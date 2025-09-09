Sebastien Lecornu Defentsa ministroa izendatu du Frantziako lehen ministro Macronek
39 urte ditu eta Macronen oso gertukoa da. Bere egiteko nagusienetakoa izango da datorren urteko aurrekontua onartzeko adostasunak jostea. Bihar hartuko kargua, Frantziako Gobernuak Matignonen duen egoitzan egingo den zeremonian.
Sebastien Lecornu izendatu du Frantziako lehen ministro Emmanuel Macron presidenteak. Hala, orain arte Defentsa ministro izan denak hartuko du François Bayrouren lekukoa, hark Asanblea Nazionalean, atzo, konfiantza-galdean porrot egin eta dimisioa aurkeztu ondoren.
Eliseoak jakinarazi du izendapena, arratsaldean zabaldutako ohar batean. Bertan zehazten denez, Macronek lehen ministro berriari eskatu dio Parlamentuan ordezkaritza duten talde politikoekin kontsultak hasteko, datozen hilabeteotan aurrekontuak adostu eta oinarrizko zenbait gaitan akordio zabalak lortzeko babes bila.
Elkarrizketa horien ondoren, Lecornuren egitekoa izango da Macroni gobernu osaketa berri bat proposatzea. Frantziako Gobernuak zehaztu duenez, egonkotasun politikoa eta instituzionala bilatzea izango ditu helburu, herrialdearen batasuna ardatz hartuta.
Macronen gertukoa
Macronen oso gertukoa da Lecornu, eta iazko abenduan ere, presidenteak lehen ministro kargurako buruan zituen hautagaietako bat zen. Azkenean, Bayrou izendatu zuten.
Errepublikanoak alderdi zentro-eskuindarreko kide izandakoa, Macronek urtebetean izendatzen duen laugarren lehen ministroa izango da, Gabriel Attalen (2024), Michel Barnierren (2024) eta François Bayrouren (2024-2025) ondoren.
Frantziak bizi duen ziurgabetasun ekonomiko eta sozialaren erdian, 2026ko aurrekontuak onartzeko babesak lortzea izango da bere egiteko eta erronka nagusia. Hilabete izango du horretarako, urrian aurkeztu beharko baitu kontuen proiektua Asanblea Nazionalean.
Bihar eguerdian hartuko du kargua, Frantziako Gobernuak Matignonen duen egoitzan egingo den ekitaldian.
Alkate izatetik, lehen ministrora
Oso gazterik murgildu zen politikan Lecornu, eta ordutik, ibilbide oparoa egin du. Azken urteotan, hainbat ardura izan ditu Frantziako Gobernuan: Trantsizio Ekologikorako Estatu Idazkaria (2017-2018), Lurralde Kolektibitateen ministro arduraduna (2018-2020), Itsasoz Haraindiko arduraduna (2020-2022), eta Defentsa ministroa (2022tik, gaur arte).
Antza, bere pragmatismoak eta akordioak josteko duen gaitasunak eraman zuen Macronen ondora. 2017an, Errepublikanoak alderdia uztea erabaki zuen, ustelkeria kasu baten ondoren, eta Frantziako presidentearen mugimendu politikora batu zen.
1986ko ekainaren 11n jaio zen Eaubonnen, Paris kanpoaldean dagoen herri txiki batean.
