Hiria okupatzeko operazioa
Lehen pausoa eman du jada, Israelgo Armadako iturriek baieztatu baitute tropak zabaldu dituztela hiri inguruan. Gainera, Netanyahuren gobernuak 60.000 erreserbista gehiago aktibatu nahi ditu irailetik aurrera. Antonio Guterresek, bien bitartean, ekintza militar horrek Gazan sor lezakeen heriotza eta suntsipenaz ohartarazi du.
Netanyahuk Gazako hiriaren inbasio militarra aurreratzeko agindu du, baina datarik eman gabe
Israelgo Armadako bozeramailearen esanetan, hiriko sarrerak kontrolatzen dituzte eta inguruko auzoetan indarrak pilatu dituzte.
Errusiaren interesak kontuan hartzen ez dituzten Ukrainarentzako segurtasun berme kolektiboak errefusatu ditu Moskuk
Sergei Lavrov Errusiako diplomaziaren buruak Kieverako segurtasun bermeei buruz egindako galderari erantzunez, Moskuk "bidezko interesak irmo eta zorrotz" defendatuko dituela ziurtatu du.
Zisjordanian asentamendu gehiago ezartzeko plana onartu du Israelek, Estatu palestinarraren “iruzurra ezabatzeko”
Palestinako Agintaritzak Nazioarteko Zuzenbidearen beste urraketa bat salatu du, eta zigorrak eta nazioarteko esku-hartzea eskatu ditu.
EITBk Evo Morales elkarrizketatu du
Boliviako presidente ohia hiri hurbilenetik bost ordura bizi da, hiru segurtasun perimetrok babestuta, bere aurkako atxilotze agindua saihesteko. Eneko Zuberogoitia EITBren korrespontsalak haren gotorlekura sartu eta Evo Morales elkarrizketatu ahal izan du.
Poloniako agintariek salatu dute drone militar bat erori dela herrialdearen ekialdean
Defentsa Ministerioak oraindik ezin izan du zehaztu muga zeharkatzea hanka-sartzea izan ote zen edo sabotaje ekintza bat egiteko erabili zuten.