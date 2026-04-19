Mueren ocho niños de entre uno y catorce años en un tiroteo masivo en Luisiana

Ocho niños de entre uno y catorce años han muerto en un tiroteo masivo que ha tenido lugar en la madrugada de este domingo en la ciudad de Shreveport, en el estado sureño de Luisiana, según reportes de la Policía de esa localidad, que ha calificado el suceso como un "altercado doméstico".

Un total de diez personas han recibido disparos durante el incidente, según el portavoz policial, Christopher Bordelon, que ha informado que el sospechoso se ha dado a la fuga y ha sido abatido por agentes durante la persecusión.

"Creemos que él es el único individuo que ha efectuado disparos", ha afirmado Bordelon en referencia al supuesto responsable.

Las únicas sobrevivientes del tiroteo son dos mujeres adultas, una de ellas con heridas serias que ponen en peligro su vida, según medios locales.

La escena del crimen es "extensa" y abarca unos tres hogares en el vecindario de Cedar Grove de Shreveport, ha especificado Bordelon, que ha advertido que la investigación se encuentra en su etapa inicial y que toda la información es preliminar.

"Esta es una situación trágica, tal vez la situación más trágica que hayamos vivido jamás", ha dicho Tom Arceneaux, alcalde de esta ciudad del noroeste de Luisiana, de unos 180.000 habitantes. "Es una mañana terrible", se ha lamentado.