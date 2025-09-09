Principales titulares
Será noticia: Ataque a la Flotilla Sumud, reunión Pradales-EH Bildu y caída del Gobierno francés

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Momento en el que un dron impacta en un barco de la flotilla sumud
Foto: Orain.eus
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 9 de septiembre de 2025:

Ataque a la Flotilla Sumud: Uno de los principales buques de la Flotilla Sumud, atracado actualmente en el puerto tunecino de Sidi Bou Said (costa noreste), ha denunciado que ha sufrido un ataque por un dron durante esta madrugada.

Reunión Pradales-EH Bildu: Tras el encuentro mantenido ayer por el lehendakari con el líder del PSE-EE, Eneko Andueza, hoy será el turno de EH Bildu (16:00) y del PNV (18:00) dentro de la ronda de partidos emprendida por Imanol Pradales.  

Cae el Gobierno francés: La Asamblea Nacional francesa votó en contra de una moción de confianza contra el primer ministro, François Bayrou, lo que obliga al político centrista a presentar su dimisión y deja al presidente, Emmanuel Macron, ante el reto de designar a su quinto primer ministro en menos de dos años.

