Israelek hastear du Gaza Hiria okupatzeko operazioa
Lehen pausoa eman du jada, Israelgo Armadako iturriek baieztatu baitute tropak zabaldu dituztela hiri inguruan. Gainera, Netanyahuren gobernuak 60.000 erreserbista gehiago aktibatu nahi ditu irailetik aurrera. Antonio Guterresek, bien bitartean, ekintza militar horrek Gazan sor lezakeen heriotza eta suntsipenaz ohartarazi du.
Benjamin Netanyahuk Gazako Hiriaren inbasio militarra aurreratzeko agindu eta biharamunean, hastear du Israelek Gaza Hiria okupatzeko operazioa. Lehen pausoa eman du jada; izan ere, Irsaelgo Armadako iturriek baieztatu dute dagoeneko tropak zabaldu dituztela hiriaren inguruan, ofentsibari ekiteko.
Horrez gain, Netanyahuren gobernuak 60.000 erreserbista gehiago aktibatu nahi ditu irailetik aurrera, Armadarekin bat egin dezaten.
Bien bitartean, eta Israelgo Armadak Gaza Hiria okupatzeko operazioa hastear duen honetan, Benjamin Netanyahuren gobernuaren aurkako ahotsak areagotzen ari dira.
Israelen, kaleko protestei azken orduotan oposizioaren burua batu zaio, Yair Lapidek esan baitu berka babestu egingo zuela Hamasek onartutako su-etena behar izanez gero. Alegia, Gobernuko bazkideek bizkar ematen badiote, oposizioaren babesa izango duela. Gauzak horrela, su-etena onartzeko eskatu dio.
Guterresek "berehalako" su-etena eskatu du
Nazioartera begiratuta, Netanyahuren asmoa geldiarazten saiatzen azkena Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundearen Idazkari Nagusia izan da.
Ekintza militarrek Gazan sor lezakeen heriotza eta suntsipenaz ohartarazi du, eta horrekin batera, berehalako su-etena eta bahituak aska ditzatela eskatu du.
Netanyahuk Gazako hiriaren inbasio militarra aurreratzeko agindu du, baina datarik eman gabe
Israelgo Armadako bozeramailearen esanetan, hiriko sarrerak kontrolatzen dituzte eta inguruko auzoetan indarrak pilatu dituzte.
Errusiaren interesak kontuan hartzen ez dituzten Ukrainarentzako segurtasun berme kolektiboak errefusatu ditu Moskuk
Sergei Lavrov Errusiako diplomaziaren buruak Kieverako segurtasun bermeei buruz egindako galderari erantzunez, Moskuk "bidezko interesak irmo eta zorrotz" defendatuko dituela ziurtatu du.
Zisjordanian asentamendu gehiago ezartzeko plana onartu du Israelek, Estatu palestinarraren “iruzurra ezabatzeko”
Palestinako Agintaritzak Nazioarteko Zuzenbidearen beste urraketa bat salatu du, eta zigorrak eta nazioarteko esku-hartzea eskatu ditu.
EITBk Evo Morales elkarrizketatu du
Boliviako presidente ohia hiri hurbilenetik bost ordura bizi da, hiru segurtasun perimetrok babestuta, bere aurkako atxilotze agindua saihesteko. Eneko Zuberogoitia EITBren korrespontsalak haren gotorlekura sartu eta Evo Morales elkarrizketatu ahal izan du.
Poloniako agintariek salatu dute drone militar bat erori dela herrialdearen ekialdean
Defentsa Ministerioak oraindik ezin izan du zehaztu muga zeharkatzea hanka-sartzea izan ote zen edo sabotaje ekintza bat egiteko erabili zuten.
Irlandako Kneecap taldeko rapero bat epaitu dute Londresen, Hezbollah babestea egotzita
Irlandako Kneecap rap taldearen ehunka jarraitzailek Liam Óg Ó hAnnaidh taldekidea hartu dute Londresko Westminster Auzitegian. Hezbollah talde terroristari babesa adieraztea leporatzen diote.
Putinen eta Zelenskiren arteko goi-bilera gauzatzeko elkarrizketak aurrera doaz
Oraindik zehazteke dagoen leku eta egun batean, hitzorduak gero eta egingarriagoa dirudi. Izan ere, baliteke bi agintariak Genevan edo Budapesten biltzea. Testuinguru horretan, Errusiari zigor gehiago ezartzeko lanean ari da Europa.
Alvaro Uribe presidente ohia berehala aske uzteko agindu du Bogotako Auzitegi Nagusiak
Hala, Kolonbiako presidente ohia aske egongo da bigarren auzialdian epaiaren aurkako apelazioa ebazten den bitartean. 12 urteko espetxe-zigorra ezarri zioten, eroskeria leporatuta.
Gaza azken urteetako gatazkarik hilgarriena bihurtu da langile humanitarioentzat
NBEk salatu duenez, langile humanitarioen aurkako erasoen aurrean erabateko zigorgabetasuna dago, eta nazioarteko komunitatearen geldotasuna eta apatia salatu ditu.