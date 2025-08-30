La UE insta a EE.UU. a reconsiderar la prohibición de que Abbas y funcionarios palestinos asistan a la Asamblea de la ONU

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han instado a Estados Unidos a reconsiderar su decisión de no permitir la participación del presidente palestino Mahmud Abbas y 80 funcionarios palestinos en la Asamblea General de la ONU que se va a celebrar en Nueva York, según ha dado a conocer este sábado la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas.

Kallas ha realizado esta petición tras una reunión de ministros en Copenhague, la capital danesa.

Horas antes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha trasladado a Abbas su apoyo. "He hablado con el presidente de la Autoridad Nacional de Palestina, Abbas para expresarle el firme apoyo de España tras la injusta revocación de los visados a los delegados palestinos en la próxima semana de alto nivel de la ONU", ha escrito Sánchez en la red social 'X'.

En su mensaje, el jefe del Ejecutivo español ha subrayado que Palestina "tiene derecho a hacer oír su voz en Naciones Unidas y en todos los foros internacionales". Asimismo, ha denunciado que "los ataques a civiles en Gaza "son inhumanos y deben cesar inmediatamente".



Pedro Sánchez también ha recalcado la necesidad de "permitir el paso de la ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento de la población". "Aplicar la solución de los dos Estados es el único camino para la paz", ha zanjado en su tuit.

El ministro de exteriores de España José Manuel Albares ha calificado lo ocurrido de “inaceptable” y el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha dicho que "una reunión de la Asamblea General no debería tener ninguna restricción de acceso”.

El ministro de Asuntos Exteriores irlandés, Simon Harris, ha dicho que la UE debería protestar por la decisión "en los términos más enérgicos posibles".