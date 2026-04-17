La UE celebra la reapertura de Ormuz pero advierte de que el corredor debe ser "libre de pagos"

La alta representante para la política exterior de la UE, Kaja Kallas, ha celebrado la reapertura del estrecho de Ormuz anunciada este viernes por Irán, y ha advertido de que el tránsito por vías marítimas "debe permanecer abierto y libre de trabas".

La jefa de la diplomacia europea, quien ha participado vía videoconferencia en la cumbre organizada por Macron con motivo de la crisis de Ormuz, ha rechazado "cualquier plan de pago por paso", como ha propuesto Irán, alegando que establecería "un precedente peligroso para las rutas marítimas globales". "Irán debe abandonar cualquier plan para imponer tasas de tránsito", ha aseverado.

También presente en la reunión telemáticamente, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha pedido que se restaure la "plena y permanente libertad de navegación" en Ormuz, algo que ha considerado "una prioridad urgente y compartida".

Ha sido durante esta reunión cuando Teherán ha anunciado la reapertura "total" del estrecho hasta el fin del alto el fuego, el próximo miércoles.