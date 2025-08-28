La Global Sumud Flotilla , una iniciativa propalestina que movilizará embarcaciones en todo el mundo

La Global Sumud Flotilla es una iniciativa marítima internacional que busca visibilizar la fuerza del movimiento propalestino y denunciar el bloqueo a la Franja de Gaza. Concebida como una acción de solidaridad global, integra docenas de embarcaciones, la participación de 44 países y el apoyo de miles de voluntarios que se han ofrecido a bordo y en tierra.

Tal como explica su portavoz, Saïf Abukeshek, es mucho más que una reivindicación puntual: “No solo anunciamos la misión en sí, sino la construcción de un movimiento global de solidaridad que trabaja con todos los pueblos oprimidos.”

En esa línea, el portavoz insiste en que la flotilla no pretende ser un gesto aislado, sino un proceso organizativo y sostenido que conecte puertos, entidades y ciudadanía en defensa de los derechos humanos. “Habrá docenas de barcos”, ha afirmado Abukeshek, y ha añadido que además de la columna principal habrá salidas desde Túnez, Italia y otros puertos mediterráneos.

La presentación pública en Barcelona ha contado con la participación de unas 800 personas. Y es que, la organización ha fijado la salida desde la ciudad catalana para el 31 de agosto a las 14:00 horas, punto de partida de la columna principal de la Global Sumud Flotilla.

Movilizaciones vascas

Son varias las movilizaciones que se han organizado en el País Vasco en apoyo a Palestina y a la Global Sumud Flotilla, y una de las últimas ha sido en Vitoria-Gasteiz. Allí se anunciaron un ayuno y encierro, concentraciones y manifestaciones, así como una marcha por la ría de Bilbao el 6 de septiembre y una acción de boicot en la Vuelta Ciclista en Navarra.

Todas estas iniciativas, impulsadas por decenas de colectivos de Euskadi y Navarra, buscan respaldar la salida de la flotilla internacional del 31 de agosto desde Barcelona, en la que participarán cuatro ciudadanos vascos. El objetivo, recalcan, es romper el bloqueo para que entre ayuda en Gaza y puedan salir quienes lo necesiten.