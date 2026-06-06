Guerra Rusia-Ucrania
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Rusia mata a doce personas en Donetsk y Jersón y lanza 272 drones contra Ucrania

También ha atacado infraestructuras energéticas, lo que ha provocado cortes intermitentes en el suministro eléctrico.
ERASOA ERRUSIA
Imagen de archivo: Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Errusiak hamabi pertsona hil ditu Donetsken eta Jersonen, eta 272 drone jaurti ditu Ukrainaren aurka
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Agencias | EITB

Última actualización

Doce civiles ucranianos han muerto en las últimas 24 horas a causa de los bombardeos rusos en las zonas controladas por Ucrania de la región de Donetsk y Jersón, en el este y el sur del país, según han informado las autoridades locales en la mañana de este sábado.

En Donetsk, seis personas han muerto y 19 han resultado heridas, según la administración militar regional. En Jersón, han fallecido seis personas y han resultado heridas 27 por ataques con drones, artillería y aviación.

Dos de ellas, entre ellas una cajera de 35 años, estaban en una gasolinera atacada por un dron ruso, que también ha herido a nueve personas en el lugar.

Durante la noche, Rusia lanzó al menos 272 drones de largo alcance de diversos tipos contra Ucrania, según la Fuerza Aérea de este país. 249 de los drones fueron interceptados en el norte, sur y este de Ucrania.

Los ataques con misiles, drones y bombas guiadas por aviación han continuado durante la mañana contra las regiones de primera línea y las situadas a lo largo de la frontera entre Ucrania y Rusia.

Guerra Rusia - Ucrania Internacional

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