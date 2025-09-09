El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha nombrado este martes al ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo jefe de Gobierno del país, después de que François Bayrou formalizara su dimisión tras el fracaso de la cuestión de confianza en la Asamblea Nacional.



"Le ha encomendado la tarea de consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con vistas a la aprobación de un presupuesto nacional y la construcción de los acuerdos esenciales para las decisiones que se tomen en los próximos meses", reza un comunicado del Elíseo.



Tras estas conversaciones, al primer ministro le corresponderá proponer un nuevo gobierno a Macron. Su acción, indica la Presidencia francesa, "se guiará por la defensa" de la estabilidad política e institucional para la unidad del país, así como la independencia, el poder y el servicio al pueblo francés".



Cercano al círculo de Macron

Una de las claves de la promoción de Lecornu habría sido su cercanía con Macron, que quería haberlo nombrado en Matignon (sede de la jefatura del Gobierno) ya el pasado diciembre, en detrimento del centrista Bayrou.

El antiguo miembro del centroderechista Los Republicanos (LR) es el cuarto primer ministro que Macron designa en menos de un año. Le antecedieron Gabriel Attal (2024), Michel Barnier (2024) y François Bayrou (2024-2025).



En plena incertidumbre social y económica que atraviesa Francia, bajo la presión de los mercados y de las protestas sociales, el proyecto de presupuesto de 2026, que ha de presentarse en octubre, será la primera prueba para el primer ministro.



Lecornu, que asumirá su nuevas funciones a mediodía de mañana miércoles en una ceremonia en Matignon de manos de Bayrou, tendrá la misión de presentar su gabinete ministerial previsiblemente en los próximos días.

De alcalde al primer ministro

Secretario de Estado para la Transición Ecológica y Solidaria (2017-2018), ministro encargado de las Colectividades Territoriales (2018-2020); titular de Ultramar (2020-2022) y, hasta hoy mismo, ministro de Defensa, desde 2022, el político convenció al presidente por su pragmatismo y capacidad para lograr consensos.

Se unió al partido centrista de Macron en 2017, cuando decidió dejar el partido conservador Los Republicanos (LR) debido a un caso de corrupción.



Lecornu nació el 11 de junio de 1986 en Eaubonne, una pequeña localidad de la periferia parisina.