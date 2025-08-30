Abbasek eta kargu palestinarrek Nazio Batuen Batzarrean parte hartzeko debekua berraztertzeko eskatu dio EBk AEBri
Bestalde, Kaja Kallas Europako Batasuneko Kanpo Politikako buruak onartu du Israeli jarri dakizkiokeen zigorren inguruan EBko kideen artean ikusten den zatiketak sinesgarritasun galera eragin duela Europako herritarren aurrean.
Marcos Rubiok zuzentzen duen AEBko Estatu Departamentuak Mahmud Abbas presidente palestinarrari eta 80 funtzionario palestinarri datorren astean New Yorken egingo den Nazio Batuen Batzar Nagusian parte hartzen ez uztea erabaki ostean, Europar Batasuneko atzerri ministroek erabakia berraztertzeko eskatu diote AEBetako buruzagiei, Kaja Kallas EBko Kanpo Politikako buruak larunbat honetan jakitera eman duenez.
Kopenhagen, Danimarkako hiriburuan, ministroen bilera egin ostean egin du eskaera Kallasek.
Ordu batzuk lehenago, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak babesa helarazi dio Abbasi eta horren berri eman du X sare sozialean argitaratutako mezu baten: "Palestinako Aginte Nazionaleko presidente Abbasekin hitz egin dut Espainiaren babes irmoa adierazi diot, NBEren datorren asteko bileran parte hartzekoak ziren Palestinako ordezkariei bisak bidegabe ezeztatu ostean".
"Palestinak Nazio Batuetan eta nazioarteko foro guztietan bere ahotsa entzunarazteko eskubidea" duela azpimarratu du Espainiako gobernuburuak eta, era berean, "Gazan gertatzen ari diren zibilen aurkako erasoak berehala bertan behera uzteko" eskatu du.
Halaber, "laguntza humanitarioa sartzen uzteko" ere eskatu du Pedro Sanchezek eta argitalpena amaitzeko berretsi du "bi estatuen irtenbidea" dela "bakerako bide bakarra".
Jose Manuel Albares Espainiako Atzerri ministroak gertatutakoa "onartezina" dela adierazi du eta Jean-Noël Barrot Frantziako Kanpo Arazoetako ministroak gogorarazi du "Batzar Nagusiaren bilera batek ez lukeela sarbide-murrizketarik izan behar".
Simon Harris Irlandako Atzerri ministroak, bere aldetik, "ahalik eta erantzunik irmoena" eskatu dio EBri.
AEBk bere erabakia justifikatu du eta Israelek eskertu egin du
Bisak kentzeko erabakia hartu izana justifikatzeko, AEBko Estatu Departamentuak "konpromisoak ez betetzea" eta "bake aukerak ahultzea" egotzi die Palestinako agintariei, baita "terrorismoa sistematikoki ez gaitzestea" eta Israelekin negoziazioak saihestea ere.
Palestinako Atzerri Ministerioak "atsekabe handia" adieraztearekin batera, erabaki hori 1947ko NBEren Egoitzari buruzko Akordioaren "urraketa nabarmena" izan dela salatu du eta Antonio Guterres idazkari nagusiari, Segurtasun Kontseiluari eta Nazio Batuen Erakundeko estatu kide guztiei ebazpenaren ezarpena gelditzeko eskatu die.
Abbas presidenteak berak ere NBEko Batzar Nagusira joatea galarazteko erabakia berriz aztertzeko eskatu dio Donald Trumpen Administrazioari.
Aitzitik, Israelek publikoki eskertu du Washingtonen erabakia. Gideon Saar Atzerri ministroak Marco Rubio AEBko Estatu idazkariari eta Donald Trump presidenteari babesa helarazi zien, "PAEri eta Palestinako Agintaritzari erantzukizunak eskatzeagatik".
Nazio Batuetako ordezkariek AEBetako Estatu Departamentuarekin hitz egiteko eta konponbidera iristeko itxaropena dutela baieztatu dute, eta gogoratu dute NBEen egoitzara joateko "eskubidea duten diplomazialari eta ordezkari guztiek askatasunez bidaiatu" beharko luketela.
Oso garrantzitsua da datorren asteko bilera hori. Izan ere, Frantziak, Erresuma Batuak, Kanadak edo Australiak, besteak beste, Estatu palestinarra aitortzeko asmoa dute. Erabaki horren aurka daude Estatu Batuak eta Israel, ordea, "bakea lortzeko kaltegarria" eta "Hamasen aldekoa" dela iritzita.
EBk onartu du kideen arteko zatiketa sinesgarritasun krisia sortzen ari dela
Bestalde, Kaja Kallas Europar Batasuneko Atzerri Gaietarako eta Segurtasun Politikarako goi-ordezkariak bileraren ostean emandako prentsaurrekoan onartu duenez, Gazan egiten ari den erasoengatik Israel zigortzerako garaian EBko Estatukideen artean agerikoa den zatiketa "oso arazo larria" dela, Europar Batasuna erabakiak hartzeko erakusten ari den ezintasuna zalantzan jartzen ari delako erakundearen beraren erabilgarritasuna herritarren aurrean.
"Frustrazioa eragiten dit beste ezer egiterik ez izateak", gaineratu du goi-ordezkariak, eta Europar Batasunak planteatzen dituen ekintzak ez direla Palestinako miliziekiko edo Hamas mugimendu islamistarekiko lagungarri azpimarratu du: "Narratiba faltsua da, eta, agian, arazoaren azalpenaren parte da: Israel bi estatuen bake-konponbiderako aukerak zapuzten ari da", esan du.
Kallasek deitoratu egin du, halaber, Israel Horizonte Europa ikerketa-funtsetik kanpo uzteko ekimenak porrot egin izana. "Proposatu genuen aukera nahiko arina zen, eta hala ere ez genuen lortu beharrezko gehiengo kualifikatua. Gauzak eztabaidatzen jarraitu dugu eta proposamen asko daude orain arte babesa eman ez duten herrialde horiek ere konbentzitzeko, baina ez naiz oso baikorra, eta gaur ez dugu horri buruzko erabakirik hartuko", aitortu du.
Isunen kontra dauden herrialde horietako bat Alemania da, eta bertako Atzerri ministro Johann Wadephulek Kopenhagen berretsi duenez, bere herrialdeak ez du oraingoz Israelen aurkako zigorrik babestuko. Berlinek bertan behera utzi du Israeli egiten dizkion arma-bidalketen zati bat, baina, orain arte, ez ditu babestu Bruselan proposatutako zigorrak.
Israelen aurkako edozein zigor gehiengo kualifikatuak onartu beharko luke, hau da, gutxienez EBko 27 estatu kideetatik 15ek, blokeko biztanleriaren % 65k, gutxienez.
EBko zenbait herrialde, Alemania eta Austria, adibidez, zigorrak babesteko uzkur agertzen diren bitartean, beste zenbait herrialde, Danimarka, Espainia eta Irlanda kasu, jarrera irmoagoa hartzeko presioa egiten ari dira.
Lars Lokke Rasmussen Danimarkako Atzerri ministroak azpimarratu duenez, "hitzetatik ekintzetara igaro behar dugu". "Israel laguna dugu, eta israeldar herria ere bai. Baina gaur egungo Gobernua arazo bat da", esan du.
