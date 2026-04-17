GERRA EKIALDE HURBILEAN
Iranek iragarri du Ormuzko itsasartea "erabat zabalik" egongo dela su etena indarrean dagoen bitartean

Israelen eta Libanoren arteko menia indarrean sartu berritan egin du iragarpena Irango Atzerri ministroak. Adierazi duenez, Irango Portu eta Itsas Erakundeak "jakinarazitako eta koordinatutako" bidea jarraitu beharko dute ontziek. 

USA9948. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 16/04/2026.- Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del Comando Central de Estados Unidos @CENTCOM donde se muestra el buque USS Abraham Lincoln (CVN 72) transitando por el mar Arábigo. El Comando Central afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses "no están bloqueando el estrecho de Ormuz", sino solo los barcos que salen o se dirigen a Irán, con al menos 14 buques desviados en los últimos tres días. EFE/ @CENTCOM /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

AEBko ontzi bat Arabiako itsasoan, Ormuzko itsasartetik gertu. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Abbas Araqchi Irango Atzerri ministroak gaur iragarri duenez, Ormuzko itsasartea "erabat irekita" egongo da merkataritza nabigaziorako, AEBrekin adostutako su etenak irauten duen bitartean. 

"Libanoko su etenaren harira, eta berau indarrean dagoen artean, merkataritza ontzi guztiak Ormuzko itsasartetik igaro ahalko dira, erabat zabalik egongo baita", adierazi du Atzerri ministroak sare sozialetan. 

Argitu duenez, Irango Portu eta Itsas Erakundeak "jakinarazitako eta koordinatutako" bidea jarraitu beharko dute ontziek. 

Iranek ezarritako bideak sarbide bat du, eta irteera bat. Ontziek Omango itsasotik sartu beharko dira, iparraldera, Larak uhartera heldu arte, eta handik, Persiar golkora. Irteteko, alderantzizko bidea urratu beharko dute. 

Lehen erreakzio batean, Donald Trump pozarren agertu da munduko petrolioaren % 20 igarotzen den itsasartea zabaldu dutelako, baina iragarri du AEBk Irango itsasontziak blokeatzen jarraituko duela behin betiko akordioa lortu arte. 

Argitu duenez, Iranekin adostu beharreko "transakzioa" (hitz hori erabili du zehatz-mehatz) gertu dago, bi herrialdeen arteko desadostasun gehienak "negoziatuta" daudelako. 

Berehalako eragina petrolioaren prezioan eta merkatuetan

Iragarpena egin eta gutxira, Texasko petrolioaren salneurria % 9,01 jaitsi da, eta upela 86,16 dolarretan dago orain. 

Diru merkatuetan ere poza nagusitu da, eta burtsek gorako bidea egin dute (% 2 inguru igo dira). Wall Streetek ere berdean zabaldu du, eta adierazle nagusia den Dow Jonesek % 1,24 egin du gora.

Urrearen eta zilarraren kotizazioan ere eragin du albisteak, eta bi metalek igoera izan dute, duela hilabeteko maila berreskuratuta. Hala, ontza urreak % 1,71 egin du gora (4,888 dolar), eta zilarrarenak, % 4,37 (82,11 dolar). 

Ekialde Hurbileko gerra hasi zenetik balioa galtzen ibili dira bi metalak (urreak % 6 inguru, eta zilarrak, % 11). 

Azken hamarkadetako gatazka krudel eta bortitzenetako bat bizi dute Sudanen

Azken hamarkadetako gatazka krudel eta bortitzenetako bat bizi dute Sudanen

Hiru urte bete dira Afrikako herrialde handienean gerra hasi zenetik, baina ezkutuan egon izan da. Ez dao¡go hildakoen kopuru zehatza jakiterik: 150.000 izan daitezke, baina kopurua askoz handiagoa izan liteke. Gosete latza dago han, eta milioika desplazatu eragin ditu. Urteurrenean, goi-bilera egin dute Berlinen laguntza humanitarioa bideratu eta irtenbide politikoa bilatzeko asmoz, baina borrokan ari diren bi aldeek ez dute parte hartu.

