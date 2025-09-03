Gerra Ukrainan
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Putinek "argi apur bat" ikusi du Ukrainako "tunelaren amaieran", baina akordiorik ezean gerrak jarraituko duela ziurtatu du

Errusiako presidenteak adierazi du Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearekin biltzeko prest dagoela Moskura bidaiatzen badu.
BEIJING (China), 03/09/2025.- Russian President Vladimir Putin speaks during a press conference, at the end of his visit to China for the Tianjin SCO Summit and the military parade to mark the 80th anniversary of the end of WWII, in Beijing, China, 03 September 2025. (Rusia) EFE/EPA/SERGEY BOBYLEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Vladimir Putin Errusiako presidentea Txinan. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Vladimir Putin Errusiako presidenteak asteazken honetan adierazi duenez, "nolabaiteko argia" ikusten du Ukrainako "tunelaren amaieran", AEBren ahalegin diplomatikoei esker. Hala ere, bake negoziazioek aurrera egiten ez badute, Errusiak bere helburuak "baliabide militarren bidez" bilatzen jarraituko duela ziurtatu du.

Putinek azpimarratu duenez, "sen ona nagusitzen bada, gatazka honetarako akordio onargarri bat lortu ahal izango da". "Are gehiago Trump presidenteak zuzentzen duen AEBko egungo administrazioaren aldartea ikusita. Deialdiak baino gehiago, konponbide bat topatzeko benetako ahalegina dago”, esan du.

Prozesu horrek irtenbiderik ez badu, "bide militarretik ezarritako helburuak lortu beharko ditugu", gaineratu du.

Horren harira, azpimarratu du armada errusiarra "arrakastaz" ari dela aurrera egiten fronteko ia sektore guztietan, eta etsaiaren egoera "kritikoa" dela, ia ez duela erreserbarik, eta brigada gehienek beharrezko langileen erdiak baino gutxiago dituztela, agintari errusiarraren arabera.

Ukrainarentzako segurtasun bermeei dagokienez, ukatu egin du gai hori abuztuaren erdialdean Trumpekin Alaskan egindako goi-bileran aztertu izana, eta gaineratu du ezin direla "Errusiaren kontura" hartu.

Halaber, Errusiako presidenteak adierazi du Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearekin biltzeko prest dagoela Moskura bidaiatzen badu: "Zelenski prest badago (biltzeko), etor dadila Moskura eta bilera hau egingo da".

Putinek ziurtatu du "inoiz" ez duela baztertu Zelenskirekin bilera bat egitea, baina horrek "zentzuren bat" izango lukeen galdetu dio bere buruari. Era berean, zalantzan jarri du Zelenski bera eztabaida horretarako pertsona legitimoa izatea, presidentetza amaituta ere karguan jarraitzen duela argudiatuta.

Hala ere, Ukraina ez da gai hauteskundeak antolatzeko, gaur egun bere lurraldearen zati bat tropa errusiarrek okupatzen baitute.

Balizko bilerari dagokionez, Andri Sibiga Ukrainako Atzerri ministroak "onartezintzat" jo du Putinen proposamena, eta gogoratu du gutxienez zazpi herrialde prest daudela Ukrainako eta Errusiako buruzagien arteko bilera baten anfitrioi izateko.

Horren ildotik, Sibigak esan du aukera horiek "serioak" direla, eta berretsi du Zelenski prest dagoela bilera edozein unetan egiteko.

Errusia-Ukraina gerra Errusia Ukrainako gerra Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu