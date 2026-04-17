Iranek iragarri du Ormuzko itsasartea "erabat zabalik" egongo dela su etena indarrean dagoen bitartean
Israelen eta Libanoren arteko menia indarrean sartu berritan egin du iragarpena Irango Atzerri ministroak. Adierazi duenez, Irango Portu eta Itsas Erakundeak "jakinarazitako eta koordinatutako" bidea jarraitu beharko dute ontziek.
Abbas Araqchi Irango Atzerri ministroak gaur iragarri duenez, Ormuzko itsasartea "erabat irekita" egongo da merkataritza nabigaziorako, AEBrekin adostutako su etenak irauten duen bitartean.
"Libanoko su etenaren harira, eta berau indarrean dagoen artean, merkataritza ontzi guztiak Ormuzko itsasartetik igaro ahalko dira, erabat zabalik egongo baita", adierazi du Atzerri ministroak sare sozialetan.
Iranek ezarritako bideak sarbide bat du, eta irteera bat. Ontziek Omango itsasotik sartu beharko dira, iparraldera, Larak uhartera heldu arte, eta handik, Persiar golkora. Irteteko, alderantzizko bidea urratu beharko dute.
Lehen erreakzio batean, Donald Trump pozarren agertu da munduko petrolioaren % 20 igarotzen den itsasartea zabaldu dutelako, baina iragarri du AEBk Irango itsasontziak blokeatzen jarraituko duela behin betiko akordioa lortu arte.
Argitu duenez, Iranekin adostu beharreko "transakzioa" (hitz hori erabili du zehatz-mehatz) gertu dago, bi herrialdeen arteko desadostasun gehienak "negoziatuta" daudelako.
Berehalako eragina petrolioaren prezioan eta merkatuetan
Iragarpena egin eta gutxira, Texasko petrolioaren salneurria % 9,01 jaitsi da, eta upela 86,16 dolarretan dago orain.
Diru merkatuetan ere poza nagusitu da, eta burtsek gorako bidea egin dute (% 2 inguru igo dira). Wall Streetek ere berdean zabaldu du, eta adierazle nagusia den Dow Jonesek % 1,24 egin du gora.
Urrearen eta zilarraren kotizazioan ere eragin du albisteak, eta bi metalek igoera izan dute, duela hilabeteko maila berreskuratuta. Hala, ontza urreak % 1,71 egin du gora (4,888 dolar), eta zilarrarenak, % 4,37 (82,11 dolar).
Ekialde Hurbileko gerra hasi zenetik balioa galtzen ibili dira bi metalak (urreak % 6 inguru, eta zilarrak, % 11).
Israel su etena urratzen ari dela dioten mezuei entzungor, etxera itzultzen hasi dira milaka libanoar
Libanoren eta Israelen arteko menia gauerdian sartu da indarrean. Lehen orduotan, Libanoko Armadak salatu du Israelgoak su etena urratu duela, eta Hezbollahk ohartarazi du "hatza kakoan" dutela bere matxinoek. Ohartarazpenei entzungor, etxera bueltatzeari ekin diote milaka libanoar, eta ilarak sortu dira hegoaldeko hainbat autobidetan.
Israel eta Libanoren arteko 10 eguneko su-etena iragarri du Trumpek
Menia bi nazioen arteko "segurtasun eta bake akordio iraunkorra" lortzeko negoziazioak ahalbidetzera bideratuta dago. Tregoa luzatu ahal izango da negoziazioek aurrera egiten badute.
"Antisemitismo modu berriei" aurre egiteko lege-proposamenak polemika bizia eragin du Frantzian
Caroline Yadan diputatuaren ekimenak Asanblea Nazionala eta iritzi publikoa zatitu ditu. Kritikoek ohartarazi dute Israelen aurkako kritikak isilarazteko erabili daitekeela legea, besteak beste.
Repsolek Venezuelan egiten dituen operazioen kontrola berreskuratu du, eta gehiago ekoizteko baldintzak hitzartu ditu
Repsolen Venezuelako ekoizpena 45.000 upel gordin ingurukoa da gaur egun, batez ere Petroquiriquire petrolio-hobian. Konpainia prest dago petrolioaren ekoizpen gordina % 50 handitzeko 12 hilabeteko epean.
Libanoko presidenteak funtsezkotzat jo du Israelek atzera egitea su-etena ahalbidetzeko
Bi aldeen arteko liskar armatuek 2.000 hildako inguru eta milioi bat desplazatu baino gehiago utzi dituzte jada. Netanyahuren Gobernuak eraso armatuak justifikatzeko azaldu du talde islamistak koheteak jaurtitzen dituela.
Bruselak telelana derrigorrez ezartzea proposatu du, prezioen igoeraren eta Ormuzeko tentsioaren aurrean
Europako Batzordea neurri sorta bat prestatzen ari da prezioen igoerari aurre egiteko. Oraindik zirriborroa bada ere, datorren astean aurkeztuko dute, estatu kideek berehala aplika dezaten.
Azken hamarkadetako gatazka krudel eta bortitzenetako bat bizi dute Sudanen
Hiru urte bete dira Afrikako herrialde handienean gerra hasi zenetik, baina ezkutuan egon izan da. Ez dao¡go hildakoen kopuru zehatza jakiterik: 150.000 izan daitezke, baina kopurua askoz handiagoa izan liteke. Gosete latza dago han, eta milioika desplazatu eragin ditu. Urteurrenean, goi-bilera egin dute Berlinen laguntza humanitarioa bideratu eta irtenbide politikoa bilatzeko asmoz, baina borrokan ari diren bi aldeek ez dute parte hartu.
Iranek ohartarazi du eskualdeko merkataritza pasabideak itxiko dituela, AEBk Ormuzko blokeoa kentzen ez badu
Joan den larunbateko negoziazioak akordiorik gabe itxi ostean, Irango agintariek baieztatu dute AEBrekin mezuak trukatzen jarraitu dutela azken egunotan, Pakistan bitartekari dela.
Trumpek ez du su-etena luzatzeko asmorik, ABC katearen arabera
Donald Trump AEBko presidenteak Giorgia Meloni Italiako lehen ministroaren aurka egin du astearte honetan, Leon XIV.a aita santuaren defentsan duela gutxi esandakoagatik eta Irango gerran parte hartzeari uko egiteagatik.