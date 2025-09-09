Genozidioa Gazan
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Israelek paskinak jaurti ditu Gaza Hirian, ebakuazioa agintzeko

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Israelgo Armadak paskinak jaurti ditu gaur goizean Gaza Hirian, ebakuazioa agintzeko. Gainera, Al-Rashid errepidetik Al-Mawasiko eremu humanitariora joateko esan diete. Milioi bat pertsona inguru bizi dira gaur egun Gaza Hirian. 

Gazako Zerrenda Israel Palestina Ekialde Hurbila Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu