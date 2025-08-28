Palestina
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Global Sumud Flotilla , una iniciativa propalestina que movilizará embarcaciones en todo el mundo

La iniciativa agrupa docenas de barcos, 44 países y miles de voluntarios para denunciar el bloqueo y reivindicar puertos que “defiendan los derechos humanos”.
(Foto de ARCHIVO) Gallipoli, Gallipoli, Italy: Gallipoli: Freedom Flotilla Coalition ship Handala departs for Gaza Europa Press/Contacto/Fabio serino 20/7/2025
Salida de la flotilla Handala. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Global Sumud Flotilla, mundu osoan ontziak mugiaraziko dituen Palestinaren aldeko ekimena
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Global Sumud Flotilla es una iniciativa marítima internacional que busca visibilizar la fuerza del movimiento propalestino y denunciar el bloqueo a la Franja de Gaza. Concebida como una acción de solidaridad global, integra docenas de embarcaciones, la participación de 44 países y el apoyo de miles de voluntarios que se han ofrecido a bordo y en tierra.

Tal como explica su portavoz, Saïf Abukeshek, es mucho más que una reivindicación puntual: “No solo anunciamos la misión en sí, sino la construcción de un movimiento global de solidaridad que trabaja con todos los pueblos oprimidos.”

En esa línea, el portavoz insiste en que la flotilla no pretende ser un gesto aislado, sino un proceso organizativo y sostenido que conecte puertos, entidades y ciudadanía en defensa de los derechos humanos. “Habrá docenas de barcos”, ha afirmado Abukeshek, y ha añadido que además de la columna principal habrá salidas desde Túnez, Italia y otros puertos mediterráneos.

La presentación pública en Barcelona ha contado con la participación de unas 800 personas. Y es que, la organización ha fijado la salida desde la ciudad catalana para el 31 de agosto a las 14:00 horas, punto de partida de la columna principal de la Global Sumud Flotilla.

Movilizaciones vascas

Son varias las movilizaciones que se han organizado en el País Vasco en apoyo a Palestina y a la Global Sumud Flotilla, y una de las últimas ha sido en Vitoria-Gasteiz. Allí se anunciaron un ayuno y encierro, concentraciones y manifestaciones, así como una marcha por la ría de Bilbao el 6 de septiembre y una acción de boicot en la Vuelta Ciclista en Navarra.

Todas estas iniciativas, impulsadas por decenas de colectivos de Euskadi y Navarra, buscan respaldar la salida de la flotilla internacional del 31 de agosto desde Barcelona, en la que participarán cuatro ciudadanos vascos. El objetivo, recalcan, es romper el bloqueo para que entre ayuda en Gaza y puedan salir quienes lo necesiten.

18:00 - 20:00
Convocan acciones en Euskadi y Navarra para respaldar a la flotilla de apoyo a Palestina
Palestina Cataluña Vitoria-Gasteiz Israel Derechos humanos Oriente Próximo Internacional Barcelona

Más noticias sobre internacional

MINNEAPOLIS (United States), 27/08/2025.- Police respond to a shooting at the Annunciation Catholic School in Minneapolis, Minnesota, USA, 27 August 2025. According to police, three people including the gunman died in the shooting at a Catholic primary church and 20 were injured. EFE/EPA/CRAIG LASSIG
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Al menos dos niños han muerto en un tiroteo ocurrido durante una misa en una escuela católica en Minneapolis

Según datos ofrecidos por el jefe de la Policía de Minneapolis, un hombre armado se acercó al exterior del edificio y comenzó a disparar con un rifle a traves de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en bancos. Dos menores de ocho y diez años han fallecido, mientras que otras 17 personas han resultado heridas, 14 de ellas niños; dos de ellos están en estado crítico. El tirador, que se quitó la vida en la parte trasera del edificio, ha sido identificado como Robin Westman.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Kayed Hammad, periodista gazatí: 'Los periodistas son objetivo prioritario de la Armada israelí, más que un miliciano'

Kayed Hammad, consiguió hace dos meses salir del infierno de Gaza. Es periodista y traductor y tiene claro que el doble ataque contra el hospital Nasser no fue un accidente. Asegura que los periodistas son objetivo principal del Ejército, ''más que los milicianos''. Dice que él no utilizaba chaleco de prensa porque se sentía más seguro sin él.

Protesta Israel
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Multitudinaria protesta contra Netanyahu en Tel Aviv

Miles de personas han salido a las calles para presionar al Gobierno de Israel y exigir la firma de un acuerdo de alto el fuego para Gaza que lleve a la liberación de los rehenes. A lo largo del día, se han celebrado marchas en varias ciudades israelíes y algunas de las más importantes carreteras del país han sido bloqueadas. Se trata de las movilizaciones más multitudinarias registradas hasta el momento.
Tifón en Vietnam
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Mueren tres personas y más de diez resultan heridas a causa del paso del tifón Kajiki por Vietnam

Kajiki, calificado como "muy fuerte y peligroso" por las autoridades del país, ha tocado tierra entre las provincias de Nghe An y Ha Tinh con vientos sostenidos de entre 90 y 117 km/h y ráfagas de hasta 150. El mal tiempo ha dejado sin servicio de agua corriente a miles de personas y más de un millón de habitantes están sin electricidad, mientras las escuelas siguen cerradas.

Cargar más