GAZA OKUPATZEKO OPERAZIOA

Israelek hastear du Gaza Hiria okupatzeko operazioa

Lehen pausoa eman du jada, Israelgo Armadako iturriek baieztatu baitute tropak zabaldu dituztela hiri inguruan. Gainera, Netanyahuren gobernuak 60.000 erreserbista gehiago aktibatu nahi ditu irailetik aurrera. Antonio Guterresek, bien bitartean, ekintza militar horrek Gazan sor lezakeen heriotza eta suntsipenaz ohartarazi du.

No Location (Israel), 19/08/2025.- Israeli tanks deployed along the Israel-Gaza border in southern Israel, 19 August 2025. EFE/EPA/ATEF SAFADI

Israelen tankeak, Gazan. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Benjamin Netanyahuk Gazako Hiriaren inbasio militarra aurreratzeko agindu eta biharamunean, hastear du Israelek Gaza Hiria okupatzeko operazioa. Lehen pausoa eman du jada; izan ere, Irsaelgo Armadako iturriek baieztatu dute dagoeneko tropak zabaldu dituztela hiriaren inguruan, ofentsibari ekiteko. 

Horrez gain, Netanyahuren gobernuak 60.000 erreserbista gehiago aktibatu nahi ditu irailetik aurrera, Armadarekin bat egin dezaten.

Bien bitartean, eta Israelgo Armadak Gaza Hiria okupatzeko operazioa hastear duen honetan, Benjamin Netanyahuren gobernuaren aurkako ahotsak  areagotzen ari dira.

Israelen, kaleko protestei azken orduotan oposizioaren burua batu zaio, Yair Lapidek esan baitu berka babestu egingo zuela Hamasek onartutako su-etena behar izanez gero. Alegia, Gobernuko bazkideek bizkar ematen badiote, oposizioaren babesa izango duela. Gauzak horrela, su-etena onartzeko eskatu dio. 

Guterresek "berehalako" su-etena eskatu du

Nazioartera begiratuta, Netanyahuren asmoa geldiarazten saiatzen azkena Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundearen Idazkari Nagusia izan da.

Ekintza militarrek Gazan sor lezakeen heriotza eta suntsipenaz ohartarazi du, eta horrekin batera, berehalako su-etena eta bahituak aska ditzatela eskatu du.

