Iranek dio negoziazioetan aurrera egiten ari dela AEBrekin, baina oraindik urrun dagoela behin betiko akordioa

Masud Pezeshkian Irango presidenteak Trumpi erantzun dio ezin diola energia nuklearra garatzeko "eskubidea" kendu.

TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 19/04/2026.- Iranians walk past a large-scale billboard referring to the Strait of Hormuz and reading in Persian, “Forever on Iran’s hand,” in a square in Tehran, Iran, 19 April 2026. Tensions between the United States and Iran continue as the Strait of Hormuz remains blocked. (Estados Unidos, Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Agentziak | EITB

Mohamad Baqer Qalibaf Irango Parlamentuko presidenteak adierazi duenez, AEBrekin abiatutako negoziazioek "aurrerapausoak" eman dituzte, baina ohartarazi du behin betiko akordioak "urrun" jarraitzen duela, bi aldeek adostutako su-etena amaitzeko hiru egun falta direnean.

"Gai batzuetan elkar ulertzera iritsi gara, baina beste batzuetan ez, eta proposamen berriak planteatu dira. Behin betiko akordiotik urrun gaude oraindik ", adierazi du Qalibafek Estatuko telebistari eskainitako elkarrizketa batean.

Joan den asteburuan Islamabaden izandako elkarrizketetan bere herrialdeko ordezkaritzaren buru izan zen agintari irandarrak esan du oraindik desadostasunak daudela Teheranen eta Washingtonen artean bi gairi buruz, besteak beste, Irango programa nuklearrari eta Ormuzeko itsasarte estrategikoari buruz.

Qalibafek azpimarratu du AEBk Iranen "konfiantza" lortu behar duela akordio baterantz aurrera egin nahi badu, eta Washingtonek negoziazio prozesuan aldebakarreko ikuspegia daramala kritikatu du.

"Gure politika pausoz pauso aurrera egitea da. Ezin da izan guk gure konpromisoak betetzea eta haiek ez. Akordio bat badago, guk egiten dugun urrats bakoitza haien urrats batekin osatu behar da", esan du.

Ormuzeko itsasarteko egoerari dagokionez, Irango Parlamentuko buruak baieztatu du pasabide horretatik igarotzea mugatuko dutela, AEBk Irango portuak blokeatuta dituen bitartean.

"Ormuzeko itsasartea munduko herrialde eta herri guztiek erabili beharreko bidea da. Horren jakitun gara. Ez gara AEB, ez dugu dena geureganatu nahi", gaineratu du Qalibafek.

Etxe Zuritik, Donald Trumpek atzo azpimarratu zuen ez duela Iranen xantaiarik onartzen, Ormuzen itxierari erreferentzia eginez, eta adierazi zuen litekeena dela su-etena ez luzatzea, eta asteazkenean amaituko dela, bake akordiorik lortu ezean.

AEBko presidenteak ohartarazi zuen Iran berriro bonbardatzen has zitekeela.

Akordio nuklearra

Bestalde, Masud Pezeshkian Irango presidenteak igande honetan Trumpi gogorarazi dionez, AEBko presidenteak ezin dio energia nuklearra garatzeko "eskubidea" kendu, eta horixe da bi herrialdeen arteko negoziazioaren puntu korapilatsuena.

"Trumpek dio Iranek ez lituzkeela bere eskubide nuklearrak erabili behar, baina zergatik?", adierazi du Irango presidenteak, ISNA agentziak jaso duenez. "Nola da posible nazio bati bere eskubide legalak kentzea?", gaineratu du.

Irango auzi nuklearra aspaldikoa da. 2015ean, Iranek nazioarteko akordio historiko bat sinatu zuen, bere programaren izaera baketsuari buruzko etengabeko zalantzak argitzeko konpromisoa hartzen zuena, nazioarteko merkatuetan berriro sartzearen truke.
   
Trumpek akordiotik alde egin zuen hiru urte geroago, eta hain zuzen ere, AEBk eta Israelek otsailaren 28an Iranen aurkako erasoa hasi zutenean, argudiatu zuten herrialdea bonba atomiko bat egitetik gertu zegoela.

Iranek bere oharra bete du eta murrizketak ezarri ditu berriro Ormuzeko itsasartean
