Putin ve “cierta luz al final del túnel” en Ucrania, pero asegura que si no hay acuerdo proseguirá la guerra

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha asegurado este miércoles que ve "cierta luz al final del túnel" en Ucrania gracias a los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, pero, en caso de que las negociaciones de paz no prosperen, Rusia seguirá persiguiendo sus objetivos "por medios militares".

Putin ha subrayado que "si el sentido común impera, se podrá alcanzar un acuerdo aceptable para este conflicto". "Más aún cuando vemos el estado de ánimo de la actual administración de EE. UU. dirigida por el presidente Trump. Vemos no sólo llamamientos, sino un deseo sincero de encontrar una solución", ha dicho.

Si ese proceso no llega a buen puerto, ha añadido, "tendremos que lograr los objetivos que nos hemos marcado por la vía militar".

Al respecto, ha subrayado que el ejército ruso avanza "exitosamente" en casi todos los sectores del frente, mientras que la situación del enemigo es "crítica", apenas cuenta con reservas y la mayoría de sus brigadas tienen menos de la mitad del personal necesario.

En cuanto a las garantías de seguridad para Ucrania, ha negado que dicho tema se hubiera abordado en la cumbre de mediados de agosto con Trump en Alaska, y ha añadido que éstas no pueden adoptarse "a costa de Rusia".

Asimismo, el presidente ruso ha afirmado que está dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano, Volódimir Zelenski, si este viaja a Moscú: "Si Zelenski está preparado (para reunirse), que venga a Moscú y esta reunión tendrá lugar”.

Putin ha asegurado que “nunca” ha descartado la posibilidad de una reunión con Zelenski, aunque se ha preguntado si esta tendría "algún sentido". Al mismo tiempo, ha puesto en duda la legitimidad de su homólogo ucraniano por permanecer en el cargo más allá del término presidencial.

Sin embargo, Ucrania se ve incapaz de organizar unas elecciones representativas, ya que actualmente parte de su territorio se encuentra ocupado por tropas rusas.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha calificado de “inaceptable” la propuesta de Putin, y ha recordado que “al menos siete países están dispuestos a ser anfitriones de una reunión entre los líderes de Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra”.

En ese sentido, Sibiga ha calificado estas opciones de “serias” y ha reafirmado la disponibilidad de Zelenski de que la reunión tenga lugar en cualquier momento en cualquiera de estos lugares.