La UE celebra la reapertura de Ormuz pero advierte de que el corredor debe ser "libre de pagos"
La alta representante para la política exterior de la UE, Kaja Kallas, ha celebrado la reapertura del estrecho de Ormuz anunciada este viernes por Irán, y ha advertido de que el tránsito por vías marítimas "debe permanecer abierto y libre de trabas".
La jefa de la diplomacia europea, quien ha participado vía videoconferencia en la cumbre organizada por Macron con motivo de la crisis de Ormuz, ha rechazado "cualquier plan de pago por paso", como ha propuesto Irán, alegando que establecería "un precedente peligroso para las rutas marítimas globales". "Irán debe abandonar cualquier plan para imponer tasas de tránsito", ha aseverado.
También presente en la reunión telemáticamente, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha pedido que se restaure la "plena y permanente libertad de navegación" en Ormuz, algo que ha considerado "una prioridad urgente y compartida".
Ha sido durante esta reunión cuando Teherán ha anunciado la reapertura "total" del estrecho hasta el fin del alto el fuego, el próximo miércoles.
Macron y Starmer anuncian una misión "defensiva" en Ormuz
Al término de la cumbre, que ha reunido a casi 50 líderes mundiales, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, han anunciadola puesta en marcha de una misión naval con carácter "neutral" que "acompañe y proteja" a los buques mercantes que transiten por el golfo Pérsico, en medio del proceso diplomático de una serie de aliados para contribuir a la libre navegación por el paso de Ormuz.
Macron ha incidido en que este trabajo irá acompañado "de trabajo diplomático y de coordinación" tanto con Reino Unido y los socios interesados en participar como con las partes estadounidense e israelí.
En la misma línea, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha confirmado la intención de lanzar una misión "multinacional" liderada por Londres y París con el objetivo de "proteger la libertad de navegación en cuanto las condiciones lo permitan".
"Será una misión estrictamente pacífica y defensiva, destinada a tranquilizar a los intereses comerciales y apoyar las operaciones de desminado. Invitamos a todas las naciones con interés en el libre flujo del comercio global a unirse. Algunas ya han indicado su disposición a contribuir", ha explicado, sin concretar exactamente qué naciones aportarán medios militares aunque sí ha apuntado que hay una decena de países dispuestos a ello, entre ellos Alemania e Italia.
Tanto Merz como Meloni se han mostrado dispuestos a contribuir militarmente a esas operaciones, aunque el canciller alemán ha puntualizado que le gustaría "contar con la participación de Estados Unidos".
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