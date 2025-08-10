Netanyahu extiende su nueva ofensiva contra la Ciudad de Gaza a los campos de desplazados de la costa central
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este domingo que no solo ha ordenado la ocupación de la Ciudad de Gaza al Ejército israelí, sino también una intervención contra los campos de desplazados en la costa central del país, que ha descrito como "los últimos bastiones" de Hamás.
"He dado orden al Ejército israelí para que desmantele los dos últimos bastiones de Hamás en la ciudad de Gaza y los campamentos centrales del país. Es la mejor forma de terminar con esta guerra y de acelerar su fin", ha declarado este domingo el primer ministro en rueda de prensa.
Entre los campamentos centrales de Gaza se encuentran los establecidos en Al Mauasi, que Israel describió en su día como una "zona segura" que, no obstante, también ha sido objetivo de bombardeos del Ejército israelí. Netanyahu no ha precisado si la operación contra los campos incluirá a los comprendidos en esta zona.
Netanyahu ha repetido su plan de cinco puntos aprobado el pasado viernes por su gabinete, a pesar de las fuertes reticencias expresadas por el Ejército, y que contemplan la desmilitarización de Hamás, su expulsion de las instituciones de gobierno en Gaza, y la instauración de una "autoridad civil", y ha descartado que sea la Autoridad Palestina, el Gobierno palestino en Cisjordania.
El primer ministro ha insitido una vez más, frente a la opinión de organizaciones humanitarias internacionales, que no existe hambruna en Gaza y que todo se trata de una "campaña de distorsión" por parte de Hamás. "Los únicos que están pasando hambre de manera deliberada son nuestros rehenes", ha criticado.
Decenas de miles de personas claman por los rehenes
En paralelo, este sábado decenas de miles de personas han recorrido las calles de Tel Aviv para exigir a Netanyahu que suspenda sus planes, en un plan militar que podría desembocar en la muerte de los rehenes que todavía quedan con vida en manos de Hamás.
De hecho, algunos familiares de los secuestrados han llamado a la población israelí a comenzar una huelga general después de que el gabinete "haya decidido el destino de los rehenes: los vivos, asesinados; los muertos, desaparecidos para siempre".
