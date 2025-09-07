GUERRA EN UCRANIA
Un ataque ruso impacta un edificio gubernamental en Kiev por primera vez en la guerra

Rusia lanza un ataque masivo con más de 800 drones y una docena de misiles contra Ucrania
Euskaraz irakurri: Errusiak eraso masiboa egin du Ukrainaren aurka, 800 drone eta dozena bat misilekin
EITB

Última actualización

Al menos dos personas han muerto y otras 18 han resultado heridas tras un ataque masivo del Ejército ruso contra Kiev, en el que han lanzado más de 800 drones y una docena de misiles, alcanzando un edificio del Gobierno ucranio.

