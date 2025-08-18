ISRAELEN OKUPAZIOA
Hamasek onartu egin du Qatarrek eta Egiptok Gazarako aurkeztutako su-eten proposamena

Proposamenaren arabera, talde armatuak 60 eguneko su-etena onartuko luke 10 bahitu israeldar askatzearen eta gazatarrei laguntza masiboa ematearen truke. Israelek, oraingoz, ez du horren inguruko adierazpenik eman.

(Foto de ARCHIVO) January 30, 2025, Jabalia, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinian Hamas militants release female Israeli soldier Agam Berger held in Gaza since the October 7 2023, as part of a ceasefire and a hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel, in Jabalia, in the northern Gaza Strip, January 30, 2025 Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy Apaimages 30/1/2025

Hamaseko miliziano baten artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hamas talde islamistak astelehen honetan baieztatu duenez, Gazako Zerrendan su-eten proposamen bat onartu du, baina ez du xehetasunik eman baldintzen inguruan, eta Israelek, oraingoz, ez du horren inguruko adierazpenik egin.

"Hamasek eta fakzio palestinarrek iragarri dute onartu egingo dutela Egiptoko eta Qatarreko bitartekariek atzo aurkeztutako proposamena", esan du talde palestinarrak ohar labur batean.

Israelgo komunikabideek eta zenbait hedabide arabiarrek milizia islamistak akordio partzial bat sinatzeari oniritzia eman diola esan ostean iritsi da mezua. Akordio horrekin, bahitu batzuk askatu eta soldadu israeldarrak kokagunearen iparraldetik eta ekialdetik erretiratzea bilatzen dute.

Astelehenean, Egiptoko iturri batek EFEri esan dionez, Hamasek oniritzia eman dio su-etenaren azken proposamenari, Egiptoko eta Qatarreko bitartekariek Egipton dauden ordezkaritzako buruzagiekin bilera egin ostean.

Planak barne hartzen du Gazako Zerrendan taldearen jarduera militarrak izoztea, 60 eguneko su-etena, Hamasek 10 bahitu israeldar askatzearen eta gazatarrei laguntza masiboa ematearen truke.

"Proposamenak dio Israelek laguntza humanitarioko kamioiak modu seguruan igarotzea ahalbidetuko duela, baita Israelgo Armada joan den martxoaren 2an su-eten akordioak porrot egin ondoren sartu zen eremu batzuetatik erretiratzea ere", gaineratu du iturriak, baina ez du zehaztu Israelek bahitu israeldarren truke askatuko lituzkeen preso palestinarren kopururik.

Albistearen berri izan ostean, Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak adierazi du Hamas negoziazio mahaira itzultzeko prest egotearen arrazoi bakarra dela Israelek Gaza konkistatzeko mehatxua. Benjamin Netanyahu lehen ministroak, berriz, islamistek "presio izugarria" jasan dutela azpimarratu du.

Gazako Zerrenda Palestina Israel Munduko albisteak

