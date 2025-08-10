PALESTINA

Gaza Hiriaren aurkako erasoaldia erdialdeko kostaldeko desplazatuen eremuetara zabaldu du Netanyahuk

"Gerra honen amaiera azkartzeko modurik onena da", adierazi du Israelgo lehen ministroak. Gainera, Gazan goseterik ez dagoela eta guztia "distortsio kanpaina" bat dela ziurtatu du.

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa. Argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak igande honetan jakitera eman duenez, Gaza Hiria okupatzeko agintzeaz gain, herrialdearen erdialdeko kostaldean dauden desplazatuen esparruen aurkako esku-hartzea ere agindu berri dio Israelgo Armadari.

"Hamasek Gazan dituen azken bi gotorlekuak eta herrialdeko erdiko kanpalekuak desegiteko agindua eman diot Israelgo Armadari. Gerra honen amaiera azkartzeko modurik onena da", adierazi du lehen ministroak kazetarien aurrean egindako agerraldian.

Gazako kanpaleku nagusien artean, Al Mauasin ezarritakoak daude. Israelek, bere garaian, "eremu seguru" gisa deskribatu zuen, baina Israelgo Armadaren bonbardaketen jomuga ere izan da. Netanyahuk ez du zehaztu eremu horien aurkako ekintza militarrak han daudenak barne hartuko dituen ala ez.

Netanyahuk berak ostiralean onartutako bost puntuko plana azaldu du. Horrek, Israelgo Armadan zalantza ugari sortu zituen, baina lehen ministroa ziur agertu da hori dela aukera bakarra. Hamas desmilitarizatzea, Gazako erakundeetatik kanporatzea eta "aginte zibila" ezartzea aurreikusten du planak, eta baztertu egin du Palestinako Agintaritza ezartzea, alegia, Zisjordaniako Gobernu palestinarra.

Lehen ministroak beste behin ere esan du, nazioarteko erakunde humanitarioen aurrean, ez dagoela goseterik Gazan, eta guztia Hamasen "distortsio kanpaina" bat dela. "Gosea halabeharrez pasatzen ari diren bakarrak gure bahituak dira", azpimarratu du.

