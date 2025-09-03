Putinek "argi apur bat" ikusi du Ukrainako "tunelaren amaieran", baina akordiorik ezean gerrak jarraituko duela ziurtatu du
Vladimir Putin Errusiako presidenteak asteazken honetan adierazi duenez, "nolabaiteko argia" ikusten du Ukrainako "tunelaren amaieran", AEBren ahalegin diplomatikoei esker. Hala ere, bake negoziazioek aurrera egiten ez badute, Errusiak bere helburuak "baliabide militarren bidez" bilatzen jarraituko duela ziurtatu du.
Putinek azpimarratu duenez, "sen ona nagusitzen bada, gatazka honetarako akordio onargarri bat lortu ahal izango da". "Are gehiago Trump presidenteak zuzentzen duen AEBko egungo administrazioaren aldartea ikusita. Deialdiak baino gehiago, konponbide bat topatzeko benetako ahalegina dago”, esan du.
Prozesu horrek irtenbiderik ez badu, "bide militarretik ezarritako helburuak lortu beharko ditugu", gaineratu du.
Horren harira, azpimarratu du armada errusiarra "arrakastaz" ari dela aurrera egiten fronteko ia sektore guztietan, eta etsaiaren egoera "kritikoa" dela, ia ez duela erreserbarik, eta brigada gehienek beharrezko langileen erdiak baino gutxiago dituztela, agintari errusiarraren arabera.
Ukrainarentzako segurtasun bermeei dagokienez, ukatu egin du gai hori abuztuaren erdialdean Trumpekin Alaskan egindako goi-bileran aztertu izana, eta gaineratu du ezin direla "Errusiaren kontura" hartu.
Halaber, Errusiako presidenteak adierazi du Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearekin biltzeko prest dagoela Moskura bidaiatzen badu: "Zelenski prest badago (biltzeko), etor dadila Moskura eta bilera hau egingo da".
Putinek ziurtatu du "inoiz" ez duela baztertu Zelenskirekin bilera bat egitea, baina horrek "zentzuren bat" izango lukeen galdetu dio bere buruari. Era berean, zalantzan jarri du Zelenski bera eztabaida horretarako pertsona legitimoa izatea, presidentetza amaituta ere karguan jarraitzen duela argudiatuta.
Hala ere, Ukraina ez da gai hauteskundeak antolatzeko, gaur egun bere lurraldearen zati bat tropa errusiarrek okupatzen baitute.
Balizko bilerari dagokionez, Andri Sibiga Ukrainako Atzerri ministroak "onartezintzat" jo du Putinen proposamena, eta gogoratu du gutxienez zazpi herrialde prest daudela Ukrainako eta Errusiako buruzagien arteko bilera baten anfitrioi izateko.
Horren ildotik, Sibigak esan du aukera horiek "serioak" direla, eta berretsi du Zelenski prest dagoela bilera edozein unetan egiteko.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Gutxienez hiru pertsona hil eta 20 zauritu dira Lisboan, funikular bat errailetik aterata
Portugaleko presidenteak doluminak eman dizkie "tragedia honek" kaltetutako familiei.
Hamasek esan du nazioarteko harremanak "areagotu" dituela, Israel Gazan egiten ari den "sarraskia" gelditzeko asmoz
Talde islamiarrak ohartarazi duenez, gainera, Zisjordanian bizi duten hondamendia ez da Gazako Zerrendan bizi dutena baino samurragoa.
Txinak botere militarraren erakustaldi handia egin du II. Mundu Gerraren amaieraren 80. urteurrena ospatzeko
Desfile militarrean Xi Jinping Txinako presidentea izan da, Vladimir Putin eta Kim Jong-un Errusiako eta Ipar Koreako buruzagiekin batera. "Txinako nazioaren gaztetze handia geldiezina da eta, zalantzarik gabe, bakearen eta gizateriaren garapenak garaituko du", iragarri du Txinako presidenteak.
Venezuelatik "droga ugari" omen zekartzan itsasontzi bati eraso egin dio AEBk
Washingtonek adierazi du erasoa duela egun batzuk Venezuela parean nazioarteko uretan aktibatu zuen estrategia militarraren parte dela.
Bulgariak baztertu egin du Von der Leyenen hegazkinaren kontra erasorik izan zenik
EBren kide den Estatuko agintarien arabera, interferentzia mota horiek "egunero" gertatzen dira, eta, beraz, ez dute ikerketarik egingo.
Zelenskirekin bildu aurretik, Europako buruzagiei haren mezua helarazten utzi diezaiola eskatu dio Ficok Putini
Eslovakiarrak adierazi du ez dituela ulertzen EBk Ukrainako gatazkan hartutako zenbait erabaki, eta Bratislavaren eta Moskuren arteko lankidetzarekin jarraitzeko prest agertu da.
Afganistan, erreskateak eta suntsipena: lurrikarak 1.100 hildako baino gehiago utzi ditu
Afganistan ekialdea astindu zuen 6,0 graduko lurrikararen ondoren, gutxienez 1.100 hildako eta 3.200 zauritu izan dira; ospitaleak gainezka daude, eta oraindik ere biktimak iristen ari dira herri eta mendietatik.
Nolakoa da Hani Mahmoud kazetariaren jarduna Gazan? Hemen, bertatik bertara
Aitortu egin digu nekatuta dagoela, fisikoki eta emozionalki, baina jarraitu beharrean dago, ezin dio eta utzi Gazan gertatzen dena kontatzeko ardurari. Kontatu digu Armadak 250 bat kazetari palestinar hil dituela azken ia bi urteotan. Askotan justifikatu ditu erasoak, Hamaseko kide zirela esanez. Haniri oinarririk ez duela ez ezik, onartezina iruditzen zaio.
Hileta jendetsuak egin dituzte Israelek hildako Yemengo huthien gobernuko kideen alde
Gobernuko 11 kide hil zituen Israelek abuztuaren 28an, tartean, Ahmed al-Rahawi lehen ministroa. Huthien gobernuak Yemengo iparraldeko, erdialdeko eta mendebaldeko eremuak kudeatzen ditu 2024tik. Huthiek mendekua agindu dute.