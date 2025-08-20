Ocupación israelí
Netanyahu ordena adelantar la invasión militar de ciudad de Gaza pero sin dar una fecha

El portavoz del Ejército israelí asegura que ya controlan las puertas de la ciudad y que tienen fuerzas en los barrios periféricos.
(Foto de ARCHIVO) August 4, 2025, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinian families who cannot find a place to stay in Gaza City are struggling to survive under difficult conditions in makeshift tents they have set up in Gaza City. As a result of more than 20 months of attacks by the Israeli army targeting settlements, hospitals, schools and public buildings in the Gaza Strip, nearly 90 percent of the population has been displaced. In the Gaza Strip, where approximately 2.3 million people live, most of the displaced Palestinians are trying to survive in damaged buildings or tents. Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy 04/8/2025
Imagen de archivo de la ciudad de Gaza, a principios de agosto. Foto: Europa Press
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha ordenado este miércoles "acortar" el plazo de preparación previo a que las tropas invadan la ciudad de Gaza, donde se refugian un millón de palestinos.

El escueto texto, que podría responder a una maniobra de presión tanto a Hamás como a la población palestina obligada a desplazarse, no ofrece ninguna posible fecha.

Tampoco el Ejército israelí ha hecho ninguna alusión al respecto, más allá de repetir hoy que ya han comenzado "las operaciones preliminares" en algunos barrios de la capital gazatí.

El portavoz castrense, Effie Defrin, ha dicho hoy en una comparecencia online que "el Ejército ya controla las puertas de la ciudad de Gaza" y que ya hay fuerzas apostadas en el barrio periférico sureño de Zeitún y en localidad de Yabalia (al norte de la ciudad de Gaza).

Según fuentes gazatíes, los ataques y bombardeos se han incrementado en estos dos puntos, así como la demolición de viviendas. Además, el Ejército ha llamado a filas a 60 000 reservistas, según un comunicado de Defensa.

Desde octubre de 2023, más de 62 000 palestinos han sido asesinados en 22 meses de ofensiva israelí, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, si bien esta cifra podría ser muy superior. Entre ellos hay 18 000 niños y niñas.

