Irán afirma que las negociaciones con EE.UU. avanzan, pero ve aún lejos un acuerdo final
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha afirmado que las negociaciones con Estados Unidos registran “avances”, aunque ha advertido de que un acuerdo final “continúa lejos”, a tres días de que expire el alto el fuego acordado entre las partes.
“Hemos llegado a un entendimiento en algunos temas, pero en otros no, y se han planteado nuevas propuestas. Aún estamos lejos de un acuerdo final”, ha declarado Qalibaf en una entrevista con la televisión estatal a última hora del sábado.
El dirigente iraní, que encabezó la delegación de su país en las conversaciones celebradas el pasado fin de semana en Islamabad, dijo que aún existen desacuerdos entre Teherán y Washington sobre un par de cuestiones, entre ellas el programa nuclear iraní y la situación del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial.
Qalibaf insistió en que Estados Unidos debe “ganarse la confianza” de Irán si quiere avanzar hacia un acuerdo y criticó lo que describió como un enfoque unilateral por parte de Washington en el proceso negociador.
“Nuestra política es avanzar paso a paso. No puede ser que nosotros cumplamos nuestros compromisos y ellos no. Si hay un acuerdo, cada paso que demos nosotros debe ser correspondido por un paso de ellos”, sostuvo.
En cuanto a la situación en el estrecho de Ormuz, el titular del Parlamento iraní aseveró que el tránsito por ese paso estará restringido por parte de Irán si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval a los puertos iraníes.
“El estrecho de Ormuz es una vía que debe ser utilizada por todos los países y pueblos del mundo. Somos conscientes de ello. No somos como Estados Unidos, que pretende acapararlo todo”, dijo Qalibaf.
Desde la Casa Blanca, Donald Trump aseveró anoche que no acepta chantajes por parte de Irán con el cierre de Ormuz e indicó que podría no prorrogar el actual cese el fuego, que terminará el próximo miércoles, si no se alcanza un acuerdo de paz.
El presidente estadounidense advirtió que los bombardeos sobre objetivos iraníes podrían reanudarse.
Acuerdo nuclear
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha recordado este domingo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que el mandatario norteamericano no está capacitado en modo alguno para privar al país de su "derecho" a desarrollar la energía nuclear, uno de los puntos más difíciles de resolver en las delicadas negociaciones en curso entre ambos países para poner fin a la guerra.
"Trump dice que Irán no debería usar sus derechos nucleares, pero ¿por qué delito?", ha declarado el presidente iraní durante una visita al Ministerio de Deportes, en comentarios a la agencia semioficial iraní ISNA. "¿Cómo es posible que sea capaz de privar a una nación de sus derechos legales?", ha añadido.
La cuestión nuclear iraní se remonta años. En 2015, Irán firmó un histórico acuerdo internacional por el que se comprometía a garantizar las constantes dudas sobre la naturaleza pacífica de su programa a cambio de su reincorporación a los mercados internacionales.
Trump se fue del acuerdo tres años después y, en lo que concierne a este conflicto, Estados Unidos e Israel comenzaron el ataque a Teherán del pasado 28 de febrero con el argumento recurrente (como ya ocurrió en sus bombardeos del verano pasado) de que el país estaba cerca de fabricar una bomba atómica.
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Tampoco el presidente estadounidense Donal Trump ha contribuido a aliviar la tensión y ha avisado de que tendrá que "volver a lanzar bombas" si no se alcanza un acuerdo de paz para el miércoles. Una delegación estadounidense viajará mañana a Islamabad para retomar las negociaciones este lunes.
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