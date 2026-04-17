GERRA EKIALDE HURBILEAN
EBk dio Ormuzen irekiera albiste ona dela baina azpimarratu du joan-etorriek doakoak izan behar dutela

"Bertatik igarotzearren bidesaria ordainarazteak aurrekari arriskutsua ezarriko luke", adierazi du Kaja Kallas Europar Batasuneko Kanpo Arazoetarako goi ordezkariak. Bestalde, krisiaren harira eta Frantziak eta Erresuma Batuak deituta, Parisen bildu dira 50 herrialde eta nazioarteko erakunde. Iragarri dutenez, Persiar golkotik igarotzen diren ontziei "laguntza eta babesa" emango dien itsas misio "neutrala" abiatuko dute. 

Paris (FRA), 17/04/2026.- (L-R) Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Britain's Prime Minister Keir Starmer, France's President Emmanuel Macron and German Chancellor Friedrich Merz give a joint statement after an international summit to restore freedom of navigation in the Strait of Hormuz, at the Elysee Palace, in Paris, France, 17 April 2026. (Francia, Reino Unido) EFE/EPA/MICHEL EULER / POOL MAXPPP OUT
Meloni, Starmer, Macron eta Merz, goi-bileraren osteko prentsaurrekoan. EFE
Agentziak | EITB

Kaja Kallas Europar Batasuneko (EB) Kanpo Arazoetarako goi-ordezkariak pozik hartu du Iranek Ormuz zabaldu izana, baina ohartarazi du itsas bideak "zabalik jarraitu" behar duela, eta joan-etorriak doakoak izan behar direla.

Frantziak eta Erresuma Batuak Ormuzko krisiari erantzun bat emateko Parisen antolatutako bileran parte hartu du Kallasek, bideokonferentzia bidez. Parisko bilera egiten ari zirela heldu da, hain justu, Iranen iragarpena. 

Hura bukatzean, Iranek iradokitako bidesariaren aurka azaldu da eta nabarmendu du "aurrekari arriskutsua" litzatekeela. "Bertatik igarotzearren tasa ordainaraztearen asmo oro baztertu behar du Iranek", adierazi du. 

Ildo beretik mintzatu da Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidentea (hori ere modu telematikoan izan da batzarrean), eta Ormuzen "nabigazioa erabat eta askatasun osoz" egin behar dela aldarrikatu du. Horren hitzetan, "lehentasun urgente eta partekatua da". 

Macronek eta Starmerrek misio "defentsiboa" iragarri dute Ormuzen

Batzarra bukatutakoan, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak eta Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak iragarri dute itsas misio "neutral" bat jarriko dutela martxan, Pertsiar golkotik igarotzen diren merkataritza ontziak "laguntzeko eta babesteko". 

Macronen esanetan, misioa "lan diplomatikoarekin" osatuko dute, eta parte hartzeko deia egin die AEBri eta Israeli ere. 

Ildo beretik, Keir Starmer lehen ministro britainiarrak baieztatu du Londresek eta Parisek zuzendutako misio "multinazional" bat abiarazteko asmoa duela, "nabigazio askatasuna babesteko".

"Misio baketsu eta defentsiboa izango da, interes komertzialak bermatuko ditu eta minak kentzeko lanetan lagunduko du. Merkataritza globalaren fluxu librean interesa duten nazio guztiak bat egitera gonbidatzen ditugu. Batzuek dagoeneko adierazi dute laguntzeko prest daudela ", azaldu du, baina ez du zehaztu zenbat herrialde agertu diren baliabide militarrak emateko prest. 10 bat nazio leudeke misio horretan parte hartzeko gertu, besteak beste, Italia eta Alemania. Friedrich Merz Alemiako kantzilerrak aitortu duenez, " AEBren parte-hartzea "gustatuko litzaioke. 

Parisen egindako goi-bilera. EFE
Zure interesekoa izan daiteke

Azken hamarkadetako gatazka krudel eta bortitzenetako bat bizi dute Sudanen

Hiru urte bete dira Afrikako herrialde handienean gerra hasi zenetik, baina ezkutuan egon izan da. Ez dao¡go hildakoen kopuru zehatza jakiterik: 150.000 izan daitezke, baina kopurua askoz handiagoa izan liteke. Gosete latza dago han, eta milioika desplazatu eragin ditu. Urteurrenean, goi-bilera egin dute Berlinen laguntza humanitarioa bideratu eta irtenbide politikoa bilatzeko asmoz, baina borrokan ari diren bi aldeek ez dute parte hartu.

Gehiago ikusi
