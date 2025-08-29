Los sindicatos franceses llaman a la huelga el 18 septiembre contra los presupuestos de Bayrou

Los sindicatos franceses han acordado este viernes organizar una gran movilización conjunta, con huelgas y manifestaciones, el 18 de septiembre contra los presupuestos de ajuste del primer ministro, François Bayrou, que todo apunta que para entonces habrá tenido que dimitir.

La secretaria general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Marylise Léon, ha sido la encargada de leer ante la prensa la declaración común en la que los sindicatos (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidarios y FSU) piden "a las trabajadoras y los trabajadoras que se movilicen de forma masiva para cambiar las cosas y ganar avances".

Se trata de organizar "una jornada de movilización en todo el país el 18 de septiembre", también con huelga y manifestaciones", ha precisado la responsable de la que es la primera central del país.



"Se tiene que abandonar -ha subrayado- el museo de los horrores que es el proyecto de presupuestos, se tienen que tener finalmente en cuenta las exigencias sociales. Queremos medios presupuestarios a la altura de las misiones y de las políticas públicas, medidas para luchar contra la precariedad y para la solidaridad, inversiones para una transición ecológica justa y la reindustrialización de Francia y medidas contra los despidos".



Ha añadido que también exigen "dispositivos que graven los patrimonios elevados y los ingresos muy altos" o el reparto de dividendos y "condicionen fuertemente las ayudas a las empresas, una protección social de alto nivel" y una marcha atrás en la reforma de las pensiones que retrasa de los 62 a 64 años la edad mínima para la jubilación.



Bayrou intenta convencer a la ciudadanía

Los presupuestos debían presentarse formalmente a finales de septiembre o comienzos de octubre, pero eso está en el aire porque Bayrou ha decidido someterse al voto el próximo 8 de septiembre en una moción de confianza con el que esperaba validar el principio de un ajuste de cerca de 44 000 millones de euros.



Pero toda la oposición en bloque ha anticipado que votará en contra, lo que teniendo en cuenta que los partidos que la componen suman una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, eso implicará la dimisión del primer ministro y la caída de su Gobierno.



Ante ese escenario, Bayrou ha decidido tratar de cambiar el curso de los hechos y dirigirse directamente a los franceses, este viernes en una feria en Chalons de Champagne, durante la que ha dramatizado la situación financiera del país, describiéndola omo "grave y urgente".



"El trabajo de los franceses se ve aspirado por la deuda", ha señalado antes de recordar que Francia lleva de forma continuada con déficit en sus presupuestos desde 1974 y que esa situación no es viable a largo plazo.



Ha vuelto a justificar el ajuste de 44 000 millones de euros en 2026, afirmando que no es una cifra que él se haya inventado, sino un escalón en la trayectoria para rebajar el déficit.