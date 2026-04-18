Irán cumple su advertencia y vuelve a imponer restricciones en el estrecho de Ormuz por el bloqueo estadounidense
El alto el fuego de dos semanas en la guerra contra Irán pactado el 8 de abril entre Washington y Teherán arranca su segundo y último fin de semana, mientras está en vigor la tregua de 10 días entre Israel y el Líbano. La pretendida distensión tiene como epicentro el estratégico estrecho de Ormuz, epicentro del conflicto, después de que Irán lo reabriera hasta el próximo 26 de abril. No obstante, la decisión de Trump de mantener el bloqueo a los puertos iraníes ha hecho reaccionar al regimen de los ayatolás y ha vuelto a imponer un "control estricto" sobre el estrecho.
“El control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas”, ha anunciado el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.
Irán ya había advertido que Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial, “no permanecería abierto” si EE.UU. mantenía su decisión.
En las últimas horas, y según datos del proveedor de análisis marítimo MarineTraffic recogidos por la cadena panárabe Al Yazira, un convoy de al menos cuatro buques han cruzado el estrecho, entre ellos transportes de gas licuado de petróleo y varios petroleros y cargueros petroquímicos. Además, la Autoridad de la Aviación Civil de Irán ha declarado la reapertura parcial del espacio aéreo y de varios aeropuertos desde las 07:00 horas.
Trump: "Quizás no lo prorrogue"
Entretanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de que podría no prorrogar el alto el fuego con Irán si antes del miércoles no se alcanza un acuerdo de paz para poner fin al conflicto, que entra en su octava semana.
"Quizá no lo prorrogue. Así que tenemos el bloqueo y, por desgracia, tendremos que volver a lanzar bombas", ha subrayado el republicano.
Por otra parte, el mandatario ha aclarado que el alto al fuego entre Líbano e Israel no está condicionado con el progreso de las conversaciones con Irán.
Delicado alto el fuego entre el Líbano e Israel
En cuanto a este último cese de hostilidades, se mantiene en vigor pese a las denuncias de incumplimiento por parte de Israel, quien según el medio libanés L'Orient le Jour, Tel Aviv ha bombardeado el sur del país, aunque sin causar víctimas confirmadas.
El presidente del Líbano, Joseph Aoun, ha confirmado que pedirá a Israel la retirada de su despliegue militar del sur de durante conversaciones directas emprendidas con el Gobierno israelí para solucionar la crisis actual. En una declaración publicada en redes sociales, Aoun ha prometido que no firmará un acuerdo para poner fin al conflicto entre el partido-milicia chií Hezbolá e Israel que implique la cesión de su territorio o que vulnere su soberanía nacional.
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