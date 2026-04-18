Iranek murrizketak ezarri ditu berriro Ormuzko itsasartean
AEBk Irango portuei ezarritako blokeoa altxatu ezean, itsasartea berriro zarratuko zuela ohartarazi zuen Teheranek, eta ohartarazpena bete egin du gaur. Donal Trump AEBko presidenteak ere ez du tentsioa baretu, eta jakinarazi du asteazkenerako Iranekin akordioa lortzen ez badu "bonbak berriro jaurtitzen" hasiko dela.
Ez da giro Ekialde Hurbilean. 10 egun badira AEBk eta Iranek bi asteko su etena hitzartu zutela, eta atzodanik, indarrean dago Israel eta Libanoren arteko menia. Nolabaiteko baretze horretan urratsa eman zuen Iranek, eta Ormuzko itsasarte estrategikoa zabaldu zuela iragarri zuen atzo. Lasaitasuna hauskorra da, ordea. AEBk Irango portuei ezarritako blokeoari eusten ziola iragarri eta biharamunean, murrizketak ezarri ditu berriro Teheranek.
"Ormuzko itsasartearen kontrola aurreko egoerara itzuli da, eta bide estrategikoa Indar Armatuen kudeaketa eta kontrol zorrotzaren menpe dago berriro", iragarri du Jatam al Anbiya Kuartel Nagusi Zentralaren bozeramaileak, Tasnim agentziak jasotako ohar batean.
Abisua emana zuen Iranek: Trumpek blokeoari eutsiz gero, itsasartea itxi egingo zuen berriro. AEBk lehengo lepotik mantendu du burua, eta hala, hitza bete du Teheranek.
Azken orduetan, eta Al Yazira kateak jasotako datuen arabera, gutxienez lau ontzik zeharkatu dute itsasartea, tartean petrolio-gas likidotuaren garraioak eta hainbat petrolio-ontzi eta kargaontzi petrokimiko. Gainera, Irango Abiazio Zibileko Agintaritzak jakinarazi du 07:00etatik aireko espazioaren zati bat eta hainbat aireportu ireki dituztela. Aurrerantzean, baina, murrizketa zorrotzak berrezarriko ditu Iranek.
Trump: "Agian ez dut (su etena) luzatuko"
Beste muturrean, soka tenkatzen jarraitu du Donald Trump AEBko presidenteak. Ohartarazi duenez, asteazkena baino lehen gatazkari amaiera emateko akordiorik lortzen ez badu, litekeena da Iranekin adostutako su etena ez luzatzea.
"Agian ez dut luzatuko. Beraz, blokeoa dugu eta, zoritxarrez, bonbak jaurti beharko ditugu berriro ", esan du buruzagi estatubatuarrak.
Bestalde, agintariak argitu du Libano eta Israelen arteko menia ez dagoela Iranekin dituen negoziazioen menpe.
Libanoren eta Israelen arteko su eten hauskorra
Azken horren harira, Libanok salatu du Israelek hainbat urraketa egin dituela, eta L'Orient le Jour hedabidearen arabera, Tel Avivek herrialdearen hegoaldea bonbardatu du. Oraingoz ez dute biktimen berri eman.
Joseph Aoun Libanoko presidenteak baieztatu duenez, tropak lurraldearen hegoaldetik erretiratzeko eskatuko diote Israeli. Sare sozialen bidez egindako adierazpen batean, Aounek azpimarratu du ez duela herrialdearen subiranotasuna urratzen edo lurraldea galtzen duen akordiorik sinatuko.
Zure interesekoa izan daiteke
Iranek iragarri du Ormuzko itsasartea "erabat zabalik" egongo dela su etena indarrean dagoen bitartean
Israelen eta Libanoren arteko menia indarrean sartu berritan egin du iragarpena Irango Atzerri ministroak. Adierazi duenez, Irango Portu eta Itsas Erakundeak "jakinarazitako eta koordinatutako" bidea jarraitu beharko dute ontziek.
EBk dio Ormuzen irekiera albiste ona dela baina azpimarratu du joan-etorriek doakoak izan behar dutela
"Bertatik igarotzearren bidesaria ordainarazteak aurrekari arriskutsua ezarriko luke", adierazi du Kaja Kallas Europar Batasuneko Kanpo Arazoetarako goi ordezkariak. Bestalde, krisiaren harira eta Frantziak eta Erresuma Batuak deituta, Parisen bildu dira 50 herrialde eta nazioarteko erakunde. Iragarri dutenez, Persiar golkotik igarotzen diren ontziei "laguntza eta babesa" emango dien itsas misio "neutrala" abiatuko dute.
Israel su etena urratzen ari dela dioten mezuei entzungor, etxera itzultzen hasi dira milaka libanoar
Libanoren eta Israelen arteko menia gauerdian sartu da indarrean. Lehen orduotan, Libanoko Armadak salatu du Israelgoak su etena urratu duela, eta Hezbollahk ohartarazi du "hatza kakoan" dutela bere matxinoek. Ohartarazpenei entzungor, etxera bueltatzeari ekin diote milaka libanoar, eta ilarak sortu dira hegoaldeko hainbat autobidetan.
Israel eta Libanoren arteko 10 eguneko su-etena iragarri du Trumpek
Menia bi nazioen arteko "segurtasun eta bake akordio iraunkorra" lortzeko negoziazioak ahalbidetzera bideratuta dago. Tregoa luzatu ahal izango da negoziazioek aurrera egiten badute.
"Antisemitismo modu berriei" aurre egiteko lege-proposamenak polemika bizia eragin du Frantzian
Caroline Yadan diputatuaren ekimenak Asanblea Nazionala eta iritzi publikoa zatitu ditu. Kritikoek ohartarazi dute Israelen aurkako kritikak isilarazteko erabili daitekeela legea, besteak beste.
Repsolek Venezuelan egiten dituen operazioen kontrola berreskuratu du, eta gehiago ekoizteko baldintzak hitzartu ditu
Repsolen Venezuelako ekoizpena 45.000 upel gordin ingurukoa da gaur egun, batez ere Petroquiriquire petrolio-hobian. Konpainia prest dago petrolioaren ekoizpen gordina % 50 handitzeko 12 hilabeteko epean.
Libanoko presidenteak funtsezkotzat jo du Israelek atzera egitea su-etena ahalbidetzeko
Bi aldeen arteko liskar armatuek 2.000 hildako inguru eta milioi bat desplazatu baino gehiago utzi dituzte jada. Netanyahuren Gobernuak eraso armatuak justifikatzeko azaldu du talde islamistak koheteak jaurtitzen dituela.
Bruselak telelana derrigorrez ezartzea proposatu du, prezioen igoeraren eta Ormuzeko tentsioaren aurrean
Europako Batzordea neurri sorta bat prestatzen ari da prezioen igoerari aurre egiteko. Oraindik zirriborroa bada ere, datorren astean aurkeztuko dute, estatu kideek berehala aplika dezaten.
Azken hamarkadetako gatazka krudel eta bortitzenetako bat bizi dute Sudanen
Hiru urte bete dira Afrikako herrialde handienean gerra hasi zenetik, baina ezkutuan egon izan da. Ez dao¡go hildakoen kopuru zehatza jakiterik: 150.000 izan daitezke, baina kopurua askoz handiagoa izan liteke. Gosete latza dago han, eta milioika desplazatu eragin ditu. Urteurrenean, goi-bilera egin dute Berlinen laguntza humanitarioa bideratu eta irtenbide politikoa bilatzeko asmoz, baina borrokan ari diren bi aldeek ez dute parte hartu.