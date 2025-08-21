Israel se prepara para tomar la Ciudad de Gaza
El ejercito israelí ya controla las afueras de la ciudad, y el Gobierno de Netanyahu activará 60 000 reservistas más para que compitan con la armada a partir de septiembre. El secretario general de la ONU pide un alto el fuego "inmediato" y alerta que esta invasión solo provocará “más muerte y destrucción”.
Israel se prepara para ocupar la Ciudad de Gaza. El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha dado los primeros pasos para aprobar el plan militar para tomar por la fuerza el mayor municipio de la Franja, en el que malviven cerca de un millón de personas, después de que este miércoles haya ordenado adelantar el plazo de preparación prevista, aunque sin detallar una fecha exacta.
No obstante, el portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, ha asegurado que ya controlan las puertas de la ciudad y que tienen fuerzas en los barrios periféricos. Se llamarán a filas 60 000 reservistas, que deberán alistarse el próximo 2 de septiembre para llevar a cabo la invasión de Ciudad de Gaza.
Cuando la operación para ocupar la Ciudad de Gaza está a punto de comenzar por parte del Ejército israelí, aumentan las presiones contra el gobierno de Benjamin Netanyahu. A las protestas que se están llevando en las calles, hay que sumarle que el líder de la oposición en Israel, Yair Lapid ha reiterado este jueves que ofrece a Netanyahu apoyarle en caso de que sus socios de gobierno le abandonen si acuerda la tregua en Gaza, después de que Hamás aceptara la última propuesta de los mediadores.
Guterres pide un alto el fuego "inmediato" y alerta de más "muerte"
Desde la comunidad internacional, el último en intentar frenar las intenciones del primer ministro ha sido el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien ha pedido un alto el fuego “inmediato”.
Asimismo, ha alertado de que la nueva operación del Ejército israelí para hacerse con la ciudad homónima solo provocará “más muerte y destrucción” en el enclave palestino, donde ya han muerto más de 62 100 personas desde el inicio de la ofensiva hace casi dos años.
