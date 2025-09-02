Fico pide a Putin un mensaje para los líderes europeos antes de la reunión con Zelenski

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha pedido este martes al presidente ruso, Vladímir Putin, transmitir su mensaje para los líderes europeos antes de la reunión que mantendrá el viernes con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

"¿Puedo transmitir su mensaje a mis colegas (en la Unión Europea)?", ha dicho Fico al jefe del Kremlin durante una reunión en Pekín en el marco de las celebraciones del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, único dirigente de la UE presente en el desfile previsto para mañana en Pekín.

El primer ministro se ha mostrado convencido de que después de la reunión de hoy, los líderes europeos le llamarán para preguntar qué le ha dicho Putin. "Me llamarán y me preguntarán: ¿Qué te dijo Putin? Estaría bien que intercambiáramos puntos de vista sobre este asunto”, cree Fico.

El eslovaco asegura que no comprende ciertas decisiones de la UE en el conflicto ucraniano y está decidido a continuar la cooperación entre Bratislava y Moscú. "La Unión Europea no es capaz de reaccionar ante los movimientos en el mundo", ha opinado, y ha adelantado que su país votará contra el plan europeo de renuncia a los hidrocarburos rusos antes de 2027.

A la vez, se ha congratulado por la reciente cumbre entre los líderes de Rusia y Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska, que sirvió de "un gran paso adelante", ha afirmado.

En cuanto a su pronta reunión con Zelenski, el primer ministro eslovaco ha asegurado que hablará, en particular, de los ataques contra la infraestructura petrolera que efectúan las fuerzas ucranianas.

Fico también ha hablado con Putin de los planes de su país de dar el visto bueno a la adhesión de Ucrania al club comunitario. "En cuanto al ingreso en la UE, estamos dispuestos a cooperar con Ucrania", ha señalado, agregando, además, que antes Kiev tiene que cumplir con una serie de requisitos.

A la vez, ha subrayado que Bratislava, como miembro de la OTAN, se opone a la adhesión de Ucrania a ese bloque.

El líder ruso, por su parte, ha afirmado que Rusia "nunca se ha opuesto" a la membresía de Ucrania en la Unión Europea.

Putin ha elogiado la "política independiente" de Eslovaquia y confía en el que intercambio comercial entre las partes se incremente pese a las restricciones impuestas por la UE a Rusia.