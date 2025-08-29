Palestina
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

NBEko Batzar Nagusiari begira, AEBk agintari palestinarrei emandako bisak baliogabetuko ditu

AEBko Gobernuak iragarri du Palestinak Nazio Batuen aurrean duen misio iraunkorreko kideak salbuetsiko dituela.
asamblea-general-onu- NBE batzar orokorra UNITED NATIONS.ORG
NBEren Batzar Nagusia. Artxiboko argazkia: United Nations
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

AEBko Gobernuak iragarri du baliogabetu egingo dituela Palestinako Agintaritzako eta Palestinaren Askapenerako Erakundeko (PAE) arduradunei irailean hasiko den NBEren hurrengo Batzar Nagusira joan ahal izateko herrialdera sartzeko bisak, baina zehaztu du salbuespena egingo duela Palestinak Nazio Batuen aurrean duen misio iraunkorreko kideentzat.

Frantziak, Erresuma Batuak, Kanadak edo Australiak, besteak beste, aurreikusita zuten foro horretan Estatu palestinarra aitortzen zutela iragartzea; AEBk eta Israelek gaitzetsi egiten dute erabakia, bakerako kaltegarria dela iritzita.

Joan den hilaren amaieran bi erakundeetako goi-kargudunen aurkako zigorrak iragarri zituenean egin bezala, Estatu Departamentuak argudiatu du ezeztapena "konpromisoak ez betetzeagatik" eta Gazako Zerrendan Israelen eta milizia palestinarren artean irekitako gatazkaren barruan "bake aukerak ahultzeagatik" egiten dela.

AEBk azpimarratu du erakunde horiek "terrorismoa sistematikoki arbuiatu" behar dutela eta "terrorismoa hezkuntzan bultzatzeari" utzi behar diotela, "AEBko legediak eta PAEk berak agindutakoa betez".

Palestina Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu