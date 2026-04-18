GERRA EKIALDE HURBILEAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Iranek murrizketak ezarri ditu berriro Ormuzko itsasartean

AEBk Irango portuei ezarritako blokeoa altxatu ezean, itsasartea berriro zarratuko zuela ohartarazi zuen Teheranek, eta ohartarazpena bete egin du gaur. Donal Trump AEBko presidenteak ere ez du tentsioa baretu, eta jakinarazi du asteazkenerako Iranekin akordioa lortzen ez badu "bonbak berriro jaurtitzen" hasiko dela. 

Zamaontzi bat Persiako golkoan, Irango kostaldean. Argazkia: Europa Press
author image

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Ez da giro Ekialde Hurbilean. 10 egun badira AEBk eta Iranek bi asteko su etena hitzartu zutela, eta atzodanik, indarrean dago Israel eta Libanoren arteko menia. Nolabaiteko baretze horretan urratsa eman zuen Iranek, eta Ormuzko itsasarte estrategikoa zabaldu zuela iragarri zuen atzo. Lasaitasuna hauskorra da, ordea. AEBk Irango portuei ezarritako blokeoari eusten ziola iragarri eta biharamunean, murrizketak ezarri ditu berriro Teheranek. 

"Ormuzko itsasartearen kontrola aurreko egoerara itzuli da, eta bide estrategikoa Indar Armatuen kudeaketa eta kontrol zorrotzaren menpe dago berriro", iragarri du Jatam al Anbiya Kuartel Nagusi Zentralaren bozeramaileak, Tasnim agentziak jasotako ohar batean.

Abisua emana zuen Iranek: Trumpek blokeoari eutsiz gero, itsasartea itxi egingo zuen berriro. AEBk lehengo lepotik mantendu du burua, eta hala, hitza bete du Teheranek. 

Azken orduetan, eta Al Yazira kateak jasotako datuen arabera, gutxienez lau ontzik zeharkatu dute itsasartea, tartean petrolio-gas likidotuaren garraioak eta hainbat petrolio-ontzi eta kargaontzi petrokimiko. Gainera, Irango Abiazio Zibileko Agintaritzak jakinarazi du 07:00etatik aireko espazioaren zati bat eta hainbat aireportu ireki dituztela. Aurrerantzean, baina, murrizketa zorrotzak berrezarriko ditu Iranek. 

Trump: "Agian ez dut (su etena) luzatuko"

Beste muturrean, soka tenkatzen jarraitu du Donald Trump AEBko presidenteak. Ohartarazi duenez, asteazkena baino lehen gatazkari amaiera emateko akordiorik lortzen ez badu, litekeena da Iranekin adostutako su etena ez luzatzea.

"Agian ez dut luzatuko. Beraz, blokeoa dugu eta, zoritxarrez, bonbak jaurti beharko ditugu berriro ", esan du buruzagi estatubatuarrak.

Bestalde, agintariak argitu du Libano eta Israelen arteko menia ez dagoela Iranekin dituen negoziazioen menpe. 

Libanoren eta Israelen arteko su eten hauskorra

Azken horren harira, Libanok salatu du Israelek hainbat urraketa egin dituela, eta L'Orient le Jour hedabidearen arabera, Tel Avivek herrialdearen hegoaldea bonbardatu du. Oraingoz ez dute biktimen berri eman. 

Joseph Aoun Libanoko presidenteak baieztatu duenez, tropak lurraldearen hegoaldetik erretiratzeko eskatuko diote Israeli. Sare sozialen bidez egindako adierazpen batean, Aounek azpimarratu du ez duela herrialdearen subiranotasuna urratzen edo lurraldea galtzen duen akordiorik sinatuko. 

Iran Ekialde Hurbila Donald Trump Munduko albisteak

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EBk dio Ormuzen irekiera albiste ona dela baina azpimarratu du joan-etorriek doakoak izan behar dutela

"Bertatik igarotzearren bidesaria ordainarazteak aurrekari arriskutsua ezarriko luke", adierazi du Kaja Kallas Europar Batasuneko Kanpo Arazoetarako goi ordezkariak. Bestalde, krisiaren harira eta Frantziak eta Erresuma Batuak deituta, Parisen bildu dira 50 herrialde eta nazioarteko erakunde. Iragarri dutenez, Persiar golkotik igarotzen diren ontziei "laguntza eta babesa" emango dien itsas misio "neutrala" abiatuko dute. 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Azken hamarkadetako gatazka krudel eta bortitzenetako bat bizi dute Sudanen

Hiru urte bete dira Afrikako herrialde handienean gerra hasi zenetik, baina ezkutuan egon izan da. Ez dao¡go hildakoen kopuru zehatza jakiterik: 150.000 izan daitezke, baina kopurua askoz handiagoa izan liteke. Gosete latza dago han, eta milioika desplazatu eragin ditu. Urteurrenean, goi-bilera egin dute Berlinen laguntza humanitarioa bideratu eta irtenbide politikoa bilatzeko asmoz, baina borrokan ari diren bi aldeek ez dute parte hartu.

Gehiago ikusi
X