Hamás acepta una propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por Qatar y Egipto
El plan incluiría congelar las actividades militares del grupo en la Franja, un alto el fuego de 60 días a cambio de la liberación de 10 rehenes israelíes por parte de Hamás y la entrada masiva de ayuda al enclave. Israel no se ha pronunciado sobre el tema.
El grupo islamista Hamás ha confirmado este lunes que ha aceptado una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza, aunque no ha dado detalles sobre las condiciones, e Israel, de momento, no se ha pronunciado al respecto.
"Hamás y las facciones palestinas anuncian su aprobación de la propuesta presentada ayer por los mediadores egipcios y cataríes", ha dicho el grupo palestino en un breve comunicado.
El mensaje llega después de que varios medios israelíes y árabes dijeran que la milicia islamista había dado el visto bueno a firmar un acuerdo parcial, que incluye la liberación de algunos de los rehenes en la Franja y la retirada de los soldados israelíes del norte y el este del enclave.
Este lunes, una fuente egipcia ha dicho a EFE que Hamás dio su visto bueno a la última propuesta de tregua tras una reunión conjunta entre mediadores egipcios y cataríes con los líderes de su delegación presentes en Egipto.
El plan incluye congelar las actividades militares del grupo en la Franja de Gaza, un alto el fuego de 60 días a cambio de la liberación de 10 rehenes israelíes por parte de Hamás y la entrada masiva de ayuda al enclave para aliviar la grave crisis humanitaria que enfrenta la población gazatí.
"La propuesta estipula que Israel permitirá el paso seguro de los camiones de ayuda humanitaria, así como la retirada del Ejército israelí de algunas zonas en las que había entrado tras el fracaso del acuerdo de alto el fuego el pasado 2 de marzo", ha agregado la fuente, que no ha especificado ninguna cifra de prisioneros palestinos que Israel liberaría a cambio de los rehenes israelíes.
Tras conocerse la noticia, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha asegurado que la única razón por la que Hamás está dispuesto a volver a la mesa de negociaciones es la amenaza de Israel de conquistar la ciudad de Gaza, mientras que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, subraya que los islamistas se enfrentan a una "presión inmensa".
