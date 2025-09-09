Genocidio en Gaza
Israel lanza pasquines en Ciudad de Gaza, ordenando la evacuación

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Israelek paskinak jaurti ditu Gaza Hirian, ebakuazioa agintzeko
author image

EITB

Última actualización

El Ejército de Israel ha lanzado esta mañana pasquines en la ciudad de Gaza ordenando la evacuación. Indica, además, ir a través de la carretera Al Rashid hacia la zona humanitaria en Al-Mawasi. Cerca de un millón de personas viven a día de hoy en la ciudad de Gaza. 

