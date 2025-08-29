NBEko Batzar Nagusiari begira, AEBk agintari palestinarrei emandako bisak baliogabetuko ditu
AEBko Gobernuak iragarri du baliogabetu egingo dituela Palestinako Agintaritzako eta Palestinaren Askapenerako Erakundeko (PAE) arduradunei irailean hasiko den NBEren hurrengo Batzar Nagusira joan ahal izateko herrialdera sartzeko bisak, baina zehaztu du salbuespena egingo duela Palestinak Nazio Batuen aurrean duen misio iraunkorreko kideentzat.
Frantziak, Erresuma Batuak, Kanadak edo Australiak, besteak beste, aurreikusita zuten foro horretan Estatu palestinarra aitortzen zutela iragartzea; AEBk eta Israelek gaitzetsi egiten dute erabakia, bakerako kaltegarria dela iritzita.
Joan den hilaren amaieran bi erakundeetako goi-kargudunen aurkako zigorrak iragarri zituenean egin bezala, Estatu Departamentuak argudiatu du ezeztapena "konpromisoak ez betetzeagatik" eta Gazako Zerrendan Israelen eta milizia palestinarren artean irekitako gatazkaren barruan "bake aukerak ahultzeagatik" egiten dela.
AEBk azpimarratu du erakunde horiek "terrorismoa sistematikoki arbuiatu" behar dutela eta "terrorismoa hezkuntzan bultzatzeari" utzi behar diotela, "AEBko legediak eta PAEk berak agindutakoa betez".
Frantziako sindikatuek greba deitu dute irailaren 18an Bayrouren aurrekontuen aurka
Zentral handiek "gauzak aldatzeko eta aurrerapausoak emateko mobilizazio masiboak" eskatu dizkiete langileei. Bayrouk konfiantza mozio bati aurre egin beharko dio irailaren 8an; oposizioak (gehiengo absolutua) aurka bozkatuko duela aurreratu du.
Europak Ukrainaren gaineko koordinazioa areagotu du Kieven aurkako erasoaren ostean
Zelenskik eta Von der Leyenek bide diplomatiko bikoitza bideratuko dute, Europar Batasuna laguntza militar eta mugetarako neurri berriak prestatzen ari den bitartean.
Errusiak 18 pertsona hil ditu, tartean hiru adingabe, droneekin eta misilekin Kieven egindako erasoetan
50 pertsona zauritu dira, eta erasoek etxebizitza-eraikinak, merkataritza-gune bat, haurtzaindegi bat, erredakzio bat eta EBk Ukrainan duen ordezkaritzaren eraikina kaltetu dituzte.
Gazako Zerrendako Gobernuak ohartarazi du hegoaldea "gainpopulatuta" dagoela
"Gazako hiria okupatzeak krisi humanitario bat sortzea du helburu, ia 700 eguneko genozidioak iraun duen tragediari gehituta", azpimarratu du Gazako Gobernuak.
Kazetarien protesta Londresen, Israelek Gazan kazetarien aurka egindako erasoak gaitzesteko
Azken orduetan Israelen bonbardaketen ondorioz bost kazetari hil direla salatu dute, eta guztira orain arte 200 baino gehiago hil direla gogorarazi dute. Gainera, gutuna igorri diote Starmer lehen ministroari, kazetarien segurtasuna bermatzeko behar diren neurriak hartzeko eskatuz.
Alemania derrigorrezko soldadutza berreskuratzear da
Alemaniako Gobernuak borondatezko erreklutamendu sistema berria aurkeztu du. Hala ere, ez dute baztertu derrigorrezko soldaduska ezartzea —2011n kendu zuten—, sistema berriaren bidez ez badute soldadu nahikorik lortzen.
Harrika hartu dute Milei Buenos Airesen, hauteskunde-ekitaldi batean
Eraso egin zioten Javier Milei Argentinako presidenteari, hauteskunde karabanan zebilela, Lomas de Zamora herrian; oposizio peronistaren "gotorlekuan", alegia. Manifestariek harriak eta beste objektu batzuk jaurti zizkioten presidenteari.
Global Sumud Flotilla, Palestinaren alde ontziak mundu osoan mugiaraziko dituen ekimena
Ekimenak dozenaka itsasontzi, 44 herrialde eta milaka boluntario biltzen ditu Israelek Gazan egiten ari den blokeoa salatzeko eta "giza eskubideak defendatzen dituzten" portuak aldarrikatzeko.
Beste gorpu bat aurkitu dute Sena ibaian, duela bi aste beste lau aurkitu zituzten lekutik gertu
Fiskaltzak ikerketa abiatu du biktima horrek beste laurekin zerikusia duen argitzeko. Dagoeneko susmagarri bat atxilotu dute.