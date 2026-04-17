Irán declara "totalmente abierto" el estrecho de Ormuz hasta el fin del alto el fuego

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha anunciado este viernes que las autoridades de la República Islámica han decidido abrir "completamente" el estrecho de Ormuz a la navegación comercial mientras dure el alto el fuego pactado con EE. UU.



"En línea con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego", ha afirmado el titular de Exteriores en un mensaje en redes sociales en el que ha indicado que los buques seguirán la ruta "coordinada y ya anunciada" con la Organización Portuaria y Marítima iraní.

La ruta mencionada consta de una vía de entrada y otra de salida: la primera irá desde el mar de Omán hacia el norte, hasta la isla de Larak, y de ahí al golfo Pérsico, mientras que la segunda seguirá el trayecto inverso.

Entretanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su país mantendrá el bloqueo naval sobre Irán hasta que haya un acuerdo, a pesar del anuncio de Teherán.

Trump ha añadido que la "transacción" con Teherán, como ha descrito las negociaciones, debería avanzar "muy rápidamente" porque la mayor parte de los puntos de conflicto que separan a ambos países "ya están negociados".