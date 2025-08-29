El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que revocará los visados de entrada a los responsables de la Autoridad Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de cara a la próxima Asamblea General de la ONU que comenzará el próximo mes de septiembre, pero ha matizado que declarará una exención para los integrantes de la misión permanente de Palestina ante Naciones Unidas.

Francia, Reino Unido, Canadá o Australia entre otros tenían previsto, en este foro, anunciar su reconocimiento al Estado palestino, una decisión reprochada por Estados Unidos e Israel al considerar que es contraproducente para la paz.



Como ya hiciera a finales del mes pasado al anunciar sanciones contra altos cargos de ambas organizaciones, el Departamento de Estado ha esgrimido que la revocación ha venido dada por el "incumplimiento de sus compromisos" y por "socavar las perspectivas de paz" dentro del conflicto abierto en la Franja de Gaza entre Israel y las milicias palestinas.



Estados Unidos insiste en que deben "repudiar sistemáticamente el terrorismo" y poner fin "a la incitación al terrorismo en la educación, tal como lo exige la legislación estadounidense y lo prometido por la OLP".

