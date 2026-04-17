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Irán declara "totalmente abierto" el estrecho de Ormuz hasta el fin del alto el fuego

El anuncio se produce tras la entrada en vigor de la tregua entre Israel y el Líbano. El ministro de Exteriores iraní ha indicado que los buques seguirán la ruta "coordinada y ya anunciada" con la Organización Portuaria y Marítima iraní.
USA9948. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 16/04/2026.- Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del Comando Central de Estados Unidos @CENTCOM donde se muestra el buque USS Abraham Lincoln (CVN 72) transitando por el mar Arábigo. El Comando Central afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses "no están bloqueando el estrecho de Ormuz", sino solo los barcos que salen o se dirigen a Irán, con al menos 14 buques desviados en los últimos tres días. EFE/ @CENTCOM /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Un buque estadounidense transita por el mar Arábigo, cerca del estrecho de Ormuz. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Iranek "erabat ireki" du Ormuzko itsasartea, su-etena amaitu arte
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Agencias | EITB

Última actualización

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha anunciado este viernes que las autoridades de la República Islámica han decidido abrir "completamente" el estrecho de Ormuz a la navegación comercial mientras dure el alto el fuego pactado con EE. UU

"En línea con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego", ha afirmado el titular de Exteriores en un mensaje en redes sociales en el que ha indicado que los buques seguirán la ruta "coordinada y ya anunciada" con la Organización Portuaria y Marítima iraní.

La ruta mencionada consta de una vía de entrada y otra de salida: la primera irá desde el mar de Omán hacia el norte, hasta la isla de Larak, y de ahí al golfo Pérsico, mientras que la segunda seguirá el trayecto inverso.

Entretanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su país mantendrá el bloqueo naval sobre Irán hasta que haya un acuerdo, a pesar del anuncio de Teherán. 

Trump ha añadido que la "transacción" con Teherán, como ha descrito las negociaciones, debería avanzar "muy rápidamente" porque la mayor parte de los puntos de conflicto que separan a ambos países "ya están negociados".

Impacto inmediato en el petróleo y las bolsas

El anuncio de apertura del estrecho se ha notado de inmediato en los mercados del crudo así como en de los valores. El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) ha bajado un 9,01 %, hasta los 86,16 dólares el barril.

En los mercados, el optimismo se ha impuesto en las bolsas de medio mundo, con alzas del 2 %. Wall Street también ha abierto en verde, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ha subido un 1,24 %. 

Además, la cotización del oro y la plata ha vuelto a retomar la senda alcista y ha recuperado niveles de hace un mes. Así, el precio de la onza de oro ha repuntado un 1,71 %, hasta los 4,888 dólares, mientras que la plata ha superado los 82,11 dólares al avanzar un 4,37 %. 

Cabe destacar que ambos metales preciosos han perdido, respectivamente, un 6,75 % y un 11,75 % de su valor desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo, pero acumulan un alza interanual del 46 % y del 149 %.

Irán Oriente Próximo Petróleo Internacional

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