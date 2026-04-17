EBk dio Ormuzen irekiera albiste ona dela baina azpimarratu du joan-etorriek doakoak izan behar dutela
"Bertatik igarotzearren bidesaria ordainarazteak aurrekari arriskutsua ezarriko luke", adierazi du Kaja Kallas Europar Batasuneko Kanpo Arazoetarako goi ordezkariak. Bestalde, krisiaren harira eta Frantziak eta Erresuma Batuak deituta, Parisen bildu dira 50 herrialde eta nazioarteko erakunde. Iragarri dutenez, Persiar golkotik igarotzen diren ontziei "laguntza eta babesa" emango dien itsas misio "neutrala" abiatuko dute.
Kaja Kallas Europar Batasuneko (EB) Kanpo Arazoetarako goi-ordezkariak pozik hartu du Iranek Ormuz zabaldu izana, baina ohartarazi du itsas bideak "zabalik jarraitu" behar duela, eta joan-etorriak doakoak izan behar direla.
Frantziak eta Erresuma Batuak Ormuzko krisiari erantzun bat emateko Parisen antolatutako bileran parte hartu du Kallasek, bideokonferentzia bidez. Parisko bilera egiten ari zirela heldu da, hain justu, Iranen iragarpena.
Hura bukatzean, Iranek iradokitako bidesariaren aurka azaldu da eta nabarmendu du "aurrekari arriskutsua" litzatekeela. "Bertatik igarotzearren tasa ordainaraztearen asmo oro baztertu behar du Iranek", adierazi du.
Ildo beretik mintzatu da Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidentea (hori ere modu telematikoan izan da batzarrean), eta Ormuzen "nabigazioa erabat eta askatasun osoz" egin behar dela aldarrikatu du. Horren hitzetan, "lehentasun urgente eta partekatua da".
Macronek eta Starmerrek misio "defentsiboa" iragarri dute Ormuzen
Batzarra bukatutakoan, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak eta Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak iragarri dute itsas misio "neutral" bat jarriko dutela martxan, Pertsiar golkotik igarotzen diren merkataritza ontziak "laguntzeko eta babesteko".
Macronen esanetan, misioa "lan diplomatikoarekin" osatuko dute, eta parte hartzeko deia egin die AEBri eta Israeli ere.
Ildo beretik, Keir Starmer lehen ministro britainiarrak baieztatu du Londresek eta Parisek zuzendutako misio "multinazional" bat abiarazteko asmoa duela, "nabigazio askatasuna babesteko".
"Misio baketsu eta defentsiboa izango da, interes komertzialak bermatuko ditu eta minak kentzeko lanetan lagunduko du. Merkataritza globalaren fluxu librean interesa duten nazio guztiak bat egitera gonbidatzen ditugu. Batzuek dagoeneko adierazi dute laguntzeko prest daudela ", azaldu du, baina ez du zehaztu zenbat herrialde agertu diren baliabide militarrak emateko prest. 10 bat nazio leudeke misio horretan parte hartzeko gertu, besteak beste, Italia eta Alemania. Friedrich Merz Alemiako kantzilerrak aitortu duenez, " AEBren parte-hartzea "gustatuko litzaioke.
Zure interesekoa izan daiteke
