Netanyahu ordena adelantar la invasión militar de ciudad de Gaza pero sin dar una fecha

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha ordenado este miércoles "acortar" el plazo de preparación previo a que las tropas invadan la ciudad de Gaza, donde se refugian un millón de palestinos.

El escueto texto, que podría responder a una maniobra de presión tanto a Hamás como a la población palestina obligada a desplazarse, no ofrece ninguna posible fecha.

Tampoco el Ejército israelí ha hecho ninguna alusión al respecto, más allá de repetir hoy que ya han comenzado "las operaciones preliminares" en algunos barrios de la capital gazatí.

El portavoz castrense, Effie Defrin, ha dicho hoy en una comparecencia online que "el Ejército ya controla las puertas de la ciudad de Gaza" y que ya hay fuerzas apostadas en el barrio periférico sureño de Zeitún y en localidad de Yabalia (al norte de la ciudad de Gaza).

Según fuentes gazatíes, los ataques y bombardeos se han incrementado en estos dos puntos, así como la demolición de viviendas. Además, el Ejército ha llamado a filas a 60 000 reservistas, según un comunicado de Defensa.

Desde octubre de 2023, más de 62 000 palestinos han sido asesinados en 22 meses de ofensiva israelí, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, si bien esta cifra podría ser muy superior. Entre ellos hay 18 000 niños y niñas.