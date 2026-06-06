Rusia mata a doce personas en Donetsk y Jersón y lanza 272 drones contra Ucrania
Doce civiles ucranianos han muerto en las últimas 24 horas a causa de los bombardeos rusos en las zonas controladas por Ucrania de la región de Donetsk y Jersón, en el este y el sur del país, según han informado las autoridades locales en la mañana de este sábado.
En Donetsk, seis personas han muerto y 19 han resultado heridas, según la administración militar regional. En Jersón, han fallecido seis personas y han resultado heridas 27 por ataques con drones, artillería y aviación.
Dos de ellas, entre ellas una cajera de 35 años, estaban en una gasolinera atacada por un dron ruso, que también ha herido a nueve personas en el lugar.
Durante la noche, Rusia lanzó al menos 272 drones de largo alcance de diversos tipos contra Ucrania, según la Fuerza Aérea de este país. 249 de los drones fueron interceptados en el norte, sur y este de Ucrania.
Los ataques con misiles, drones y bombas guiadas por aviación han continuado durante la mañana contra las regiones de primera línea y las situadas a lo largo de la frontera entre Ucrania y Rusia.
Te puede interesar
La derechista Fujimori y el izquierdista Sánchez luchan por la Presidencia de Perú
Más de 27,3 millones de peruanos y peruanas están convocados este domingo a las urnas para determinar si devuelven al fujimorismo al poder después de un cuarto de siglo alejado del gobierno; o si, por el contrario, se retoma un proyecto de izquierda en torno a la simbólica figura del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
Raúl Castro reaparece en público por su cumpleaños tras la imputación de EEUU
El expresidente de Cuba Raúl Castro ha asistido este sábado en un acto de homenaje por su 95 cumpleaños en lo que se trata de su primera aparición en público desde que EE. UU. anunciara el pasado 20 de mayo la imputación del líder cubano por por el derribo en 1996 de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate.
Putin no le ve sentido a reunirse con Zelenski y ordena al ejército ruso seguir avanzando
En una carta, Zelenski propone a su homólogo ruso reunirse en un tercer país, como Suiza, Turquía o un país árabe, algo a lo que siempre se ha opuesto Moscú. Además, asegura que, si no termina la guerra, el pueblo ruso podría acabar forzando un cambio de poder.
La NASA levanta la alerta en la Estación Espacial Internacional tras dos horas de refugio por una fuga de aire
La tripulación rusa ha intentado reparar una vez más la fuga de aire que lleva seis años activa, mientras los astronautas estadounidenses se refugiaban en una nave, preparados ante una posible evacuación.
El jefe de derechos humanos de la ONU pide a la UE "reconsiderar" su nueva política migratoria
El alto comisionado, Volker Türk, ha afirmado que las nuevas normas deben respetar las leyes internacionales y las de la propia UE, "reflejando su compromiso con una gestión de la migración justa, sostenible y basada en los derechos humanos".
Putin rechaza un posible alto el fuego en Ucrania: "Para negociar la paz no hay que cesar las acciones militares"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha enviado una carta abierta a su homólogo ruso en la que le propone organizar un encuentro cara a cara para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra.
Ucrania lanza más de 350 drones contra Rusia, incluyendo Moscú y San Petersburgo
El martes el Ejército ruso atacó varias ciudades ucranianas, entre ellas Kiev, Dnipró, Járkov y Kamianske, dejando una veintena de muertos.
Trump firma una orden ejecutiva para limitar el acceso de migrantes indocumentados al sistema financiero
Según el magnate republicano, el acceso a los sistemas bancarios nacionales "debe limitarse a quienes tienen el derecho legal de estar" en el país y "se dedican al comercio legal y legítimo".
Al menos una veintena de muertos y más de cien los heridos por los últimos ataques de Rusia contra Ucrania
Moscú ha confirmado un "ataque masivo" que ha descrito como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev".